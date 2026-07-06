Sport

Eddy Gnahore, direct în Top 3 salarii la FCSB! Câți bani îi dă lunar Gigi Becali și cine îl devansează. Exclusiv

FCSB a dat o mare lovitură pe piața transferurilor și l-a adus pe Eddy Gnahore (32 de ani). FANATIK a aflat ce salariu va primi mijlocașul de la Gigi Becali.
Traian Terzian
06.07.2026 | 21:45
Eddy Gnahore direct in Top 3 salarii la FCSB Cati bani ii da lunar Gigi Becali si cine il devanseaza Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
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Aflat la final de contract cu Dinamo, lui Eddy Gnahore nu i-a mai fost prelungită înțelegerea. În ciuda faptului că a fost unul dintre cei mai apreciați jucători de către fanii ”câinilor”, francezul a ales să meargă la FCSB și va primi un salariu consistent.

Ce salariu va avea Eddy Gnahore la FCSB

Mijlocașul francez este unul dintre jucătorii care l-au impresionat în ultima perioadă pe Gigi Becali și acesta l-a dorit foarte mult la FCSB. Deși se părea că transferul nu se va face, FANATIK a anunțat duminică seară că pista a fost reluată. Iar patronul a confirmat luni, 7 iulie, că Gnahore este noul fotbalist al ”roș-albaștrilor”.

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Din informațiile obținute de FANATIK, mijlocașul va avea la FCSB același salariu care îl încasa și la Dinamo. Este vorba de 20.000 de euro pe lună, bani cu care intră direct în Top 3 salarii la fosta campioană a României.

Devansat doar de Florin Tănase – 30.000 de euro și Daniel Bîrligea – 25.000 de euro, Eddy Gnahore va câștiga la fel ca israelianul Ofri Arad. Însă, francezul va avea un salariu mai mare decât al unor jucători aflați de câțiva ani la FCSB, precum Joyskim Dawa și Siyabonga Ngezana, care câștigă fiecare 17-18.000 de euro, sau Risto Radunovic, remunerat cu 15.000 de euro pe lună.

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Cum a reacționat Andrei Nicolescu după transferul lui Gnahore la FCSB

Contactat de FANATIK după ce Gigi Becali a anunțat transferul lui Eddy Gnahore, președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, nu a dorit să inflameze spiritele și a evitat să vorbească despre o trădare.

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”Eddy Gnahore e un jucător profesionist, era liber de contract și a făcut o alegere care, din punctul lui de vedere, crede că-l va ajuta în carieră. Nouă, celor de la Dinamo, nu ne rămâne decât să-i mulțumim pentru cei doi ani și jumătate în care ne-a ajutat și să încercăm să facem transferurile de care avem nevoie în continuare.

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Nu pot să vorbesc eu despre trădare. În primul rând, era un jucător care nu mai era sub contract cu Dinamo. Despre asemenea lucruri pot să vorbească doar suporterii, care privesc aceste mutări dintr-un alt punct de vedere”, a declarat Nicolescu.

Fanii lui Dinamo, reacții virulente la adresa lui Gnahore

În schimb, suporterii lui Dinamo au fost extrem de vehemenți la aflarea faptului că fostul căpitan a ales să meargă la rivala de moarte FCSB. Aceștia au făcut comentarii dure la adresa lui Eddy Gnahore pe rețelele de socializare.

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”Alt ‘căpitan’. Să ai soarta lui Politic!”, ”L-a chemat Politic, i-a spus cât de bine e să treacă luna și să iei salariu degeaba”, ”Altul care acceptă sclavia. Ducă-se după Politic, Marica, Tamaș, Popescu etc.”, ”Sănătate, să aibă succesul lui Politic” sau ”Să aibă soarta lui Politic!”, sunt câteva din mesajele fanilor dinamoviști.

Însă nu toată lumea îl acuză pe jucătorul francez. Unii consideră că acesta oricum și-a arătat limitele în ultimul sezon, iar alții sunt de părere că jucătorul a ales ce era mai bine pentru el în condițiile în care nu a mai fost dorit la Dinamo.

”Încetinea jocul! Nu e o pierdere pentru noi”, ”Nu e mare pierdere, numai pase cu latul și înapoi”, ”E jucător profesionist, lăsați omul în pace, a plecat unde a fost dorit. La noi și-a făcut treaba. Respect și succes, Eddy Gnahore!” sau ”Dinamo l-a dat afară, nu a plecat el de bunăvoie. Nu-l învinovățesc”, sunt alte comentarii.

  • 97 de meciuri a jucat Eddy Gnahore la Dinamo
  • 20.000 de euro pe lună va fi salariul lui Gnahore la FCSB
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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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