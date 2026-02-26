Eddy Gnahore și-a anunțat următoarea destinație! Unde semnează fotbalistul, dacă pleacă de la Dinamo: „Sentimentele nu sunt tot ce contează”

ADVERTISEMENT

Eddy Gnahore se află la Dinamo din luna ianuarie a anului 2024, iar în această vară contractul său cu „câinii roșii” va expira. Mijlocașul în vârstă de 32 de ani și-a liniștit fanii și a dezvăluit că, în cazul în care nu va ajunge la un acord cu echipa din Ștefan cel Mare, următoarea sa destinație va fi în străinătate.

Eddy Gnahore semnează în străinătate, dacă nu mai continuă la Dinamo. Exclude să rămână în SuperLiga

Unul dintre pilonii revenirii lui Dinamo București în lumina reflectoarelor este Eddy Gnahore, mijlocașul francez ce a impresionat în principal prin calitățile sale fizice și defensive, dar și prin seriozitatea sa. Contractul său expiră în vara acestui an, iar Andrei Nicolescu caută soluții pentru a-l păstra în echipa lui Zeljko Kopic.

Deși ci ele vor avea loc abia după finalizarea play-off-ului, Eddy Gnahore a ținut să-și liniștească fanii. El a dezvăluit că, în cazul în care va decide să plece de la Dinamo, nu va accepta nicio ofertă de la altă echipă din SuperLiga României, ci doar din străinătate:

„Am zis de la început că mă simt bine aici. Am avut discuții, oferte de la alte cluburi în trecut în timp ce eram aici și le-am refuzat pe toate ca să rămân aici. Sentimentele mele nu s-au schimbat, încă mă simt bine aici. Sunt foarte fericit aici. Dar sentimentele nu sunt tot ce contează. Acum mă concentrez pe finalul de sezon, să dau totul și să vedem unde putem termina ca echipă.

După play-off putem trage o linie și ne vom putea așeza și vom putea discuta despre ce e mai bine. Evident că trebuie să ne așezăm la masa, cu președintele să găsim o soluție, să ajungem la o înțelegere. Nu ține numai de mine, ține și de ei. Trebuie să găsim calea de mijloc. Dacă vom găsi o cale de mijloc, va fi bine, dacă nu, o vom lua pe drumuri separate. Am găsit calea de mijloc în trecut, am semnat un nou contract și nu văd de ce dacă ambele părți își doresc, de ce nu am găsi calea de mijloc.

Eu întotdeauna am zis că Dinamo este prima echipă cu care am semnat din România. Este clubul pe care îl plac și mă simt bine și am zis-o de mult. Voi juca numai pentru Dinamo. Dacă ar fi să plec de la acest club voi pleca în străinătate. Nu voi schimba cluburile aici în România”, a adăugat mijlocașul” , a transmis Eddy Gnahoré, conform

Ce a spus Zeljko Kopic despre discuțiile cu Eddy Gnahore

Zeljko Kopic vorbește zi de zi la antrenamente cu Gnahore și Antrenorul croat știe că mijlocașul său este fericit la Dinamo, iar o ofertă bună l-ar putea ține pentru încă o perioadă în Ștefan cel Mare.

„Contractul său expiră de asemenea. Am avut niște discuții cu el, e foarte pozitiv și foarte fericit aici. El și domnul Nicolescu vor discuta în perioada următoare despre ce se poate modifica la contractul lui. Pot să spun despre el că este foarte important în echipă și că a avut un rol foarte important în acești ani. Despre orice jucător am vorbi, există opțiuni de a rămâne sau de a pleca.

Dacă vrem o echipă puternică, avem nevoie de jucători de calitate. Noi ne dorim ca jucătorii de bază să rămână, dar trebuie să acceptăm ideea că jucătorii vin și pleacă”, a spus Kopic, la FANATIK SUPERLIGA.