Edi Iordănescu a lămurit relația cu șefii de la Legia Varșovia înaintea meciului din Europa League: „Nu e ușor”

Edi Iordănescu și-a început cu dreptul mandatul la Legia Varșovia. Joi, gruparea din capitala Poloniei joacă returul cu Aktobe, în Europa League.

Legia Varșovia, duel de foc cu Aktobe în Europa League

Se anunță un duel tare în Kazahstan. Legia a câștigat în tur cu 1-0, însă calificarea nu este încă jucată. La conferința de presă, Edi Iordănescu a recunoscut că echipa sa are parte de un program extrem de încărcat, cu meciuri din trei în trei zile, însă speră ca elevii săi să facă față.

„Am analizat meciul tur cu Aktobe și am disputat, între timp, și Supercupa Poloniei. Adversarul nostru de joi e o echipă bine organizată defensiv, capabilă să creeze pericol în ofensivă, rapidă pe contraatac și obișnuită cu ritmul cupelor europene. Suntem conștienți că ne așteaptă un meci dificil și vă asigur că îl vom aborda cu maximă seriozitate.

Am avut două deplasări lungi în mai puțin de trei zile. Am jucat Supercupa, apoi ne-am întors târziu în Varșovia. Marți am zburat spre Kazahstan, un drum de peste cinci ore. Nu e ușor, dar face parte din viața de fotbalist.

Spre deosebire de noi, Aktobe a avut o săptămână întreagă pentru a pregăti returul. Noi, în acest interval, am avut și un meci extrem de important la Poznań. Ne bucurăm că am câștigat Supercupa și că le-am oferit suporterilor o satisfacție, dar acel efort ne-a costat. Oboseala, drumurile lungi și lipsa unor jucători au influențat strategia noastră, dar am tras o concluzie clară: ne dorim Europa, iar asta vine la pachet cu sacrificii. Nu avem de ce să ne plângem”, a explicat antrenorul român.

Edi Iordănescu cere conducerii de la Legia transferuri

În plus, fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României a vorbit și despre relația sa cu conducerea de la Legia Varșovia. Edi Iordănescu a recunoscut că așteaptă în continuare întăriri pentru a putea fi competitiv.

„Au apărut informații că aș avea un conflict cu clubul și că m-aș întoarce la naționala României? Tot ce s-a scris sunt doar speculații. Relația mea cu conducerea și cu președintele este excelentă. Sunt fericit aici, am energie, entuziasm și simt responsabilitatea unui sezon care va fi extrem de solicitant.

Avem nevoie de întreg lotul disponibil, mai ales că am pierdut câțiva jucători față de sezonul trecut. Am început să ne mișcăm și pe piața transferurilor, dar sunt încă posturi unde avem nevoie de întăriri. De aceea trebuie să fim foarte atenți și la modul în care ne pregătim fizic pentru acest meci”, a mai spus antrenorul celor de la Legia.