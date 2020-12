Edi Iordănescu a preluat din discursul lui Dan Petrescu, înainte de Young Boys – CFR: „Sunt favoriți”

Noul antrenor al campioanei CFR Cluj, Edi Iordănescu, a vorbit înaintea duelului decisiv pentru calificarea în primăvara europeană. El îi consideră favoriți pe adversarii de la Young Boys Berna.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

CFR are doar varianta victoriei în meciul de joi, 10 decembrie, iar clujenii trebuie să facă față unui oponent dificil, pe o suprafață de joc sintetică. Iordănescu crede că terenul este un mare avantaj pentru gazde.

Fundașul Andrei Burcă este foarte încrezător și crede că toți colegii săi se vor mobiliza exemplar pentru meciul ce poate aduce a doua calificare consecutivă în primăvara europeană pentru echipa din Gruia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu a preluat din discursul lui Dan Petrescu: „Nu îmi place, dar ei sunt favoriți”

Adus la CFR Cluj în locul antrenorului care a adus ultimele trei titluri în Gruia, Dan Petrescu, fiul lui Anghel Iordănescu are o misiune foarte dificilă în Europa League. Clujenii trebuie să câștige neapărat pe terenul lui Young Boys Berna pentru a se califica în primăvara europeană. În tur, scorul a fost 1-1. La fel ca cel pe care l-a înlocuit, și Edi Iordănescu anunță că adversarii sunt favoriți înaintea duelului din Europa League.

„Așteptări sunt. Este un joc care ne poate duce într-o primăvară europeană, ceea ce e important pentru fotbalul românesc, nu doar pentru CFR Cluj. Suntem conștienți că va fi un joc dificil. Deși de multe ori nu îmi place să recunosc, din punctul meu de vedere echipa gazdă este favorită. Rezultatul din tur mă face să gândesc așa. Young Boys a făcut un joc destul de bun. Și clasamentul sugerează că ei sunt favoriți. Pe noi doar victoria ne duce mai departe. Suprafața de joc este una mult mai familiară pentru ei decât pentru noi. Și în competiția internă din Elveția putem vedea că Young Boys domină campionatul fără înfrângere. I-am studiat bine, i-am înțeles. Au jucători valoroși și cu experiență europeană.

ADVERTISEMENT

Încărcătura emoțională e foarte mare, e normal. Încercăm să folosim presiunea în mod cosntructiv. Am jucători valoroși, cu caracter, experimentați. E necesar să gestionăm bine momentele cheie din joc. Trebuie să avem momentele noastre bune de joc, să punem probleme, să fim agresivi și creativi. Trebuie să ne creaăm ocazii de poartă și neapărat să marcăm. Este un moment important pentru CFR și trebuie să îl folosim în favoarea noastră. Ne dorim pentru club și pentru noi, individual, calificarea din grupă”, a spus Edward Iordănescu la conferința de presă.

Tehnicianul a vorbit și despre absenții de la meciul de joi și a subliniat că va conta mult absența lui Alex Chipciu. Mijlocașul a fost eliminat la partida cu ȚSKA Sofia, din etapa precedentă a grupelor. În același timp, Iordănescu este de părere că lotul pe care îl are la dispoziție are suficientă calitate pentru a putea câștiga în Elveția.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Ne legăm de succesul de la Iași. Am încercat să folosim ca atu în pregătirea jocului acel rezultat de la Iași. mai ales că a venit după o serie de jocuri fără gol marcat. Am încredere mare în echipa pe care o antrenez și în calitatea de la echipă. Sunt probleme de lot. Avem și suspendați, pe Alex Chipciu, plus jucătorii indisponibili din cauza problemelor medicale. Dar cred că avem suficientă calitate și caracter pentru a oferi o replică bună lui Young Boys”, a mai spus Iordănescu.

Declarație războinică a lui Andrei Burcă: „Vrem să ne putem uita unii în ochii celorlalți”

Și fundașul Andrei Burcă s-a declarat încrezător înaintea meciului decisiv din Europa League. Jucătorul transferat de CFR Cluj de la FC Botoșani crede că jucătorii ardeleni sunt suficient de valoroși pentru a obține a doua calificare consecutivă în faza 16-imilor de finală ale competiției continentale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Este o finală. Suntem conștienți de performanța de anul trecut, dar și de anul acesta când am ajuns în grupe. Sunt 90 de minute, depindem doar de noi. Cunoaștem adversarul, dar trebuie să ne adaptăm la teren. Trebuie să intrăm concentrați, determinați. Meciul de la Iași a fost un moment zero pentru noi.

Vrem să ne uităm unii în ochii altora și să știm că am dat totul pe teren. O calificare ar fi o performanță foarte mare. Ar fi a doua calificare consecutivă în primăvara europeană. Avem jucători buni, cu experiență în Europa. Depindem doar de noi. Totul depinde de noi”, a spus Burcă.