Sport

Ecuador – Curacao, LIVE VIDEO în grupa E de la CM 2026, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Ecuador - Curacao, etapa 2, grupa E de la CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
20.06.2026 | 19:15
Ecuador Curacao LIVE VIDEO in grupa E de la CM 2026 etapa 2 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
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Ecuador - Curacao, LIVE VIDEO în grupa E de la CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
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Ecuador și Curacao caută primele puncte în clasamentul grupei E. Ambele formații au pierdut în primul lor meci la CM 2026, iar dacă vor să spere la calificarea în faza eliminatorie, trebuie să câștige. Fără doar și poate, sud-americanii sunt favoriți, diferența de valoare dintre cele două loturi fiind una enormă. Doar Moises Caicedo e de patru ori mai scump decât tot lotul advers.

Ecuador – Curacao LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Ecuador
Curaçao

Clasament Grupa E

Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Grupa J
Grupa K
Grupa L
Group Stage
Locul 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Mexic 2 2 0 0 3 0 +3 6
2 Coreea de Sud 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 Africa de Sud 2 0 1 1 1 3 -2 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Canada 2 1 1 0 7 1 +6 4
2 Elveția 2 1 1 0 5 2 +3 4
3 Bosnia 2 0 1 1 2 5 -3 1
4 Qatar 2 0 1 1 1 7 -6 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Brazilia 2 1 1 0 4 1 +3 4
2 Maroc 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 Scoția 2 1 0 1 1 1 0 3
4 Haiti 2 0 0 2 0 4 -4 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 SUA 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Australia 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 Turcia 2 0 0 2 0 3 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 1 1 0 0 7 1 +6 3
2 Coasta de Fildeș 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Curaçao 1 0 0 1 1 7 -6 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Suedia 1 1 0 0 5 1 +4 3
2 Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Tunisia 1 0 0 1 1 5 -4 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1
2 Iran 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Belgia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Egipt 1 0 1 0 1 1 0 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Arabia Saudită 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Capul Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Norvegia 1 1 0 0 4 1 +3 3
2 Franța 1 1 0 0 3 1 +2 3
3 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Argentina 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3
3 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Algeria 1 0 0 1 0 3 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Columbia 1 1 0 0 3 1 +2 3
2 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Uzbekistan 1 0 0 1 1 3 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Anglia 1 1 0 0 4 2 +2 3
2 Ghana 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Croația 1 0 0 1 2 4 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SUA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Scoția 2 1 0 1 1 1 0 3
2 Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
2 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Capul Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Belgia 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
7 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bosnia 2 0 1 1 2 5 -3 1
9 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0
10 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
12 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0
12 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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Echipe Ecuador – Curacao

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Ecuador – Curacao LIVE la CM 2026. Ce au făcut echipele în primul joc de la Mondiale

Ecuador a fost periculoasă contra Coastei de Fildeș la debutul în CM 2026. Jucătorii sud-americani au trimis de trei ori minge în bară, dar nu au reușit să înscrie. În schimb, a făcut-o Amad Diallo pentru africani în ultimul minut de jos. Și a adus victoria echipei sale, una la limită, dar esențială.

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Curacao, cel mai mic stat prezent la Mondial, nu a putut să îi facă față Germaniei. Chiar dacă a reușit să egaleze la 1 pe la jumătatea primei reprize, selecționata din Caraibe a încasat cea mai dură înfrângere de la acest turneu final. Nemții au marcat pe bandă rulantă și scorul final a fost 7-1.

La ce oră se joacă Ecuador – Curacao și cine transmite la TV

Ecuador – Curacao se joacă în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe 21 iunie, de la ora 03:30. Partida va fi găzduită de stadionul din Kansas, SUA, și poate fi urmărită la TV pe Antena 1.

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Cote pariuri Ecuador – Curacao

Pentru Curacao, performanța a fost să ajungă la CM 2026. Însă în grupa E e puțin probabil să reușească să obțină vreun punct. La SUPERBET, naționala din Caraibe are cotă 22,00 pentru un succes. Practic, misiune imposibilă. Chiar și o eventuală remiză se poate dovedi foarte profitabilă pentru pariori, grație cotei de 9,90. În schimb, cei care aleg victoria Ecuadorului nu primesc decât un 1,11.

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