Cum vrea Eddie Howe să o salveze pe Newcastle de la retrogradare: ”Stilul nostru să-i entuziasmeze pe fani”

Clubul din nordul Angliei a fost , Mohammed Bin Salman, pentru peste 350 de milioane de euro.

Noul proprietar a decis îndepărtarea lui Steve Bruce și după ce a fost refuzat de nume grele a decis să-i încredințeze formația .

Eddie Howe încearcă salvarea de la retrogradare cu Newcastle

Chiar dacă noua conducere a lui Newcastle United are visuri mărețe pentru viitor, obiectivul pe termen scurt al lui Eddie Howe este salvarea de la retrogradare, ținând cont că formația se află pe penultimul loc după 11 etape disputate în Premier League, cu doar cinci puncte acumulate și fără nicio victorie.

În prima sa conferință de presă la Newcastle, noul tehnician și-a expus viziunea pe care o are pentru viitorul apropiat al echipei și a anunțat că nu va abdica de principiul său de bază, acela de a juca un fotbal ofensiv.

”Bournemouth-ul meu a încercat întotdeauna să joace curajos și ofensiv. Nu voi veni la Newcastle să fac ceva ce nu am mai făcut până acum. Cu timpul se vor vedea schimbările. Vreau ca stilul nostru să entuziasmeze fanii. Provocarea este uriașă”, a declarat Howe, conform .

Managerul a evitat să vorbească de transferuri

Eddie Howe este convins că o va putea salva de la retrogradare pe Newcastle în acest sezon, însă nu a dorit să aprofundeze subiectul transferurilor ce vor fi făcute în această iarnă pentru a întări lotul.

”Sunt absolut sigur că ne putem salva, dar nu promit nimic în acest sens. Voi da 100% pentru a duce Newcastle la succes. Vorbesc pe termen scurt și ținând cont de poziția echipei. Evident, trebuie să mergem înainte și să evităm retrogradarea.

Am vorbit cu oamenii din conducere despre viziunea ambițioasă pe care o au asupra clubului și despre ce trebuie făcut pentru a ajunge în vârf. Sunt impresionat de proiect, dar nu am aprofundat tema jucătorilor care urmează să vină la noi”, a mai spus managerul ”coțofenelor”.

Ce a făcut Howe în anul sabatic

Managerul în vârstă de 43 de ani nu a mai antrenat din vara anului 2020, când a plecat de la Bournemouth după retrogradarea din Premier League. În anul în care a stat pe margine, el a studiat metodele de lucru ale lui Diego Simeone la Atletico Madrid și Jurgen Klopp la Liverpool și a avut ample discuții despre fotbal cu Brendan Rodgers, Arsene Wenger și Maurizio Sarri.

”Am avut multe oferte, dar am vrut să am timpul meu pe care să-l petrec în afara fotbalului. Mă simt pregătit să revin. Sunt plin de energie și gata să merg la muncă. Am vrut să revin pe bancă la o echipă care mă motivează să fac performanță, nu doar să mă întorc de amorul artei.

A fi în afara fotbalului mi-a permis să mă reîncarc și să învăț lucruri noi. Am făcut excursii fantastice și am petrecut timp cu familia mea. Mă simt un antrenor mai bun decât am fost până acum”, a încheiat el.

Eddie Howe va debuta pe banca tehnică a lui Newcastle United la meciul de pe teren propriu cu Brentford, din etapa a 12-a din Premier League. Partida este programată sâmbătă, 20 noiembrie, de la ora 17:00.