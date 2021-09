Edi Iordănescu a dat verdictul în faza care a decis meciul FC U Craiova – FCSB: “Este penalty clar! Adi Mutu a vorbit la supărare”

Adrian Mutu a criticat în termeni duri arbitrajul din confruntarea dintre . “Briliantul” a luat foc pentru penalty-ul acordat la un fault în careu asupra lui Valentin Crețu.

Edi Iordănescu a dat verdictul în faza care a decis meciul FC U Craiova – FCSB: “Penalty de necontestat”

De cealaltă parte, , a spus că penalty-ul este clar și nu este nimic de discutat referitor la acest subiect:

“Așteptam mai mult, voiam ca circulația mingii să fie mai bună. Dar este o victorie, spun eu de necontestat. Nu îmi aduc aminte de o ocazie a adversarilor. Este o victorie muncită, 3 puncte foarte mari. A fost un singur șut în prima repriză, o ocazie mare la Cordea.

Eu sunt pretențios, îmi doresc mult. Nu este ușor să vii după 6-0. Vedeți ce s-a întâmplat cu CFR Cluj și cu Farul. Punctele se mai pierd, dar este important să adunăm puncte. Penalty-ul este de necontestat.

“Adi Mutu este supărat, probabil a vorbit la supărare. Îi prevăd un viitor bun”

Am văzut pe reluări. Nu este nimic de discutat acolo. Adi Mutu este supărat, probabil a vorbit la supărare. Îi prevăd un viitor bun. Pregătisem să schimb ofensiv, dar a venit golul și am repoziționat, am mutat schimbările spre defensivă.

Budescu și-a luat și el minutele, are nevoie de tonus. La jocul de Cupă o să schimbăm, sunt sigur.

“Avem și niște probleme, o să vedem în ce situație suntem. Tavi a ieșit accidentat”

Avem și niște probleme, o să vedem în ce situație suntem. Tavi a ieșit accidentat, vedem. Cupa este un obiectiv important pentru noi, pentru fanii noștri”, a spus Iordănescu după meci.

Antrenorul celor de la FCSB a comentat și conflictul dintre Dan Petrescu și Marius Șumudică, având în vedere că între decembrie și iunie a fost antrenorul celor de la CFR Cluj:

“În momentul în care am plecat de la CFR Cluj, mulți m-au judecat și m-au condamnat”

Am câștigat trei trofee în 10 luni la CFR Cluj, mi-am făcut treaba. Dar în momentul în care am plecat de acolo, mulți m-au judecat și m-au condamnat. Nu este bine ce s-a întâmplat între Șumudică și Dan Petrescu.

Este păcat pentru ei și sper să își strângă mâna. Trofeele de la CFR Cluj le-a câștigat echipa în primul rând.

Dar nu aș vrea să mai vorbesc de CFR Cluj, aș vrea să mă concentrez pe FCSB”, a spus Edi Iordănescu.