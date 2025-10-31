Sport

Un fost stelist l-a demis pe Edi Iordănescu de la Legia Varșovia: „Omul meciului”

Edi Iordănescu a demisionat de la Ligia Varșovia, la 12 ore după ce a fost eliminat din Cupa Poloniei de către Pogon Szczecin
Mihnea Ştefan
31.10.2025 | 12:42
Un fost stelist la demis pe Edi Iordanescu de la Legia Varsovia Omul meciului
breaking news
Edi Iordănescu a demisionat de la Legia Varșovia Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Legia Varșovia a anunțat oficial vineri, 31 octombrie, că Edi Iordănescu a demisionat oficial din funcția de antrenor principal al echipei.

Edi Iordănescu a plecat de la Legia Varșovia

Eșecul cu Pogon Szczecin, 1-2, din Cupa Poloniei a fost fatal pentru Edi Iordănescu. La 12 ore după eliminarea din competiție, Legia Varșovia a anunțat oficial că românul nu mai este antrenorul echipei.

ADVERTISEMENT

„Legia Varșovia informează că Edward Iordănescu a încetat să mai fie antrenorul primei echipe a Legiei Varșovia începând cu 31 octombrie”, este comunicatul oficial emis de Legia Varșovia.

Fostul stelist, Valentin Cojocaru, omul meciului în Legia Varșovia – Pogon Szczecin 1-2

Cel care i-a interzis victoria lui Edi Iordănescu în Cupa Poloniei a fost chiar românul Valentin Cojocaru. Portarul a avut o evoluție excepțională, totul culminând cu paradele avute în minutele 115 și 116, când i-a interzis echipei lui Iordănescu Jr. să marcheze al doilea gol și să închidă partida.

ADVERTISEMENT
VIDEO. Momentul în care jandarmii îl amendează cu 3,000 de lei pe organizatorul...
Digi24.ro
VIDEO. Momentul în care jandarmii îl amendează cu 3,000 de lei pe organizatorul marșului de comemorare Colectiv

Fostul portar de la Steaua (n.r. actuala FCSB) a fost răsplătit pentru paradele sale. A fost desemnat „omul meciului” în ultimul joc al lui Edi Iordănescu pe banca tehnică a Legiei Varșovia.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac n-a stat pe gânduri și a făcut marele anunț:
Digisport.ro
Ion Țiriac n-a stat pe gânduri și a făcut marele anunț: "O termin până vara viitoare!"

Edi Iordănescu a dat semne că va pleca de la Legia Varșovia după eșecul din Cupa Poloniei

Imediat după înfrângere, Edi Iordănescu a anunțat la conferința de presă că a cerut de urgență o ședință cu șefii Legiei Varșovia. Fostul selecționer al României precizat că această discuție trebuie să aibă loc neapărat în următoarele ore, pentru că trebuie să se schimbe anumite aspecte neapărat.

„Ca întotdeauna, îmi asum întreaga responsabilitate. Am cerut deja o întâlnire cu conducerea. Dacă anumite lucruri nu se vor schimba, vom continua să suferim, iar eu nu vreau asta.

ADVERTISEMENT

Aș dori, de asemenea, să spun că am mult respect pentru echipele la care am lucrat înainte, am avut suporteri fantastici, dar ceea ce am găsit aici este incredibil. Avem suporteri extraordinari, care merită mai mult, rezultate mai bune.

Nu vreau să fiu persoana care le distruge speranțele. Cred că, în următoarele ore, va fi important să ne așezăm la masă cu conducerea și să discutăm din nou anumite lucruri”, a spus Edi Iordănescu, potrivit legia.net.

Dezvăluire şoc: “Jose Mourinho a venit personal la Bucureşti să-l transfere! Gigi Becali...
Fanatik
Dezvăluire şoc: “Jose Mourinho a venit personal la Bucureşti să-l transfere! Gigi Becali a cerut 12 milioane euro pe el!”
Cristi Bălgrădean aprinde derby-ul Dinamo – CFR Cluj: „Eu pe el l-aș băga...
Fanatik
Cristi Bălgrădean aprinde derby-ul Dinamo – CFR Cluj: „Eu pe el l-aș băga în poartă”. Cât vrea să mai joace și ce planuri are după retragere
“Daniel Pancu a fost aproape de Beşiktaş!” Cum a ajuns, de fapt, antrenorul...
Fanatik
“Daniel Pancu a fost aproape de Beşiktaş!” Cum a ajuns, de fapt, antrenorul la CFR Cluj! Giovanni Becali: “Neluţu Varga s-a supărat, nu mai răspundea la telefon!” Ce clauză de reziliere are rapidistul la CFR
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihnea Ştefan
Mihnea Ştefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
Parteneri
'Mă doare sufletul!'. Ilie Dobre a răbufnit după ultima decizie UEFA în disputa...
iamsport.ro
'Mă doare sufletul!'. Ilie Dobre a răbufnit după ultima decizie UEFA în disputa Steaua - FCSB
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!