Eddy Gnahore, criticat de Zeljko Kopic după Dinamo – Rapid 0-2: „Nu putem face comparații cu sezonul trecut”

Zeljko Kopic a comentat evoluția dezamăgitoare a lui Eddy Gnahore din Dinamo – Rapid 0-2. Antrenorul croat a încercat să găsească explicații pentru forma slabă a mijlocașului francez, care și-a dat autogol în minutul 59.

Zeljko Kopic, despre evoluția slabă a lui Gnahore din Dinamo – Rapid 0-2

Dinamo a suferit a doua înfrângere a sezonului și prima pe teren propriu. „Câinii roșii” au pierdut derby-ul cu Rapid, scor 0-2. Zeljko Kopic a fost extrem de nemulțumit de rezultat având în vedere modul în care a pregătit meciul.

Dinamo a pierdut cu 0-2 în ciuda faptului că a terminat meciul în superioritate numerică. Ba, mai mult, roș-albii au primit al doilea gol când eliminatul

„Felicit Rapidul. Noi am avut multe ocazii de a marca, dar ei au înscris de două ori. Când nu marchezi din ocaziile pe care le ai în derby e foarte greu să câștigi.

Dacă vorbesc de prima repriză, am început cu Armstrong în dreapta și Musi în stânga. Am schimbat ulterior poziția celor doi pentru a fi mai periculoși. Am avut câteva șanse de a marca, Koljic a salvat extraordinar.

Au jucat bine în apărare. Am avut posesia, am avut ocazii, dar nu am marcat. Au jucat bine, la fel ca în restul sezonului. Suntem dezamăgiți. Nu pot să mă plâng de atitudinea jucătorilor. Au încercat, au luptat, au alergat. Am avut în cap doar să câștigăm.

Am cerut să jucăm mai rapid pe benzi. Dacă nu ne mișcăm repede, le este ușor adversarilor să se apere. (n.r. cine este vinovat la golul doi). Nu e vorba de un viunovat, suntem o echipă. Pierdem și câștigăm ca o echipă.

(n.r. – despre Gnahore) Eddy este un jucător important pentru noi. Acum nu traversează cea mai bună formă. Sunt momente în timpul sezonului în care nu te ridici la un nivel bun. Nu putem face comparații cu sezonul trecut”, a declarat Zeljko Kopic, la flash-interviu, după Dinamo – Rapid 0-2.

Cifrele lui Gnahore în acest sezon

meciuri – 12

goluri – 1

pase decisive – 0

participare la gol – 5%

De când nu mai pierduse Dinamo

Până la Dinamo a avut un parcurs excelent în actuala stagiune de SuperLiga. Echipa lui Zeljko Kopic nu mai fusese învinsă din 27 iulie 2025.

Atunci, „câinii roșii” au cedat la Galați, când Oțelul a învins-o pe Dinamo cu scorul de 2-1. De atunci au trecut 9 etape în care echipa lui Kopic a reușit să își mențină invincibilitatea.