Edi Iordănescu a lămurit motivul manifestului împotriva lui Ovidiu Haţegan: ”În timp s-au strâns anumite lucruri”. Video

Antrenorul echipei CFR Cluj, Edi Iordănescu, a lămurit motivul manifestului împotriva arbitrului Ovidiu Haţegan și consideră că în timp s-au strâns mai multe frustrări la nivelul clubului.

Ardelenii au emis un comunicat de presă amplu, prin intermediul căruia au criticat deciziile luate de Haţegan în partidele în care a condus echipa din Gruia în ultimul an şi jumătate.

Realizatorul TV Radu Banciu a criticat în termeni extremi de duri conducerea clubului din Gruia pentru expunerea în care l-au pus la zid pe cel mai bine cotat arbitru român.

Manifestul făcut de CFR Cluj împotriva lui Ovidiu Hațegan, explicat de Edi Iordănescu

”Subiectul Hațegan nu mă mai preocupă în acest moment, mi-am spus punctul de vedere. Există în club un departament care se ocupă de monitorizarea arbitrajelor, pentru că este nevoie de așa ceva. Unii dau mai repede galbene, alții lasă jocul mai liber și pentru mine toate aceste informații contează în pregătirea jocurilor”, a declarat tehnicianul clujenilor într-o conferință de presă.

”Trebuie să te adaptazi la condițiile și maniera de arbitraj. Dacă reacția noastră a fost cum a fost, lumea a interpretat puțin greșit. Nu a fost legată neapărat de jocul respectiv, ci pentru că în timp s-au strâns anumite lucruri”, a explicat Edi Iordănescu manifestul împotriva lui Ovidiu Haţegan.

Iordănescu vrea un joc aproape perfect de la elevii săi

Referitor la meciul cu FCSB, antrenorul formației CFR Cluj a spus: ”Teoretic este un plus de moral că suntem pe primul loc, dar practic nu este. Și noi am pierdut cu Craiova, a fost o frustrare mare pentru că nu meritam. Dar echipa a avut o reacție bună și am câștigat cu Botoșani.

Suntem conștienți că FCSB a dominat competiția, a fost perioadă foarte lungă pe primul loc și chiar dacă în ultimele două jocuri nu au avut rezultate pozitive pentru ei, suntem conștienți că este o echipă valoroasă, cu jucători cu calitate individuală și în orice moment pot pune probleme.

Va fi un derby între două echipe care se bat pentru același obiectiv, două echipe valoroase ale competiției și suntem conștienți că trebuie să facem un joc aproape perfect ca să avem speranțe pentru un rezultat pozitiv”.

Lupta la titlu se va duce în 3 până în ultima etapă

”Am încredere în mentalitatea echipei și ne-am bucurat de o zi în plus pentru recuperarea jucătorilor ceea ce contează foarte mult. În plus, mizez pe experiența, maturitatea și echilibrul pe care echipa trebuie să le aibă în joc. Indiferent de rezultat lupta merge înainte. Percepția se schimbă foarte repede, dar sunt multe puncte puse în joc.

Nu e important cine arată bine, ci cine câștigă puncte. În ultima perioadă Craiova arată mai bine pentru că a reușit două rezultate extrem de importante și a reintrat foarte puternic în lupta pentru titlu.

Dar asta nu îți garantează nimic și nu înseamnă că FCSB nu are forța să se lupte. Cred că lupta se va duce în trei până spre penultima, dacă nu chiar și ultima etapă. Ne vom întoarce acasă abia după meciul de la Clinceni”, a încheiat Edi Iordănescu.