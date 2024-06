Edi Iordănescu, răspuns pentru cei care l-au criticat că nu l-a convocat pe Mitriță. Presiune pe Burleanu pentru prelungirea contractului: ”Pentru mine prioritizează alte lucruri”

”Tricolorii” se pregătesc în cantonamentul de la Mogoșoaia pentru Euro 2024, dar până acolo mai au de jucat 2 întâlniri de pregătire. Din informațiile FANATIK, împotriva Bulgariei, după accidentările avute în ultima perioadă.

Ce a spus Edi Iordănescu de amicalul România – Bulgaria

După ce a lăsat să se înțeleagă că , Edi Iordănescu a apărut în fața presei înaintea meciului amical România – Bulgaria, programat marți, 4 iunie, de la ora 21:30, pe stadionul Steaua.

”E un moment pentru care am muncit, pentru care am făcut sacrificii, e un moment pe care-l pregătim cu maximum de entuziasm, bucurie, dar și o doză mare de seriozitate. E trecerea la următorul nivel.

Dacă am ajuns la Euro a fost pentru că ne-am ridicat nivelul de competitivitate, tot ce derivă de acolo, competitivitate, atitudine, organizare de joc. Am arătat că suntem suficient de competitivi pentru a ne califica la un turneu final.

Acum, provocarea mare e să facem pasul la următorul nivel și să arătăm că suntem suficient de competitivi pentru a scrie o pagină în istoria națională a României. E momentul să facem front comun, echipa națională, suporterii, dumneavoastră care ați fost mereu cu noi, să încercăm să facem cinste pentru România”, a declarat Edi Iordănescu la conferința de presă premergătoare meciului cu Bulgaria.

Cum a construit selecționerul lotul pentru Euro 2024

”Eu țin foarte mult la jucătorii mei, țin mult la tot ce facem împreună. Pentru mine e foarte important procesul. Procesul a fost foarte important, parcursul, climatul de muncă. Deja v-am obișnuit cu principiile de selecție.

Pe lângă calitate, ne-am dorit caracter. E un grup cu caracter, cu inimă, cu suflet. Ne-am dorit și disciplină. Sunt lucruri pe care le-am construit în timp. Tot timpul ne-am dorit să protejăm jucătorii și să fim mai aproape de tot ceea ce ne-am dorit. La prima mea acțiune, am avut 10-12 solicitări de învoiri.

Câteva ore, nu zile, au mai fost unele probleme personale. S-a înțeles mesajul meu, ca atunci când vii la echipa națională te pui în slujba ei. În momentul de față a fost total opus, am avut solicitări pentru a veni mai repede. M-am bucurat enorm, dar nu a fost o surpriză”, a clarificat Edi Iordănescu.

Răspuns pentru cei care l-au criticat că nu l-a convocat pe Mitriță

”Am mers mult pe omogenitate, pe continuitate, pe jucători care și-au adus aportul la calificare. Mărturisesc că au fost și decizii mai puțin populare pe care mi le-am asumat, pentru multe am fost criticat, dar pot să spun că cu cât critica a fost mai mare, cu atât convingerea mea a fost și mai puternică.

Niciodată nu m-am abătut de la valori și principii. Cu siguranță că erau și alți jucători care puteau fi aici, cu siguranță că-i regret pe cei cu probleme medicale, cu siguranță că-i regret pe cei care nu au jucat la echipa de club și nu sunt apți, din punctul nostru, pentru un turneu final de cu totul alt nivel. Dar au fost decizii pe care ni le-am asumat.

A fost o selecție pe multă analiză, cu dubluri pe poziții, cu profiluri diferite. Ușa e deschisă larg. Nu e un clișeu. E o realitate. Când vine vorba de echipa națională sau de interesul ei eu nu am niciun fel de orgoliu”, a precizat Edi Iordănescu.

Selecționerul se teme de lipsa de experiență

”De când am venit la echipa națională a fost presiune, mi-am asumat tot pachetul. Din punct de vedere emoțional, atât eu cât și echipa, suntem pregătiți. Pe lângă partea de pregătire tehnico-tactică, unde putem face doar ajustări, nu mai putem interveni, pregătirea psihologică e un obiectiv important.

Față de adversarele noastre suntem cei mai lipsiți de experiență, atât la club, cât și la nivel de echipă națională. Ucraina e la al patrulea Campionat European consecutiv, Slovacia e la al treilea European consecutiv, iar la Belgia nu știu ce ar mai trebui să spunem.

Trebuie să compensăm și să fim pregătiți pentru ce ne așteaptă acolo. E o provocare pentru mine și staff ca munca noastră să fie resimțită de grupul de jucători și să fie resimțită constructiv”, a mai spus Edi Iordănescu.

Selecționerul așteaptă propunerea FRF de prelungire a contractului

Edi Iordănescu nu a negat faptul că , însă a ținut să precizeze că prima sa opțiune e să discute cu cei de FRF și să vadă ce i se poate oferi pentru a continua la echipa națională.

”Referitor la contractul meu, sigur că e un subiect de interes. Sigur că și pentru mine e important, dar nu a fost o prioritate. Mărturisesc că au fost mai multe discuții, ceea ce e normal, e firesc. În momentul de față este foarte clar ce așteaptă Federația de la staff și de la mine.

Vorbim de 4 ani și de multe responsabilități, este foarte clar ce resurse are Federația pentru a atinge obiectivele propuse. Am fost foarte mulțumit de tratamentul pe care l-am avut din partea Federației, am simțit suport, încredere. Asta dă un anumit confort. Dar cred că am livrat, am îndeplinit obiectivul și stăpânim munca pe care o facem.

Rămâne acum provocarea pentru Federație să găsească ca toate acestea elemente să fie puse într-un contract. Da, e adevărat, am fost întrebat dacă mi-aș dori o provocare la un club european important. Ce antrenor nu și-ar dori asta? Atunci când nu va mai fi colaborarea cu Federație, e un pas foarte firesc pe care mi-l doresc.

Dar, prioritate pentru mine este continuitate, îmi doresc să continui la echipa națională alături de grupul frumos pe care-l avem. Inclusiv prestația de la turneul final este un indicator important pentru mine. Dacă mi-ar fi acceptat un contract în care să fie stabilitate, liniște, dar să-l discutăm după Euro, l-aș lua în calcul.

I-am regăsit pe băieți cu entuziasm, cu spirit, cu atitudine. Deși nu-mi place să-i laud în procesul de pregătire, pentru că vreau mereu mai mult. Banii au fost ultima problemă pentru mine. Nu cred că ar trebui un efort mai mare decât a fost la alți selecționeri.

Pentru mine altele sunt lucrurile care prioritizează și pentru care eu trebuie să-mi dau concursul. Trebuie să fiu sigur că avem suportul necesar pentru a le susține.

N-am avut oferte pentru că mintea și gândurile mele nu au fost deschise spre asta. Exclusivitate a avut echipa națională și pregătirea turneului final. Până în ultima clipă eu îmi doresc să fiu aici și dau șansă totală pentru continuitate. Hai să ne concentrăm pe turneul final, iar timpul va răspunde la această întrebare”, a dezvăluit Edi Iordănescu.

Stanciu crede că avantajul României e dat de forța grupului

Căpitanul Nicolae Stanciu a vorbit despre coeziunea care s-a creat între jucătorii echipei naționale și nu crede că este o presiune prea mare. El vrea doar să se bucure de fotbal, chiar dacă știe că la Euro 2024 va fi un nivel înalt.

”Ne simțim destul de bine, ne bucurăm că suntem din nou împreună, iar starea de spirit este foarte bună. Suntem încrezători, dar avem aceste două meciuri în față, trebuie să ne concentrăm pe ele. După vom avea timp încă o săptămână să pregătim ce va urma în Germania.

Am vorbit tot timpul despre unitate, spiritul de echipă, despre cât de puternici suntem împreună. Am demonstrat asta în preliminarii, multă lume nu se aștepta. Forța grupului continuă să crească, iar încrederea care există între noi e ceva deosebit.

Nu pot să vă promit nimic acum, nu am făcut-o nici înainte de preliminarii, dar cert e că vom da totul la acest European. Nu va fi niciun jucător care să aibă vreun regret. Din punctul meu de vedere, nu e nicio presiune. Personal, nu mă gândesc la un meci de fotbal sau la un adversar pe care-l voi întâlni.

Presiunea e alta, sunt alte situații în lume care sunt sub presiune mai mare. Cred că trebuie să ne bucurăm de fotbal, de acest European, să fim încrezători, dar la fel de bine, să fim conștienți că acolo este un alt nivel”, a spus Stanciu.

Ce așteptări are de la amicalele dinaintea Euro 2024

”Muncim împreună pentru a ajunge la cea mai bună versiune a noastră. Nu am ridicat ștacheta. O vom lua pas cu pas. Mă gândesc doar la meciurile pe care le avem acum, iar pe urmă doar la Ucraina. Nu am în gând Belgia sau Slovacia. Primul meci e cel mai important.

Doamne ajută să ne îndeplinim obiectivul, acela de a ieși din grupe. Pe urmă vom vorbi despre mai multe. Nu ne gândim la sferturi, ne gândim la meciul cu Ucraina. Cel mai important aspect e să fim toți sănătoși. Avem o săptămână de când suntem toți împreună în care punem în aplicare ceea ce Mister ne cere.

Ne dorim să câștigăm amicalele, le tratăm ca pe meciuri oficiale. Pentru moralul și încrederea noastră ar fi bine să le câștigăm și să fim toți sănătoși, să mergem în această formulă în Germania. Nu știu cu ce șansă plecăm în grupă. Nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc despre aceste lucruri.

Știu ce oameni și ce caractere am la echipa națională. Așa s-a zis și înainte că vom termina pe 4. Nu mă interesează valoarea lotului sau la cât sunt cotați ceilalți jucători. Mă interesează ce facem noi, cum ne pregătim și să fim bine înaintea primului meci.

Toată lumea e pregătită de acest European. Acești 8 ani pe mine m-au călit, am avut parte mai mult de dezamăgiri. Nu prea am avut parte de calificări, dar asta m-a făcut și mai puternic. Toată lumea va fi pregătită.

(n.r. despre absența lui Thibaut Courtois) Belgia are o echipă puternică și cu Courtois și fără el”, a declarat Nicolae Stanciu, la conferința de presă premergătoare meciului cu Bulgaria.