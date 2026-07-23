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Eddy Gnahore și Ronny Labonne și-au primit botezul la FCSB! Înlocuirile au produs efect cu Auda: fază minunată făcută de Stoian la gol. Video

Eddy Gnahore și Ronny Labonne au primit deja „tratamentul Gigi Becali” la FCSB! Ambii au fost schimbați la pauza meciului tur cu Auda din Conference League: mutările au dat roade!
Gabriel-Alexandru Ioniță
23.07.2026 | 22:22
Eddy Gnahore si Ronny Labonne siau primit botezul la FCSB Inlocuirile au produs efect cu Auda faza minunata facuta de Stoian la gol Video
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Boutoutaou a marcat din pasa lui Stoian în FCSB - Auda. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
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Eddy Gnahore (32 de ani) și Ronny Labonne (28 de ani) au fost titulari pentru FCSB în meciul de joi seară din Ghencea cu Auda, prima manșă a turului doi preliminar din Conference League. Pentru fostul jucător de la Dinamo a fost vorba despre un debut la echipa roș-albastră, în vreme ce pentru fundașul dreapta a fost prima dată când a făcut parte din primul 11.

UPDATE: Intrat în locul lui Gnahore, Stoian a făcut faza golului de 2-2

În minutul 71, Alexandru Stoian a luat pe cont propriu o fază de atac, și-a driblat elegant doi adversari și i-a pasat cu poarta goală lui Aymen Boutoutaou, cel care astfel nu a avut de îndeplinit decât o simplă formalitate. Astfel, el a marcat primul său gol pentru FCSB, chiar la debut. (AICI VIDEO)

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Eddy Gnahore și Ronny Labonne, schimbați la pauza meciului FCSB – Auda

El mai fusese introdus pe teren de antrenorul Marius Baciu recent în prelungirile meciului de campionat cu FC Argeș. Doar că lucrurile nu au mers chiar foarte bine pentru fosta campioană a României în prima repriză a partidei cu Auda. La pauză, letonii au fost în avantaj, scor 2-1. Înainte de startul reprizei secunde, Baciu a efectuat două schimbări.

Alexandru Stoian a intrat în locul lui Eddy Gnahore, bineînțeles pentru a aduce un plus ofensiv în contextul dat. Iar locul lui Ronny Labonne în flancul drept al liniei defensive a fost luat de experimentatul Valentin Crețu. Cu ocazia acestui meci, la FCSB s-a mai produs un debut. Aymen Boutoutaou a fost de asemenea titular. El a avut însă o evoluție bună în prima repriză, astfel încât nu avea de ce să se pună problema unei schimbări la pauză în ceea ce îl privește.

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Eddy Gnahore Ronny Labonne FCSB Auda
Eddy Gnahore în timpul meciului FCSB – Auda. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik

De ce a fost eliminat Thomas Neubert în meciul FCSB – Auda

Letonii au marcat un gol superb joi seară în Ghencea, chiar în minutul 5, după un șut pe care Ștefan Târnovanu nu a putut decât să îl urmărească cu privirea. Gazonul de pe stadionul Steaua nu s-a prezentat chiar în cele mai bune condiții posibile, iar în prima repriză, la scurt timp după golul de 2-1, s-a produs un moment tensionat pe banca tehnică a celor de la FCSB.

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Preparatorul fizic german Thomas Neubert a fost eliminat direct de arbitrul israelian David Fuxman. Neamțul a avut o ieșire nervoasă după câteva faze consecutive în care roș-albaștrii au solicitat acordarea unor faulturi, dar jocul a fost lăsat de fiecare dată să continue.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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