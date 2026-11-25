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Edi Iordănescu este noul antrenor al celor de la Watford. Fostul selecționer al României va urmări din tribune partida pe care noua sa echipă o dispută pe teren propriu contra lui Blackburn, în etapa a 17-a din Championship. Înainte de start, Iordănescu Jr. le-a văzut o vizită jucătorilor în vestiar și i-a impresionat pe britanici.

Edi Iordănescu a făcut cunoștință cu noua sa casă de la Watford

Edi Iordănescu a devenit primul antrenor român care activează în primele două ligi din Anglia. Tehnicianul care a dus România la EURO 2024 a semnat cu Watford și va avea la dispoziție staff-ul format din Alexandru Radu, Grzegorz Mokry și Michele Iannucci. Principalul obiectiv al antrenorului român este salvarea de la retrogradare. Watford ocupă locul 20 din 24 în liga a doua engleză, cu 15 puncte după 16 meciuri.

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Miercuri, 25 noiembrie, Edi Iordănescu a călătorit în Anglia pentru a face cunoștință cu noua echipă. Fiul lui Anghel Iordănescu este invitat special la partida pe care Watford o are programată pe teren propriu cu Blackburn. Înainte de start, Edi Iordănescu a ținut un discurs prin care i-a fermecat pe englezi. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că

„Tocmai a fost să-i vadă pe băieți și a ținut un discurs grozav și și-a arătat pasiunea. Are un palmares excelent și așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu el”, au scris britanicii pe contul oficial al clubului. Edi Iordănescu a coborât la nivelul gazonului și a inspectat stadionul.

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Urmează un program de foc pentru Edi Iordănescu

după ce a semnat cu Watford. Tehnicianul român, ultima oară la Legia Varșovia, se află în tribune pentru meciul cu Blackburn, iar primul său meci pe banca noii sale echipe va avea loc peste trei zile, pe terenul celor de la Derby County.

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Apoi, până la finalul anului, fostul selecționer trebuie să scoată cât de multe puncte poate din alte șapte partide de foc, cu adversari precum Birmingham, Portsmouth sau Wolverhampton.

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Programul lui Watford până la finalul anului 2026: