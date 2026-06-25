Sport

Ecuador – Germania, LIVE VIDEO în grupa E de la CM 2026, etapa 3. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Ecuador - Germania, etapa 3, grupa E de la CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
25.06.2026 | 14:49
Ecuador Germania LIVE VIDEO in grupa E de la CM 2026 etapa 3 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
ULTIMA ORĂ
Ecuador - Germania, LIVE VIDEO în grupa E de la CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Înainte de Ecuador – Germania, nemții sunt siguri de primul loc în grupa E, indiferent de rezultatele din etapa 3. Nagelsmann are posibilitatea de a odihni o parte din titulari pentru faza eliminatorie și de a vedea la lucru fotbaliști care nu au prins minute până acum la CM 2026. Ecuador are nevoie de un succes, dar nici așa nu are calificarea garantată.

Ecuador – Germania LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Ecuador
Germania

Clasament Grupa E

Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Grupa J
Grupa K
Grupa L
Group Stage
Locul 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Mexic 3 3 0 0 6 0 +6 9
2 Africa de Sud 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Cehia 3 0 1 2 2 6 -4 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Elveția 3 2 1 0 7 3 +4 7
2 Canada 3 1 1 1 8 3 +5 4
3 Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Brazilia 3 2 1 0 7 1 +6 7
2 Maroc 3 2 1 0 6 3 +3 7
3 Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3
4 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 SUA 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Australia 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 Turcia 2 0 0 2 0 3 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 2 2 0 0 9 2 +7 6
2 Coasta de Fildeș 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1
4 Curaçao 2 0 1 1 1 7 -6 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Olanda 2 1 1 0 7 3 +4 4
2 Japonia 2 1 1 0 6 2 +4 4
3 Suedia 2 1 0 1 6 6 0 3
4 Tunisia 2 0 0 2 1 9 -8 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Egipt 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Iran 2 0 2 0 2 2 0 2
3 Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2
4 Noua Zeelandă 2 0 1 1 3 5 -2 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Spania 2 1 1 0 4 0 +4 4
2 Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2
3 Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
4 Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Franța 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Norvegia 2 2 0 0 7 3 +4 6
3 Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 Irak 2 0 0 2 1 7 -6 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Argentina 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 Austria 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 Iordania 2 0 0 2 2 5 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Columbia 2 2 0 0 4 1 +3 6
2 Portugalia 2 1 1 0 6 1 +5 4
3 RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Uzbekistan 2 0 0 2 1 8 -7 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Anglia 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Ghana 2 1 1 0 1 0 +1 4
3 Croația 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 Panama 2 0 0 2 0 2 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SUA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4
2 Suedia 2 1 0 1 6 6 0 3
2 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Croația 2 1 0 1 3 4 -1 3
3 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1
5 Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3
5 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
6 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3
7 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
8 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
9 Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1
9 Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2
10 RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1
11 Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1
11 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
12 Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0
12 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Nu există comentarii disponibile.

Echipe Ecuador – Germania

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Ecuador – Germania LIVE la CM 2026, ce au făcut echipele în primele două meciuri de la Mondiale

Ecuador a avut până acum un parcurs modest în Grupa E, în cele două meciuri disputate. În prima partidă, sud-americanii au pierdut la limită în fața Coastei de Fildeș, scor 0-1, într-un duel echilibrat decis de un gol în final. Ulterior, Ecuador a remizat 0-0 cu naționala din Curacao, deși a dominat partida de la un capăt la celălalt. Portarul caraibienilor a fost erou între buturi, primind nota 10 pentru prestația sa.

ADVERTISEMENT

În schimb, Germania a avut un start perfect în grupa E, impunându-se în ambele partide disputate până acum. În primul meci, nemții au dominat clar reprezentativa Curacao, câștigând categoric cu 7-1. În al doilea joc, Germania a întâlnit Coasta de Fildeș și s-a impus cu 2-1, după un meci în care a fost condusă și a dat golul victoriei în prelungiri. Cu maximum de puncte după două etape, Germania și-a asigurat deja calificarea în fazele eliminatorii ale turneului. Ba chiar e sigură de primul loc în grupa E.

La ce oră se joacă Ecuador – Germania și cine transmite la TV

Meciul dintre Ecuador și Germania, din ultima etapă a Grupei E la Cupa Mondială 2026, se joacă pe 25 iunie 2026, la New York. Startul partidei este programat la ora 23:00 în România. În ceea ce privește transmisiunea TV, toate meciurile turneului final sunt difuzate în România de grupul Antena, iar Ecuador – Germania se vede pe Antena 1.

ADVERTISEMENT
Românii au furat o statuie din patrimoniul Germaniei pe care voiau să o...
Digi24.ro
Românii au furat o statuie din patrimoniul Germaniei pe care voiau să o topească. Lucrarea de arta a fost găsită în Buzău

Cote pariuri Ecuador – Germania

Ecuador are nevoie de victorie. Germaniei îi este indiferent rezultatul acestui joc. În aceste condiții, cotele la SUPERBET sunt 3,70 pentru victoria sud-americanilor, 1,95 în dreptul nemților și 3,90 pentru un rezultat de egalitate. Până acum, Ecuador nu a reușit să înscrie la CM 2026.

ADVERTISEMENT
”Marele trădător al Ucrainei” a rupt tăcerea: ”Am una și cu siguranță nu...
Digisport.ro
”Marele trădător al Ucrainei” a rupt tăcerea: ”Am una și cu siguranță nu este română”
  • 2,15 este cota SUPERBET pentru „ambele marchează și peste 2,5 goluri” în meciul Ecuador – Germania
Ce echipă susțin Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi la Cupa Mondială 2026. Cum...
Fanatik
Ce echipă susțin Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi la Cupa Mondială 2026. Cum s-au îmbrăcat fostele jucătoare de la CSM București
Mihai Stoica, răspuns acid pentru Victor Pițurcă după criticile la adresa lui Olaru:...
Fanatik
Mihai Stoica, răspuns acid pentru Victor Pițurcă după criticile la adresa lui Olaru: „Cifrele au fost extraordinare”
Curacao – Coasta de Fildeș, LIVE VIDEO în grupa E de la CM...
Fanatik
Curacao – Coasta de Fildeș, LIVE VIDEO în grupa E de la CM 2026, etapa 3. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real
Parteneri
Nu îl iartă pe Gică Hagi pentru că l-a interzis la națională: 'Nu...
iamsport.ro
Nu îl iartă pe Gică Hagi pentru că l-a interzis la națională: 'Nu am cum! E zero'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!