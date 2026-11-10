Sport

Edi Iordănescu a intrat în negocieri cu o echipă istorică din Anglia! Primul interviu a avut deja loc. FANATIK a obținut toate detaliile

Emanuel Roșu
10.11.2026 | 09:50
Edi Iordanescu a intrat in negocieri cu o echipa istorica din Anglia Primul interviu a avut deja loc FANATIK a obtinut toate detaliile
breaking news
Edi Iordănescu a discutat cu Watford despre preluarea postului de antrenor la clubul din Championship. FOTO: colaj FANATIK
Edi Iordănescu se pregătește să revină pe bancă la un an după despărțirea de Legia. Are mai multe oferte tari dintre care să aleagă.
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FANATIK a aflat că de serviciile lui s-a interesat inclusiv Watford, echipă din liga a doua engleză. Iordănescu Jr. nu este doar pe o listă extinsă. Chiar a susținut un interviu cu șefii clubului de lângă Londra și așteaptă acum o decizie din partea acestora. La Watford antrenează astăzi italianul Alessio Dionisi, instalat în luna iunie. Cu el pe bancă, Watford are 4 victorii în 15 etape și e pe locul 20 în Championship, cu 15 puncte, 5 deasupra zonei retrogradării.

Iordănescu este apreciat în Anglia. Nu e la prima ofertă din Championship

Edi Iordănescu a mai avut o propunere din liga secundă engleză în ultimul an, dar varianta nu s-a concretizat. După participarea cu România la Euro 2024, l-au căutat echipe din Italia, Spania, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, China, Ucraina sau Israel. Ultimul club important care l-a trecut printre opțiuni este Maccabi Haifa.

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Din informațiile FANATIK, Edi Iordănescu a fost propus la Watford de un agent polonez, Krystian Lewandowski. Edi a lăsat o impresie foarte bună în discuția pe care a avut-o cu ierarhia clubului, care este așteptată să ia o decizie în scurt timp. Dionisi, actualul antrenor principal, încă speră că va fi păstrat în funcție. Ultimele două rezultate sunt de partea lui. Watford a câștigat cu Lincoln, echipa lui Andrei Coubiș, cu 1-0, și a făcut egal cu Middlesbrough, 0-0 în rundele disputate pe 3, respectiv 7 noiembrie, chiar înainte de fereastra pentru meciurile naționalelor.

Cine e Watford în fotbalul englez?

Watford este unul dintre cluburile istorice ale Angliei, chiar dacă nu face parte din categoria marilor forțe tradiționale. Echipa a cunoscut cea mai spectaculoasă perioadă din istoria sa la finalul anilor ’70 și începutul anilor ’80. Atunci, sub conducerea antrenorului Graham Taylor și cu sprijinul celebrului muzician Elton John, care preluase administrativ societatea în 1976, Watford a reușit o ascensiune remarcabilă: a plecat din al patrulea eșalon și a ajuns în prima ligă în numai cinci ani. În sezonul 1982-1983, echipa a terminat chiar pe locul al doilea în campionatul Angliei, în spatele lui Liverpool, și a obținut calificarea în Cupa UEFA. A fost performanța care a transformat definitiv clubul.

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Watford a rămas de-a lungul anilor o formație capabilă să surprindă, cu perioade de prezență în Premier League alternate cu retrogradări și reveniri spectaculoase. „Viespile” au disputat și două finale de Cupa Angliei, în 1984 și 2019, pe care le-au pierdut, însă, în fața lui Everton, respectiv a lui Manchester City. Din 2012, Watford se află în proprietatea familiei Pozzo, cunoscută și pentru implicarea la Udinese, în Serie A.

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  • 16 este locul pe care l-a ocupat Watford în ediția precedentă de campionat, în Championship, liga secundă engleză
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Emanuel Roșu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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