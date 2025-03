Eddy Gnahore a rupt plasa în Dinamo – Hermannstadt! Gol spectaculos marcat de mijlocașul francez: ”De obicei îmi place să pasez”. Update

Închizătorul „câinilor” a marcat chiar în startul reprizei secunde a meciului Dinamo – Hermannstadt. Reușita sa a deblocat tabela și i-a adus pe elevii lui Kopic în avantaj.

UPDATE: Gnahore, conștient de importanța victoriei cu Hermannstadt

La finalul meciului Dinamo – FC Hermannstadt 2-0, Eddy Gnahore a vorbit despre golul marcat și s-a arătat puțin dezamăgit că echipa se va muta pe Arena Națională pentru partidele din play-off.

”Știam că e important să revenim în luptă după 3 meciuri fără victorie. Am știut ce să facem și am reușit să obținem cele 3 puncte. De obicei îmi place să pasez, acum am văzut că am spațiu și am șutat.

Încă nu ne-am setat obiectivele pentru play-off, mai este un meci până acolo. Cunoaștem foarte bine terenul, aici e casa noastră, am reușit să ne descurcăm bine. Ne simțim mai confortabil aici, am obținut rezultate bune”, a declarat Gnahore, la .

Eddy Gnahore a rupt plasa în Dinamo – Hermannstadt

, în runda 29 a SuperLigii. „Câinii” au vurt să-și ia revanșa pentru prestația ștearsă din primul act, așa că au declanșat ofensiva la poarta lui Căbuz.

Golul nu a întârziat să apară. În minutul 47, după mai multe acțiuni în careul advers, Eddy Gnahore a primit mingea la 25 de metri. Francezul nu a ezitat și a trimis o „torpilă” la colțul lung, pentru care portarul sibienilor nu a mai avut răspuns.

A fost a doua reușită a închizătorului din Ștefan cel Mare în acest sezon. Prima a venit în runda a șaptea, în victoria cu Universitatea Craiova de pe teren propriu, 2-1.

Eddy Gnahore, la Dinamo până în 2026

În cantonamentul din Antalya, pentru fani și echipă. Administratorul special l-a convins pe Eddy Gnahore să semneze prelungirea contractului până în vara lui 2026.

Fotbalistul de 31 ani, cotat la 750.00 de euro de publicația Transfermarkt, a ajuns la Dinamo în iarna anului trecut, liber de contract după experiența de la Ascoli.

Din iarna anului trecut, mijlocașul defensiv a adunat 49 de meciuri pentru gruparea din Ștefan cel Mare, pentru care a reușit să marcheze 4 goluri și să ofere o pasă decisivă.