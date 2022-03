Edi Iordănescu, mesaj ferm pentru „tricolori”: „Sunt foarte strict. Să se adapteze ei la mine”

Puțin peste 24 de ore au mai rămas până la , partidă amicală ce marchează debutului Edi Iordănescu la cârma echipei naționale. Acesta este programat vineri, 25 martie, la 20:15, pe Stadionul Ghencea.

Edi Iordănescu își avertizează jucătorii înaintea debutului ca selecționer

La conferința de presă premergătoare partidei, selecționerul a vorbit despre principiile pe care și-a propus să le implementeze și a transmis un mesaj ferm pentru jucători. Prima condiție ca aceștia să aibă „o viață bună” la o constituie adaptarea la cerințele sale.

„Tot timpul am avut setul meu de valori și principii. Sunt foarte pretențios cu munca mea, a staff-ului și a jucătorilor. Scopul meu e ca regulile să fie respectate, să existe implicare la antrenament și în timpul meciurilor să dăm totul pentru a pune în practică ce pregătim. Mulți dintre ei mă cunosc, sunt foarte strict când vine vorba despre disciplină și ce fac pe teren.

Dacă înțeleg aceste lucruri, vor avea o viață bună alături de mine și staff-ul meu. Trebuie să se adapteze ei cu mine prima oară, apoi eu să-i învăț pe cei pe care nu-i cunoșteam. Trebuie să înțeleagă și apoi să creadă în ceea ce le explic, ca apoi să pună în practică. Tot timpul ai, ca antrenor, dorința să fii inspirat și să găsești soluțiile cele mai bune, dar fac parte dintr-un grup”, a declarat Edi Iordănescu.

Despre importanța acordată rezultatului în amicalul cu Grecia:

„Nu pot să fac abstracție de rezultat, pentru că ar însemna să mă contrazic singur. Încercăm să construim o mentalitate pozitivă, nu poți să accepți să pierzi.

Din aceste două jocuri așteptăm foarte multe răspunsuri de filosofie abordate ca o posibilitate complexă de evaluare a lotului și a jucătorilor individual. Obiectivul cel mai important rămâne evaluarea. Încercăm să vedem și să înțelegem cât mai bine fiecare jucător în parte. ”.

Despre criticile care ar putea apărea:

„Știu că atunci când rezultatele nu sunt cele mai bune, apare critica. O accept și o respect de fiecare dată când e obiectivă și constructivă, dar focusul meu e pe ce avem de construit și mai puțin pe criticile pe care le primim”.

Despre patronii care propun insistent jucători la lotul național:

„E dreptul patronilor să propună jucători la lot, e dreptul meu să convoc pe cine cred de cuviință. De multe ori sunt foarte subiectivi, dar nu-i condamn. Îi înțeleg, dar selecția rămâne a mea”.

Sfatul primit de la Anghel Iordănescu: „Așa îți aduni energia și entuziasmul să o iei de la capăt”

„Mi-a spus că a trecut peste multe momente ca selecționer și în cele mai grele – fie că e supărare după un anumit rezultat sau un moment de cumpănă – cel mai ușor le depășești când te gândești că muncești pentru echipa națională și pentru români. Așa îți aduni energia și entuziasmul să o iei de la capăt”.

Despre Octavian Popescu și postul pe care ar urma să evolueze:

„Nu putem să inventăm lucruri, nu avem timp, chiar dacă mie mi-a plăcut să mai inovez. Mergem după lucrurile clare, palpabile. Ne uităm unde joacă ei la club și randamentul pe care îl dau acolo. Tavi Popescu e un jucător înzestrat cu multe calități și încercăm să le valorificăm”.

Despre Nicușor Stanciu: „Nu-l putem teleporta”

„Rămâne problema fusului orar, nu-l putem teleporta. E clar că trebuie să vină să se adapteze. Dacă va exista posibilitatea să-l avem un pic mai devreme, astfel încât să-i dăm mai mult, va fi binevenit.

Pentru mine rămâne o piesă importantă. E posibil ca în iunie să mizăm pe el, dacă va fi sănătos și va juca bine. Nu ne putem lipsi de valoarea lui în momentul de față”.

Despre convocarea de ultimă oră a lui Deian Sorescu:

„A fost printre cei sub lista inițială. Fiind un jucător polivalent, poate să acopere toată banda dreaptă. Am ajuns la concluzia că ar fi bine pentru el să-l lăsăm la club, pentru că abia a ajuns acolo, are puține jocuri. Se integrează rapid, am văzut că a început să dea randament, dar am spus că poate are nevoie de un timp mai mult.

Îl aveam foarte mult în evidență pentru iunie și știa asta, i s-a transmis. Din păcate, starea medicală nu este foarte bună. Avem patru – cinci jucători, deja a început și al șaselea să dea semne de probleme. Sun lucruri pe care cu greu poți să le controlezi și atunci am fost nevoiți să apelăm la el.

Am avut o discuție cu antrenorul lui, a fost și o discuție oficială între Federație și club, le mulțumim că ne-au înțeles și l-au lăsat să vină. M-am bucurat că el a arătat foarte mult entuziasm să vină. Este jucătorul pe care eu l-am dorit foarte mult când eram la FCSB, e un jucător în care am crezut tot timpul. Îl așteptăm să vină și să ne ajute cât va fi nevoie”.