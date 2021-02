Eden Hazard a anunțat când se va retrage. Cât a plătit Real Madrid pentru fiecare meci al belgianului

Real Madrid a plătit 100 de milioane de euro pentru Eden Hazard, în 2019. Mai mereu accidentat, belgianul a anunțat cât mai vrea să joace. Real a plătit o avere pentru fiecare meci.

În 2019, Eden Hazard era văzut ca înlocuitorul ideal pentru Cristiano Rolando, cedat de Real Madrid la Juventus Torino. Belgianul care a scris istorie la Chelsea, s-a dovedit a fi o investiție proastă pentru madrileni.

De la sosirea pe Stantiago Bernabeu, Eden Hazard a jucat doar 49 de meciuri pentru blanco.

Real a ”plătit” peste două milioane de euro pentru fiecare meci al lui Hazard

Pentru a-și asigura serviciile internaționalului belgian, Real Madrid a virat în contul lui Chelsea 100 de milioane de euro, iar suma ar putea ajunge la 146 de milioane, dacă Hazard va atinge anumite borne sportive.

Un calcul sumar arată că madrilenii au ”plătit” 2.041.000 de euro pentru fiecare din cele 49 de meciuri pe care Hazard le-a bifat în tricoul trupei lui Zinedine Zidane.

În ciuda cifrelor care nu-l avantajează deloc, belgianul a anunțat că nu are de gând să se retragă prea curând și că vrea să-și ducă până la capăt angajamentul cu Real.

Accidentările nu l-au doborât

Eden Hazard este unul dintre cei mai talentați fotbaliști belgieni din ultimele decenii. Crescut de Lille, cu care a câștigat campionatul Franței, Hazard a fost transferat în 2012 la Chelsea pentru 40 de milioane de euro. Șapte ani mai târziu, Real plătea de două ori și jumătate mai mult pentru el.

Deși mutarea în capitala Spaniei i-a adus numai probleme, Eden Hazard nu are de gând să renunțe cu una cu două la fotbal. Acesta a spus că își propune să mai joace cel puțin cinci ani.

”O accidentare nu înseamnă sfârșitul lumii. Vreau să joc cât mai mult timp posibil și să mă bucur de fotbal pe teren. Atunci când mă voi retrage, va fi suficient timp să fac bilanțul succeselor mele. În prezent nu mă gândesc la ceea ce va fi peste câțiva ani.

Sunt concentrat doar asupra următorului antrenament, următorului meci. Tocmai am împlinit 30 de ani și sper să pot juca încă cinci sau șase ani”, a declarat Hazard pentru revista On The Front Foot.