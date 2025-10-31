Un fost stelist l-a demis pe Edi Iordănescu de la Legia Varșovia: „Omul meciului”

ADVERTISEMENT

Legia Varșovia a anunțat oficial vineri, 31 octombrie, că Edi Iordănescu a demisionat oficial din funcția de antrenor principal al echipei.

Edi Iordănescu a plecat de la Legia Varșovia

a fost fatal pentru Edi Iordănescu. La 12 ore după eliminarea din competiție, că românul nu mai este antrenorul echipei.

„Legia Varșovia informează că Edward Iordănescu a încetat să mai fie antrenorul primei echipe a Legiei Varșovia începând cu 31 octombrie”, este comunicatul oficial emis de Legia Varșovia.

Fostul stelist, Valentin Cojocaru, omul meciului în Legia Varșovia – Pogon Szczecin 1-2

Cel care i-a interzis victoria lui Edi Iordănescu în Cupa Poloniei a fost chiar românul Valentin Cojocaru. Portarul a avut o evoluție excepțională, totul culminând cu paradele avute în minutele 115 și 116, când i-a interzis echipei lui Iordănescu Jr. să marcheze al doilea gol și să închidă partida.

Fostul portar de la Steaua (n.r. actuala FCSB) a fost răsplătit pentru paradele sale. A fost desemnat „omul meciului” în ultimul joc al lui Edi Iordănescu pe banca tehnică a Legiei Varșovia.

Edi Iordănescu a dat semne că va pleca de la Legia Varșovia după eșecul din Cupa Poloniei

Imediat după înfrângere, Edi Iordănescu a anunțat la conferința de presă că a cerut de urgență o ședință cu șefii Legiei Varșovia. Fostul selecționer al României precizat că această discuție trebuie să aibă loc neapărat în următoarele ore, pentru că trebuie să se schimbe anumite aspecte neapărat.

„Ca întotdeauna, îmi asum întreaga responsabilitate. Am cerut deja o întâlnire cu conducerea. Dacă anumite lucruri nu se vor schimba, vom continua să suferim, iar eu nu vreau asta.

Aș dori, de asemenea, să spun că am mult respect pentru echipele la care am lucrat înainte, am avut suporteri fantastici, dar ceea ce am găsit aici este incredibil. Avem suporteri extraordinari, care merită mai mult, rezultate mai bune.

Nu vreau să fiu persoana care le distruge speranțele. Cred că, în următoarele ore, va fi important să ne așezăm la masă cu conducerea și să discutăm din nou anumite lucruri”, a spus Edi Iordănescu, potrivit l .