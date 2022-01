Edi Iordănescu a preluat naționala României! „Putem să construim o echipă de care să fim mândri!”. Video

La mai bine de două luni de la , Federația Română de Fotbal a decis numele .

Edi Iordănescu a preluat naționala României

Ultima dată, Edi Iordănescu a antrenat-o pe FCSB, pentru numai trei luni, în perioada august-noiembrie 2021.

Ca antrenor, Edi Iordănescu a cucerit trei trofee, toate cu CFR Cluj: 1 titlu de campion și 2 Supercupe ale României.

Declarațiile lui Edi Iordănescu, la prima sa conferință de presă în calitate de selecționer al României:

„Am simțit încredere în munca pe care o facem împreună. Vreau să-i mulțumesc și lui Rădoi, și lui Contra pentru ceea ce au făcut. Munca lor a fost bună, cunoscându-i pe amândoi.

Vin cu încredere. Sunt sigur că putem să construim o echipă care să ne facă mândri din nou. Mă simt extrem de bucuros și onorat.

Nu știu dacă este sau nu o coincidență că și eu am ajuns selecționer la 43 de ani. Sunt mândru de realizările tatălui meu. Atunci când am plecat pe acest drum, mi-am asumat aceste provocări.

Pentru mine, a fost foarte important să știu toate așteptările. Mă bucur că am ajuns să fiu selecționerul naționalei României. La echipele de club, unde am activat, am fost prima variantă. În ceea ce înseamnă echipa națională cred că am demonstrat că pot să pun în plan secund orice ambiție personală. Latura financiară aproape că nu a contat. Focusul meu a fost pe discuțiile cu domnul președinte și domnul Stoichiță. Am capacitatea să-mi înțeleg statutul. Atunci când vine vorba de valul antrenorilor tineri, cred că sunt unul dintre reprezentanții ei.

Niciodată nu s-a întâmplat să iau o echipă mai jos decât unde am preluat-o. Cine susține contrariul cred că este lipsit de o logică elementară.

Nu numai că nu am solicitat o clauză anti-Stoichiță, dar în discuțiile pe care le-am avut cu domnul Stoichiță i-am cerut să se afle cât mai mult alături de mine și echipa națională. Dar, fiți siguri că deciziile îmi vor aparține. E în lucru staff-ul. E posibil ca o parte dintre cei care au format staff-ul lui Mirel să continue.

Îmi doresc foarte mult să construiesc o identitate de joc, știu că timpul va fi principalul meu inamic. Cu foarte mulți dintre jucători am lucrat, iar asta va fi un avantaj. Primordinal va fi rezultatul. Îmi doresc ca suporterii să vină aproape de echipa națională, iar atunci când pleacă de la stadion să fie mulțumiți că echipa națională a dat totul.

Știți foarte bine cum mi-am negociat peste tot contractul. Mereu au primat valorile și principiile mele. Când am simțit că sunt încălcate, mi-am asumat plecarea. Eu cred că am arătat putere și caracter. Sunt momente, în anumite colborări, când unele lucruri îți sunt promise și nu sunt respectate

Cu siguranță că am discutat cu tatăl meu, sunt lucruri de necontestat pe care le-a făcut în trecut. Mai mult vorbim generalități, pentru că e greu să aduci sfaturi profunde când nu ești implicat în mod direct la echipă.

Ținta este locul 1 în Liga Națiunilor. Am văzut un număr de meciuri cu fiecare dintre adversari. Țintim primul loc. Cred că va fi o grupă echilibrată. O să am multă încredere în ceea ce înseamnă potențialul fotbalistului român. Există și posibilitatea locului 2. În cazul în care echipa va termina pe locul 3, ne vom așeza și vom discuta despre continuitatea noastră.

Poate să fie cu ghinion. Ultima dată când ați știut clauza, nu am putut să o accesez. Cred că munca trebuie să aibă în continuitate și să lucrăm cât mai mult în echipă. Până la urmă, contactul meu cu echipa va fi doar la întâlnirile organizate. Interesul echipei naționale este interesul fotbalului românesc și invers.

Nu voi bate la uși închise, cu siguranță că sunt jucători pe i-aș fi dorit în continuare, Dacă voi considera că aducerea unui jucător înapoi la echipa națională, voi încerca să-l aduc. Este important să avem o echipă care să arate că dă totul pe teren.

Dacă nu aveam încredere în fotbalistul român, cu siguranță că mă gâdneam de două ori înainte să vin. Cunosc foarte bine această generație. Maturitatea fotbalistică vine undeva la 27-28 de ani, deci cu siguranță că cei buni urmează să vină. Cred că echipa națională are în continuare o marjă de progres mare”