Edi Iordănescu a decis între Deian Sorescu și Alexandru Chipciu pentru Euro 2024. Care este situația medicală a fotbalistului de la Gaziantep. Exclusiv

În urmă cu 24 de ore, selecționerul naționalei României , iar pe listă se află și jucătorul care a evoluat în partea a doua a sezonului sub formă de împrumut la Gaziantep.

Deian Sorescu i-a luat fața lui Alex Chipciu pentru Euro 2024

Din informațiile FANATIK, una dintre marile dileme ale lui Edi Iordănescu pentru Euro 2024 a fost alegerea între Deian Sorescu, un jucător care a fost constant la națională în ultima perioadă, și Alexandru Chipciu, care a făcut un sezon foarte bun cu Universitatea Cluj.

Sorescu, aflat sub contract cu polonezii de la Rakow Czestochowa, dar care pentru partea a doua a sezonului a fost împrumutat la Gaziantep, a avut ceva probleme medicale și nu se știa exact dacă va fi apt pentru turneul final.

Jucătorul de 26 de ani care poate juca în ambele benzi a fost suspect de ruptură musculară, dar după ce a făcut o serie de investigații complete s-a aflat faptul că nu are decât o contractură și se va reface rapid.

În cazul în care accidentarea ar fi fost mai gravă, FANATIK a aflat că Edi Iordănescu pregătise înlocuirea lui în lotul pentru Euro 2024 cu Chipciu. Veteranul a avut un sezon remarcabil cu U Cluj, care urmează să joace cu U Craiova în barajul pentru Conference League.

Chipciu, motiv de dispută între U Cluj și FCSB

Evoluțiile excelente făcute de Alexandru Chipciu în tricoul ”șepcilor roșii” l-au readus în atenția noii campioane FCSB. Patronul Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că , dar mai întâi acesta trebuie să-și rezolve problemele.

”Chipciu cred că vine, nu știu… El trebuie să-și rezolve problemele lui, să renunțe la bani, nu știu ce mai are el pe acolo și vine. Eu cred că vine. Nu știu eu ce contract are Chipociu. Am zis că da, îl vreau, am nevoie de experiența lui. Dar nu Chipciu e problema acum. Alții sunt problema. E jucător bun Chipciu, dar să vedem dacă vine”, a declarat Becali.

Dacă finanțatorul ”roș-albaștrilor” îl vrea gratuit pe Chipciu, clujenii nu concep să se despartă de el fătră o sumă de bani. Chiar dacă nu a vorbit explicit despre cedarea jucătorului, .

”N-am avut cu Alex Chipciu nicio discuție că ar vrea să plece. Au fost câteva discuții despre o posibilă listă de plecări, dar nu s-a pus problema să se spună că vrea să plece în vară. El mai are contract un an, mai avem un meci de disputat și nu s-a discutat în cadrul clubului că vrea să plece”, a afirmat oficialul clujenilor.