ADVERTISEMENT

La mai bine de un an de când s-a despărțit de Legia Varșovia, Edi Iordănescu (48 de ani) revine în fotbal și va semna cu Watford. Cum au comentat analiștii FANATIK SUPERLIGA alegerea tehnicianului de a merge în liga a doua din Anglia.

Reacții după ce Edi Iordănescu a acceptat oferta de la Watford

Fostul fundaș Vivi Răchită a confirmat faptul că în ultimul an Edi Iordănescu a refuzat mai multe oferte și și-a amintit de perioada când și-a dorit să-l aducă Petrolul, în urmă cu 14 ani, dar tehnicianul a declinat oferta.

ADVERTISEMENT

”Îmi aduc aminte că Dan Petrescu și-a dorit și își dorește în continuare să fie măcar în Championship. Edi Iordănescu merită acest lucru. Eu vorbesc foarte des cu Edi, a refuzat multe oferte.

În 2012, când eu eram manager general la Petrolul și am pierdut acasă 3-4 cu Chiajna după 3-1 în minutul 85, l-am sunat pe nea Puiu să-mi facă legătura cu Edi. M-am întâlnit cu Edi la București și i-am zis: ‘Hai, Edi să vii la Petrolul că am un proiect. Am făcut stadionul, avem echipă, l-am adus pe Florian Walter de la Cluj’.

ADVERTISEMENT

Eram pe locuri de retrogradare, dar echipa mergea. Și am stat cu el vreo două ore, mi-a făcut capul calendar. Nu știam ce să-i mai răspund. Mi-a zis să-l las să se gândească până seara. Seara mi-a zis: ‘Îmi pare rău Vivi, am încredere în tine, dar vreau altceva’. Era un puștan, acum are părul alb. L-am adus pe Gigi Mulțescu atunci și am făcut spectacol”, a declarat Răchită, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Liga a doua din Anglia, văzută peste Bundesliga

Edi Iordănescu cu Watford, iar Sabin Ilie a recunoscut că este surprins de oferta pe care acesta a primit-o din Anglia. La rândul său, Vivi Răchită a precizat că Championship este un campionat mai puternic chiar și decât Bundesliga.

ADVERTISEMENT

”E surprinzător că merge în Anglia. Edi știe fotbal și dacă îl lași în largul lui și îl lași să-și facă meseria așa cum vrea el o să aducă mari performanțe. E surprinzător pentru că e primul antrenor român care ajunge în Anglia. Și nu la orice echipă, . Se plătește foarte bine în Championship, sunt foarte mulți antrenori francezi”, a spus Sabin Ilie.

”Cred că Championship este peste Germania. Acolo sunt doar Bayern, Dortmund și Leipzig. Orice echipă din Championship te bate. Noi când am câștigat Cupa în ’95 am jucat cu Wrexham, galezii care erau în liga a treia engleză, și abia am făcut 0-0 acolo și am câștigat greu cu 1-0 la Ploiești.

ADVERTISEMENT

Acolo este totul la nivel de profesionism. De ce toată lumea vrea să copiem Premier League, măcar așa ca organizare. Păi îl cunoaște cineva din România pe patronul de la Arsenal? Puțină lume, dar pe Arteta îl știe toată lumea. El este cel care face totul acolo, își asumă obiective”, a afirmat Răchită.

Edi Iordănescu a semnat cu Watford. Când va debuta

Cristi Coste, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, a precizat că sunt anumite informații care precizează că Edi Iordănescu ar fi semnat contractul cu Watford încă de marți seară și urmează să debuteze în weekend la noua sa formație.

”Așteptăm informații proaspete din Anglia, apropo de Edi Iordănescu. Există unele informații de ultimă oră că ar fi semnat încă de aseară cu Watford. La cum îl cunosc pe Edi Iordănescu nu urcă în avion până nu sunt 100% lucrurile clare.

În Anglia, după ce se va întâlni cu oamenii, probabil că va urma prezentarea, iar primele declarații le va face într-o conferință de presă. Watford are meci azi și probabil că prezentarea lui Edi Iordănescu va fi făcută mâine. Va fi pe bancă la meciul de sâmbătă din deplasare cu Derby County”, a spus Cristi Coste.