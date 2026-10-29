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Eddy Gnahore, făcut praf de fostul antrenor: „Cum să merite 25.000 de euro? Îl felicit pe Andrei Nicolescu!”

Tibi Cocora
29.10.2026 | 22:10
Eddy Gnahore facut praf de fostul antrenor Cum sa merite 25000 de euro Il felicit pe Andrei Nicolescu
EXCLUSIV FANATIK
Ioan Andone (66 de ani) l-a criticat dur pe Eddy Gnahore (32 de ani) la FANATIK SUPERLIGA. Foto: Sport Pictures
Ioan Andone l-a criticat dur pe Eddy Gnahore la FANATIK SUPERLIGA. Fostul antrenor al lui Dinamo a lăudat decizia lui Andrei Nicolescu și noile transferuri.
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Ioan Andone a lansat un atac dur la adresa lui Eddy Gnahore, fostul mijlocaș al lui Dinamo. Contactat telefonic la FANATIK SUPERLIGA, fostul antrenor al „câinilor” a contestat pretențiile financiare ale francezului, despre care a afirmat că a solicitat un salariu de 25.000 de euro. Andone consideră că despărțirea de Gnahore a fost una dintre deciziile inspirate ale conducerii dinamoviste și l-a felicitat public pe Andrei Nicolescu.

Ioan Andone, atac dur la Eddy Gnahore: „Din 10 pase, șapte le dă înapoi!”

Eddy Gnahore nu a scăpat de criticile lui Ioan Andone nici după despărțirea de Dinamo. Fostul tehnician al formației din Ștefan cel Mare a analizat schimbările din linia de mijloc și a susținut că echipa are acum mai multe variante decât în perioada în care francezul făcea parte din lot. Andone a pus sub semnul întrebării raportul dintre contribuția mijlocașului și salariul pe care acesta l-ar fi solicitat pentru a continua la Dinamo.

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„E un plus la Dinamo la mijlocul terenului. Gnahore cerea 25.000 de euro? Ăla era mijlocaș de 25.000 de euro, care dă un gol pe sezon și care din 10 pase șapte le dă înapoi? Dinamo a făcut foarte bine că a renunțat la el. A apărut Soro, Mărginean, e Cristi Mihai, deci ai variante. Ce să faci cu jucătorul ăla la 32 de ani, care dă doar pase înapoi?, a declarat Ioan Andone, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ioan Andone nu s-a limitat la criticile adresate fotbalistului, ci a ținut să evidențieze și rolul conducerii lui Dinamo în această decizie. Fostul tehnician a apreciat că Andrei Nicolescu a procedat corect atunci când a ales să nu continue colaborarea cu Eddy Gnahore: „Deci au fost inspirați, un mare bravo lui Andrei Nicolescu! El a luat decizia să renunțe la Gnahore”, a spus Ioan Andone.

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Ioan Andone îl laudă pe Zandbergen și propune un sistem cu doi atacanți la Dinamo

În aceeași intervenție de la FANATIK SUPERLIGA, Ioan Andone a vorbit și despre compartimentul ofensiv al lui Dinamo. Fostul antrenor s-a declarat încântat de venirea lui Zandbergen, pe care îl consideră un profil necesar echipei. Andone susține că Dinamo avea nevoie de un atacant capabil să se impună în careu, să lupte pentru fiecare minge și să ofere o prezență fizică în fața porții adverse.

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„Atacantul care a venit acum, Zandbergen, e un plus mare. Nu aveam un atacant de careu, de sacrificiu, să plonjeze. Le trebuie unul agresiv în careu. Sunt anumite meciuri în care se pot juca cu doi atacanți, dar în multe meciuri trebuie să alegi unul. Pe Dinamo îi văd cu 4-4-2, să joace cu doi atacanți, unul mobil și unul fix”, a mai explicat Ioan Andone.

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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