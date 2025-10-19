Sport

Eddy Gnahore, criticat de Zeljko Kopic după Dinamo – Rapid 0-2: „Nu putem face comparații cu sezonul trecut”

Zeljko Kopic a fost extrem de mâhnit la finalul derby-ului pierdut de Dinamo, scor 0-2, cu Rapid. Eddy Gnahore, aflat în scădere de formă, a primit critici de la tehnicianul croat
Cristian Măciucă
19.10.2025 | 23:53
Eddy Gnahore criticat de Zeljko Kopic dupa Dinamo Rapid 02 Nu putem face comparatii cu sezonul trecut
ULTIMA ORĂ
Eddy Gnahore, criticat de Zeljko Kopic după Dinamo - Rapid 0-2: „Nu putem face comparații cu sezonul trecut”. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic a comentat evoluția dezamăgitoare a lui Eddy Gnahore din Dinamo – Rapid 0-2. Antrenorul croat a încercat să găsească explicații pentru forma slabă a mijlocașului francez, care și-a dat autogol în minutul 59.

Zeljko Kopic, despre evoluția slabă a lui Gnahore din Dinamo – Rapid 0-2

Dinamo a suferit a doua înfrângere a sezonului și prima pe teren propriu. „Câinii roșii” au pierdut derby-ul cu Rapid, scor 0-2. Zeljko Kopic a fost extrem de nemulțumit de rezultat având în vedere modul în care a pregătit meciul.

ADVERTISEMENT

Dinamo a pierdut cu 0-2 în ciuda faptului că a terminat meciul în superioritate numerică. Ba, mai mult, roș-albii au primit al doilea gol când eliminatul Cătălin Vulturar deja nu se mai afla pe gazon. 

„Felicit Rapidul. Noi am avut multe ocazii de a marca, dar ei au înscris de două ori. Când nu marchezi din ocaziile pe care le ai în derby e foarte greu să câștigi. 

ADVERTISEMENT
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de...
Digi24.ro
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”

Dacă vorbesc de prima repriză, am început cu Armstrong în dreapta și Musi în stânga. Am schimbat ulterior poziția celor doi pentru a fi mai periculoși. Am avut câteva șanse de a marca, Koljic a salvat extraordinar. 

ADVERTISEMENT
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”
Digisport.ro
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”

Au jucat bine în apărare. Am avut posesia, am avut ocazii, dar nu am marcat. Au jucat bine, la fel ca în restul sezonului. Suntem dezamăgiți. Nu pot să mă plâng de atitudinea jucătorilor. Au încercat, au luptat, au alergat. Am avut în cap doar să câștigăm. 

Am cerut să jucăm mai rapid pe benzi. Dacă nu ne mișcăm repede, le este ușor adversarilor să se apere. (n.r. cine este vinovat la golul doi). Nu e vorba de un viunovat, suntem o echipă. Pierdem și câștigăm ca o echipă. 

ADVERTISEMENT

(n.r. – despre Gnahore) Eddy este un jucător important pentru noi. Acum nu traversează cea mai bună formă. Sunt momente în timpul sezonului în care nu te ridici la un nivel bun. Nu putem face comparații cu sezonul trecut”, a declarat Zeljko Kopic, la flash-interviu, după Dinamo – Rapid 0-2.

Cifrele lui Gnahore în acest sezon

  • meciuri – 12
  • goluri – 1
  • pase decisive – 0
  • participare la gol – 5%

De când nu mai pierduse Dinamo

Până la derby-ul cu Rapid, pierdut cu scorul de 0-2, Dinamo a avut un parcurs excelent în actuala stagiune de SuperLiga. Echipa lui Zeljko Kopic nu mai fusese învinsă din 27 iulie 2025.

Atunci, „câinii roșii” au cedat la Galați, când Oțelul a învins-o pe Dinamo cu scorul de 2-1. De atunci au trecut 9 etape în care echipa lui Kopic a reușit să își mențină invincibilitatea.

Explozie de bucurie în loja Rapidului după 2-0 cu Dinamo! Cum au sărbătorit...
Fanatik
Explozie de bucurie în loja Rapidului după 2-0 cu Dinamo! Cum au sărbătorit oficialii giuleștenilor succesul de pe Arena Națională. Video
Parada campionatului vine de la Koljic! Cum a putut respinge atacantul un gol...
Fanatik
Parada campionatului vine de la Koljic! Cum a putut respinge atacantul un gol ca și făcut în Dinamo – Rapid. „O să fiu portarul etapei”. Update
Victor Angelescu, euforic după Dinamo – Rapid 0-2: „Ne dorim titlul şi Cupa!”...
Fanatik
Victor Angelescu, euforic după Dinamo – Rapid 0-2: „Ne dorim titlul şi Cupa!” Singurul jucător pe care l-a certat: „Greşeală mare!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Șoferul lui Cămătaru a ajuns patron în SuperLiga: 'Oficial eram numit director sportiv'
iamsport.ro
Șoferul lui Cămătaru a ajuns patron în SuperLiga: 'Oficial eram numit director sportiv'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!