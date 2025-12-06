Eddy Gnahore, dezamăgit după FCSB – Dinamo 0-0. “Meritam să câștigăm!” Ce urmează pentru roș-albi

Sport

Eddy Gnahore a avut cea mai mare ocazie a partidei, iar mijlocașul francez susține că Dinamo ar fi meritat cele trei puncte în derby. Ce urmează, în viitor, pentru roș-albi.
06.12.2025
Eddy Gnahore susține că Dinamo ar fi meritat victoria cu FCSB. Sursa foto: sportpictures.eu
FCSB și Dinamo au remizat, scor 0-0, pe Arena Națională. Partida nu a fost una cu multe ocazii, dar, spre final, roș-albii ar fi putut da lovitura. Eddy Gnahore a șutat puternic din marginea careului, dar mingea a lovit stâlpul porții lui Ștefan Târnovanu. La flash-interviul de după partidă, francezul a oferit primele impresii despre derby.

Ce a declarat Eddy Gnahore după FCSB – Dinamo 0-0

Eddy Gnahore susține că Dinamo ar meritat toate cele trei puncte. Este, însă, mulțumit că echipa sa nu a pierdut, mai ales că în lot sunt mulți jucători noi. Mijlocașul așteaptă următoarea partidă, unde așteaptă concentrare maximă.

Cred că meritam să câștigăm. Dar, bineînțeles, e un punct bun. Totuși, la finalul meciului suntem puțin dezamăgiți. A fost un meci de luptă, a fost și vremea, dar cred că am arătat un fotbal bun. Puteam câștiga meciul. Am început bine, am jucat bine, nu am pierdut. Trebuie să trecem din nou la treabă și să ne concentrăm pe meciul următor. Sunt multe lucruri pozitive pe care le putem extrage din acest meci. Sunt mulți jucători noi la echipă, învățăm în fiecare zi”, a spus Eddy Gnahore la finalul partidei.

Marele regret al lui Adrian Caragea

La rândul lui, Adrian Caragea este de părere că Dinamo ar fi trebuit, potrivit modului în care s-a desfășurat partida, să câștige cu campioana României.

Am jucat mai bine ca cei de la FCSB. A fost un meci greu, dar meritam să câștigăm. Prima repriză a fost destul de intensă, dar m-am adaptat destul de repede. A fost bine în final. Ne-a lipsit, poate, puțină luciditate în fața porții. Mergem înainte și ne concentrăm pe următorul meci, pe care trebuie să-l câștigăm. Am simțit o tensiune încă de la încălzire, dar când intri pe teren nu mai ții cont de nimic”, a spus și Adrian Caragea.

Ce își dorește Cătălin Cîrjan înainte să plece de la Dinamo

Inclusiv Cătălin Cîrjan a subliniat că Dinamo trebuie să fie mai eficientă în ofensivă în cazul în care vrea să se lupte pentru campionat. Mijlocașul îi susține, în continuare, pe atacanții echipei, chiar dacă aceștia nu trec printr-un moment bun.

Plecăm cu un punct, așa a fost să fie. Ne dorim să câștigăm fiecare meci, mai ales derby-urile. Dacă trebuie să ne batem pentru titlu, trebuie să ne îmbunătățim pe partea ofensivă. Am ținut de minge, în a doua repriză au avut și ei momentele lor. Aș vrea pe FCSB acolo pentru spectacol, dar, sincer, nu mă interesează cine intră în play-off. Vreau ca Dinamo să fie acolo și să terminăm cât mai sus. Mai sunt două meciuri și trebuie să le câștigăm. Avem niște atacanți foarte buni, păcat că nu trec printr-o perioadă bună. Le va reveni încrederea și vor marca. Nu vreau să vorbesc de oferte, sunt mulțumit aici, vreau să câștig un titlu cu Dinamo și vom vedea ce va fi”, a  spus Cătălin Cîrjan.

