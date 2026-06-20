Ecuador – Curacao, LIVE VIDEO în grupa E de la CM 2026, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Ecuador și Curacao caută primele puncte în clasamentul grupei E. Ambele formații au pierdut în primul lor meci la CM 2026, iar dacă vor să spere la calificarea în faza eliminatorie, trebuie să câștige. Fără doar și poate, sud-americanii sunt favoriți, diferența de valoare dintre cele două loturi fiind una enormă. Doar Moises Caicedo e de patru ori mai scump decât tot lotul advers.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Mexic
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|+3
|6
|2
|Coreea de Sud
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3▼
|Cehia
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Africa de Sud
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Canada
|2
|1
|1
|0
|7
|1
|+6
|4
|2▼
|Elveția
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|+3
|4
|3
|Bosnia
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|4
|Qatar
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Brazilia
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
|2
|Maroc
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|3▲
|Scoția
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4▼
|Haiti
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|SUA
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|6
|2
|Australia
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3▲
|Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4▼
|Turcia
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Germania
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|+6
|3
|2▲
|Coasta de Fildeș
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Ecuador
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4▼
|Curaçao
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Suedia
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|+4
|3
|2▼
|Japonia
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3▲
|Olanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4▼
|Tunisia
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Noua Zeelandă
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|Iran
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Belgia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Egipt
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Arabia Saudită
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Spania
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|Capul Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Norvegia
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
|2▼
|Franța
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Argentina
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|2▲
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|3
|Iordania
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4▼
|Algeria
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Columbia
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|2
|RD Congo
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3▲
|Portugalia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4▼
|Uzbekistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Anglia
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|+2
|3
|2▲
|Ghana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3▲
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4▼
|Croația
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▼
|Germania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Franța
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Mexic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Olanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Portugalia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|SUA
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Brazilia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Argentina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Anglia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Spania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Belgia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Capul Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Egipt
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Curaçao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Croația
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Japonia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Algeria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|RD Congo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Bosnia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Africa de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Coasta de Fildeș
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Ecuador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Elveția
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Cehia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Columbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Turcia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Scoția
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Noua Zeelandă
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Iordania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Tunisia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Norvegia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5▼
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Coreea de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9▼
|Qatar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10▼
|Arabia Saudită
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11▼
|Suedia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12▼
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▼
|Scoția
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|2▼
|Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|2▼
|Brazilia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3▼
|Olanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3▼
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Capul Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4▼
|Coasta de Fildeș
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Belgia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|5▼
|Portugalia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|5▼
|Qatar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|6▼
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Columbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Spania
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|7▼
|Cehia
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|7▼
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Coreea de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Mexic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Suedia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Japonia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Arabia Saudită
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Norvegia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Bosnia
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|9▼
|Ecuador
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|10▼
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|11▼
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|12▼
|Turcia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|12▼
|Iordania
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
Statisticile nu sunt disponibile.
Nu există comentarii disponibile.
Formațiile nu sunt disponibile încă.
Ecuador a fost periculoasă contra Coastei de Fildeș la debutul în CM 2026. Jucătorii sud-americani au trimis de trei ori minge în bară, dar nu au reușit să înscrie. În schimb, a făcut-o Amad Diallo pentru africani în ultimul minut de jos. Și a adus victoria echipei sale, una la limită, dar esențială.
Curacao, cel mai mic stat prezent la Mondial, nu a putut să îi facă față Germaniei. Chiar dacă a reușit să egaleze la 1 pe la jumătatea primei reprize, selecționata din Caraibe a încasat cea mai dură înfrângere de la acest turneu final. Nemții au marcat pe bandă rulantă și scorul final a fost 7-1.
Ecuador – Curacao se joacă în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe 21 iunie, de la ora 03:30. Partida va fi găzduită de stadionul din Kansas, SUA, și poate fi urmărită la TV pe Antena 1.
Pentru Curacao, performanța a fost să ajungă la CM 2026. Însă în grupa E e puțin probabil să reușească să obțină vreun punct. La SUPERBET, naționala din Caraibe are cotă 22,00 pentru un succes. Practic, misiune imposibilă. Chiar și o eventuală remiză se poate dovedi foarte profitabilă pentru pariori, grație cotei de 9,90. În schimb, cei care aleg victoria Ecuadorului nu primesc decât un 1,11.