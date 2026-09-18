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FCSB este la opt puncte de lider, după o serie de coşmar în SuperLiga, cu un punct obţinute în ultimele patru etape. şi ies din zona play-off-ului.

Mihai Stoica, despre criza de formă a lui Gnahore

Mai mulţi jucători nou transferaţi de FCSB în vară au lăsat de dorit în startul stagiunii. . Considerat unul dintre cei mai buni mijlocaşi din SuperLiga, când evolua la Dinamo, francezul este o umbră la FCSB. Ce spune Mihai Stoica:

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„Nu cred că e diferenţă de presiune, dar sunt atât de multe exemple în fotbalul mare care au jucat foarte bine la unele echipe şi când au fost transferaţi n-au mai jucat nimic, unii dintre ei pe bani mulţi. Nu este o chestie anormală. Într-un anumit mediu te simţi foarte bine. E mai mare discrepanţă la Eddy Gnahore decât a fost la Jovo Lukic, când a plecat de la Craiova la U Cluj?

Nu mi se pare. Mi se pare că la Jovo Lukic s-a văzut cel mai bine diferenţa între jocul pe care l-a prestat la Universitatea Craiova şi cel la Universitatea Cluj. Au primit ofertă de 2.000.000 de euro de la Gigi, pe un jucător adus gratis. Sunt fotbalişti care la aceeaşi echipă cu aceiaşi coechipieri fac un campionat excepţional şi apoi unul modest. Cifrele spun asta. Mai ales când vorbim de jucătorii de atac. Sunt foarte multe necunoscute.

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Cu cât pătrunzi mai mult în fenomenul fotbal cu atât vezi mai multe necunoscute. Te şi sperii la un moment dat. Dar asta e situaţia. Dennis Politic a început foarte bine la noi. A venit accidentarea şi apoi… Nu pot să spun că Gnahore a făcut un meci slab cu Petrolul. Chiar nu pot să spun asta. Nu există niciun fotbalist pe care să îl transferi cu altă idee decât aceea de a fi titular. Nu există aşa ceva. Transferi un jucător ca să îţi creşti valoarea echipei. Unii se adaptează din prima, alţii mai greu”, a spus Mihai Stoica în emisiunea MM la FANATIK.

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Nu se aştepta ca Dinamo să fie lider! Cine e secretul succesului

Managerul general al FCSB-ului consideră că jocul lui Dinamo îi îndreptăţeşte pe „câini” să fie lideri în SuperLiga. Mihai Stoica e de părere că Nuno Campos este secretul succesului din acest start de sezon:

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Dacă ţinem cont de joc, nu e o surpriză că Dinamo e lider. Dacă mă întrebai la începutul campionatului, stăteam şi mă gândeam. Plecase Kopic, care era foarte apreciat, mai ales de suporteri. Avea o imagine foarte bună în Ungaria Nuno Campos. Pleca Boateng, pleca Gnahore. Nu ştiam jucătorii care vin, era foarte greu de emis judecăţi. Dar Dinamo joacă şi cred că un merit mare îl are Nuno Campos. Auzisem de el”, a spus managerul fostei campioane a României.