Edi Iordănescu a făcut anunțul după Legia – Pogon Szczecin 1-0: „Pentru asta am venit aici”

După două remize consecutive, și , Legia a obținut un nou succes în prima ligă din Polonia. Formația lui Edi Iordănescu s-a impus la limită, scor 1-0, în duelul de pe teren propriu contra celor de la Pogon, iar tehnicianul român a reacționat la finalul întâlnirii.

Ce a declarat Edi Iordănescu după Legia – Pogon 1-0

Danezul Mileta Rajovic a marcat unicul gol al partidei dintre Legia și Pogon, în minutul 4, când a transformat o lovitură de la 11 metri. Trupa lui Edi Iordănescu a dominat jocul, însă nu a mai reușit să înscrie. La final, tehnicianul român a fost încântat de rezultatul obținut, ținând cont de faptul că echipa sa a controlat și jocurile precedente, însă fără să învingă.

„Despre ultimele două meciuri… pot spune doar că trebuia să jucăm mai bine. Acum pot spune că am jucat mai bine și am câștigat. Meritam patru puncte în plus din acele meciuri, dar asta este situația. Am fost frustrați, iar victoria împotriva lui Pogon este foarte importantă. Am jucat trei meciuri în opt zile, Pogon a avut o întreagă săptămână să se pregătească.

Am creat ocazii și am marcat devreme. Cu puțin mai multă concentrare și mai mult noroc, puteam să mai înscriem un gol. Cele trei puncte sunt foarte importante pentru noi. Avem câteva zile pentru a pregăti meciul din Conference League, vrem să arătăm cea mai bună versiune a echipei”, a afirmat Edi Iordănescu, conform . Joi, de la ora 22:00, Legia va debuta în faza ligii din Conference League cu un duel pe teren propriu contra turcilor de la Samsunspor.

Obiectiv clar pentru Edi Iordănescu la Legia: „Pentru asta am venit”

Fostul selecționer al României a afirmat că echipa se află încă într-un proces de omogenizare, însă acesta a clarificat faptul că obiectivul său este titlul. „Pentru mine, nu situația este adversarul, ci timpul. Am înlocuit zece jucători, e mult de lucru. Văd lucruri care trebuie îmbunătățite. Dar, am o echipă cu jucători inteligenți, dar și cu fotbaliști experimentați.

Iar împreună muncim pentru a construi echipa la care visează fanii. Vreau să iau titlul, pentru asta am venit aici. Voi da totul pentru ca acest lucru să se întâmple și sunt sigur că echipa va face la fel. Nu va fi ușor, drumul e lung, dar suntem pregătiți pentru această provocare”, a declarat Edi Iordănescu.