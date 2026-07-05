Ed Sheeran, apariție surprinzătoare în cantonamentul Angliei de la Cupa Mondială. Ce a făcut celebrul artist pentru Harry Kane și colegii săi

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Celebrul artist britanic Ed Sheeran a marcat o apariție surprinzătoare în cantonamentul Angliei din Cupa Mondială 2026. Descoperă mai jos ce a făcut, în realitate, vedeta internațională pentru atacantul Harry Kane și colegii acestuia.

Gestul lui Ed Sheeran pentru fotbaliștii naționalei britanice

Cântărețul și compozitorul Ed Sheeran (35 ani), pe numele său real Edward Christopher Sheeran, a făcut un gest uimitor. Acesta a fost îndreptat către echipa națională de fotbal a Angliei. Vedeta care a crescut în Framlingham, Suffolk, a dat dovadă de o mare susținere. Astfel, fotbaliștii sunt motivați să ajungă cât mai departe în .

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Harry Kane și ceilalți colegi au avut parte de o surpriză uriașă. Înainte de a pleca în Statele Unite ale Americii, la nunta lui Taylor Swift, muzicianul a susținut un concert grandios. Mai exact, a întreținut atmosfera în cadrul unui eveniment privat. Acesta a avut loc în hotelul „Inn at Meadowbank” din Kansas City.

Printre piesele pe care le-a interpretat se numără „Shape of You”, „Bad Habits” și „Perfect”. În plus, celebrul artist i-a făcut pe jucători să cânte alături de el încă de la primele acorduri. De asemenea, au ținut ritmul bătând din picioare, întregul moment având loc după victoria cu Panama, încheiată cu scorul de 2-0.

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„Am fost să cânt pentru băieții din Anglia în cantonamentul lor”, a notat Ed Sheeran, pe rețelele de socializare. Mesajul a fost postat pe Instagram împreună cu o serie de imagini în care interpretul apare cu echipa națională de fotbal a Angliei. „Avem încredere în Harry Kane”, a completat artistul în timp ce îl îmbrățișează pe .

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„Am făcut asta la ultimele câteva turnee și îmi place la nebunie, sunt niște băieți foarte de treabă”, a încheiat cântărețul care nu este la primul concert de genul acesta. La Euro 2024 a cântat, de asemenea, pentru echipa Angliei la baza din Blankenhain, înainte de sfertul de finală împotriva Elveției.

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”Ei sunt mari fani ai lui Ed Sheeran”

„A făcut parte din sesiunea de recuperare de după meciul cu Panama și a fost foarte bine primit de băieți. Ei sunt mari fani ai lui Ed Sheeran, iar el a cântat toate hiturile sale clasice, iar băieții au cântat și ei împreună cu el. Totul a făcut parte din recompensa pentru câștigarea grupei.

Ed a mai cântat înainte la turnee pentru băieți și la St George’s și este întotdeauna binevenit – din câte știu, nu a fost la niciunul dintre meciurile din turneu. Nu au fost prezente soții, parteneri sau alți membri ai familiei, a fost doar echipa”, a declarat o sursă după concertul lui Ed Sheeran, pentru .