Eddy Gnahore și Ronny Labonne și-au primit botezul la FCSB! Înlocuirile au produs efect cu Auda: fază minunată făcută de Stoian la gol. Video

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Eddy Gnahore (32 de ani) și Ronny Labonne (28 de ani) au fost titulari pentru FCSB în meciul de joi seară din Ghencea cu Auda, prima manșă a turului doi preliminar din Conference League. Pentru fostul jucător de la Dinamo a fost vorba despre un debut la echipa roș-albastră, în vreme ce pentru fundașul dreapta a fost prima dată când a făcut parte din primul 11.

În minutul 71, Alexandru Stoian a luat pe cont propriu o fază de atac, și-a driblat elegant doi adversari și i-a pasat cu poarta goală lui Aymen Boutoutaou, cel care astfel nu a avut de îndeplinit decât o simplă formalitate. Astfel, el a marcat primul său gol pentru FCSB, chiar la debut.

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Eddy Gnahore și Ronny Labonne, schimbați la pauza meciului FCSB – Auda

El mai fusese introdus pe teren de antrenorul Marius Baciu recent în prelungirile meciului de campionat cu FC Argeș. Doar că lucrurile nu au mers chiar foarte bine pentru fosta campioană a României în prima repriză a partidei cu Auda. Înainte de startul reprizei secunde, Baciu a efectuat două schimbări.

Alexandru Stoian a intrat în locul lui Eddy Gnahore, bineînțeles pentru a aduce un plus ofensiv în contextul dat. Iar locul lui Ronny Labonne în flancul drept al liniei defensive a fost luat de experimentatul Valentin Crețu. Cu ocazia acestui meci, la FCSB s-a mai produs un debut. El a avut însă o evoluție bună în prima repriză, astfel încât nu avea de ce să se pună problema unei schimbări la pauză în ceea ce îl privește.

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De ce a fost eliminat Thomas Neubert în meciul FCSB – Auda

, chiar în minutul 5, după un șut pe care Ștefan Târnovanu nu a putut decât să îl urmărească cu privirea. , iar în prima repriză, la scurt timp după golul de 2-1, s-a produs un moment tensionat pe banca tehnică a celor de la FCSB.

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Neamțul a avut o ieșire nervoasă după câteva faze consecutive în care roș-albaștrii au solicitat acordarea unor faulturi, dar jocul a fost lăsat de fiecare dată să continue.