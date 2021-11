Eddie Jones dă înapoi după ce a criticat-o pe Emma Răducanu: „Vorbele au fost scoase din context”

Selecționerul naționalei de rugby a Angliei, Eddie Jones, a vrut să tragă un semnal de alarmă pentru tânărul Marcus Smith și a dat-o exemplu negativ pe jucătoarea de tenis Emma Răducanu.

Eddie Jones nu a mai văzut-o pe Emma Răducanu decât pe coperțile revistelor

Smith este un tânăr de 22 de ani, născut la Manila din tată filipinez și mamă britanică, dar care s-a mutat de 8 ani în Anglia și a și jucat trei meciuri pentru naționala acestei țări. „Marea problemă a jucătorilor tineri e că sunt foarte repede distrași.

Au parte de atenție din partea media, din partea agenților, care mereu promit și promit. Există un motiv pentru care fata asta care a câștigat US Open nu mai are vreun rezultat. Unde ați mai văzut-o?

Pe prima pagină din Vogue, pe prima pagină din Harper’s Bazaar, purtând haine Christian Dior. Ea spune că a rămas cu picioarele pe pământ. Păi toți încep prin a fi cu picioarele pe pământ. Dar când apar tentațiile, celebritatea, faima, nu mai rămâi cu picioarele pe pământ”, .

Eddie Jones nu a vrut s-o critice pe Emma Răducanu

După ce a fost criticat nu doar de fanii Emmei Răducanu, ci chiar și de suporteri ai naționalei de rugby, el a venit cu unele explicații. „Nu am nicio îndoială în legătură cu ceea ce am spus. Sunt dezamăgit că vorbele au fost scoase din context și aș fi dezamăgit dacă Emma ar fi supărată de asta. Am vrut doar să expun cât de greu le este tinerilor să facă față distragerilor.

Nu am vrut să o critic pe Emma. Chiar i-am trimis o scrisoare pentru a-i explica acest lucru și sper să o vedem în curând pe Twickenham (n.r. – stadionul pe care de obicei naționala de rugby a Angliei joacă meciurile de pe teren propriu)”, a spus Eddie Jones, citat de .

Barbara Schett crede că Eddie Jones nu știe tenis

Una dintre persoanele care au luat apărarea Emmei Răducanu a fost și Barbara Schett, experta Eurosport în tenis. „Mereu este ușor să comentezi despre viața altcuiva. Poate antrenorul naționalei de rugby a Angliei nu știe tenis prea bine.

E adevărat, nu a câștigat multe meciuri după ce a câștigat US Open, dar nu cred că are legătură cu faptul că poartă o rochie Dior, că are ședințe foto sau că a fost la premiera filmului James Bond.

Barbara Schett spune că Emmei Răducanu trebuie să îi dăm timp

Obiectivul ei principal este să fie o jucătoare de tenis. Dar trebuie să îi acordăm timp. Fiecare câștigător de Grand Slam a spus-o, un astfel de titlu îți schimbă viața. Ca antrenor de rugby, nu poți face astfel de comentarii. Este un sport de echipă și dacă nu ai fost implicat în tenis, nu ar trebui să faci asemenea comentarii răutăcioase.

Eu cred că ea știe ce face. Este dificil, cu toții știm, dar sunt sigură că are alături de ea o echipă bună, alături de agenții și părinții ei și nu o vor lăsa să o ia valul. Cel mai greu lucru este să știi cum să gestionezi presiunea și toate aceste așteptări”, a declarat ea.

fără să piardă set, uimind lumea tenisului mondial. Performanța ei este cu atât mai impreionantă cu cât a devenit prima jucătoare din istorie care se impune într-un turneu de Mare Șlem venind din calificări.