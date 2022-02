Echipa pe care ar fi antrenat-o Edi Iordănescu dacă nu devenea selecționerul României: „Lipsea o semnătură”

Edi Iordănescu a refuzat banii șeicilor pentru a-i conduce pe „tricolori” în următoarea campanie de calificare. Chiar înainte să poarte discuțiile decisive cu Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță, o echipă din Arabia Saudită a fost la un pas să-i obțină semnătura.

Edi Iordănescu era gata să antreneze în Golf. Naționala României l-a întors din drum

Chestionat cu privire la ofertele primite înainte de a accepta marea provocare – , „Generalul” Anghel Iordănescu, de numele căruia se leagă cele mai importante performanțe din istoria primei reprezentative – , tehnicianul a dezvăluit că a fost curtat de o formație din Grecia, dar și de una din Golf. Cu saudiții s-a aflat chiar în negocieri avansate, dar a declinat oferta pentru a deveni selecționer.

„E o bucurie, o mândrie. Nu ascund că la sfârșitul anului trecut au fost primele contacte. După, lucrurile au intrat în impas. Federația a spus public și a spus că discută și cu alți antrenori și avea de unde să aleagă. Rămân la părerea că avem antrenori buni, cu potențial, care au confirmat.

Când Federația a revenit, mi-am arătat toată deschiderea și am venit cu energie și entuziasm. Putem crește nivelul naționalei și să devenim din nou competitivi, să revenim la un turneu final.

Orice antrenor își dorește să fie prima opțiune, iar acolo unde am fost, am fost prima opțiune. În Grecia am refuzat, în Arabia Saudită aveam chiar un acord, lipsea o semnătură.

Aș fi câștigat mult mai mult în Arabia Saudită, însă nu asta a contat. Când am fost contactat de FRF, am anunțat clubul că refuz propunerea pentru că e naționala țării mele și e o prioritate.

S-au supărat un pic pentru că erau pregătiți să mă anunțe oficial. Erau foarte avansate discuțiile, urma doar să primesc biletele de avion și să plec”, a declarat Edi Iordănescu la .

Optimist înaintea debutului ca selecționer: „Avem o marjă importantă de creștere”

Deși România a ratat prezența la Campionatul Mondial din acest an, e convins că actualul nucleu de jucători nu și-a spus încă ultimul cuvânt: „Mi-am dorit foarte mult, am venit cu convingere, cu încredere. Am încredere în potențial fotbalistul român, avem o marjă importantă de creștere”.

Principalul obiectiv constă în calificarea la Campionatul European din 2024, dar există și unul intermediar, respectiv câștigarea grupei din Liga Națiunilor. Debutul se va produce în luna martie, când Federația a perfectat două partide amicale, cu Grecia pe teren propriu (25 martie) și Israel în deplasare (29 martie).

Cât despre meciurile oficiale, acestea vor lua startul în iunie, chiar în grupele Ligii Națiunilor, unde vom da piept cu Finlanda, Bosnia și Muntenegru. Programul este următorul:

4 iunie 2022: Muntenegru – România (ora 21:45)

7 iunie 2022: Bosnia-Herţegovina – România (ora 21:45)

11 iunie 2022: România – Finlanda (ora 21:45)

14 iunie 2022: România – Muntenegru (ora 21:45)

23 septembrie 2022: Finlanda – România (ora 21:45)

26 septembrie 2022: România – Bosnia-Herţegovina (ora 21:45)