Eddy Gnahore, la FCSB? Mijlocașul dinamovist și-a stabilit viitorul chiar înainte de marele derby: „Aș fi foarte fericit”

Francezul a fost prezent la conferința de presă iar acesta a fost întrebat și despre situația sa contractuală.

Eddy Gnahore, la FCSB? Răspunsul jucătorului de la Dinamo înainte de derby

Gnahore, aflat în ultimele luni de contract cu Dinamo, asta pentru că actuala înțelegere îi expiră la finalul sezonului, poate semna cu orice club din ianuarie. Întrebat dacă ar merge la FCSB, mijlocașul a răspuns categoric că „nu”.

„Nu știu despre contract, trebuie să-l întrebați pe președinte. Nu mă gândesc la aceste lucruri, am oameni în jurul meu care se ocupă de asta. Mereu am spus că mă simt fericit aici, că sunt confortabil, e ca o familie. Aș fi foarte fericit să mai rămân, dar depinde de mai multe lucruri. Da, o calificare în cupele europene ar fi o motivație în plus. Cum am spus, nu depinde totul de mine. Dacă m-ar dori FCSB răspunsul meu ar fi nu. Sunt fericit la Dinamo”, a spus Eddy Gnahore.

Gnahore nu-și caută scuze înainte de derby

de lot înainte de meciul cu FCSB, însă Gnahore e de părere că nu există scuze într-un derby, iar echipa care va fi mai implicată o să reușească victoria.

„Nu cred că e nevoie de o motivație în plus pentru asemenea meciuri. Sigur, a fost un sentiment extraordinar să câștigăm în tur, mai ales că aveam multe meciuri fără victorie contra lor. Mereu e important să câștigi, noi nu ne concentrăm foarte mult pe ei, ne vedem de treaba noastră. Știm că o să fie pregătiți și motivați, iar noi trebuie să fim la același nivel.

Nu cred că e o favorită la un asemenea meci. Totul depinde de motivație și de cât dai pe teren. Accidentările sunt parte din fotbal, nu poți evita asta. Nu trebuie să găsești scuze. Avem un lot foarte bun, orice jucător intră are valoarea de a juca pentru Dinamo. Trebuie să fim foarte concentrați”, a mai spus Gnahore.

Accidentări pentru ambele echipe înainte de derby

Meciul ce va avea loc pe Arena Națională, dintre FCSB și Dinamo, este unul în care cu greu poți previziona ce echipe de start vor alege cei doi antrenori. Accidentările sunt la ordinea zilei atât la Dinamo, cât și la FCSB. Danny Armstrong, cel care a dat un hat-trick în tur, a avut probleme musculare, la fel ca și Cristian Mihai sau Alexandru Musi, care, de asemenea, se pare că vor absenta.

Trupa lui Elias Charalambous nu știe dacă se va putea baza pe Daniel Bîrligea, accidentat în confruntarea cu Steaua Roșie Belgrad din Europa League. Nici David Miculescu nu e sigur dacă o să fie apt, problemele sale fiind mai vechi și acutizate la partida cu Farul Constanța, din ultima rundă a SuperLigii României.