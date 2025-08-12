Edi Iordănescu a pus tunurile pe Horaţiu Feşnic după coşmarul de la AEK Larnaca – Legia: „Ne-au pus pe butuci. M-au întrebat şefii: ‘Aţi avut vreun conflict în trecut?’”

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Edi Iordănescu a dat de pământ cu Horațiu Feșnic. „Centralul” român a arbitrat AEK Larnaca - Legia 4-1, prima manșă din turul 3 preliminar al Europa League.
Cristian Măciucă
12.08.2025 | 14:22
Edi Iordănescu (47 de ani) a pus tunurile pe Horațiu Feșnic, după AEK Larnaca – Legia Varșovia 4-1. Fostul selecționer a criticat arbitrajul „centralului” din Cluj-Napoca.

Edi Iordănescu, dur cu Horațiu Feșnic. „Centralul” a arbitrat AEK Larnaca – Legia 4-1: „Atrebuit să vină brigadă din România ca să pierdem primul meci?”

Legia Varșovia și Edi Iordănescu sunt cu un picior în afara preliminariilor Europa League. Polonezii au pierdut prima manșă din turul 3, scor 1-4. Partida din Cipru a fost condusă de o brigadă românească, avândul la centru pe Horațiu Feșnic.

Arbitrul din Cluj-Napoca a fost ajutat de asistenţii Valentin Avram şi Alexandru Corb, în timo ce Szabolcs Kovacs a fost al 4-lea oficial. În camera VAR s-au aflat Ovidiu Hațegan și Cristina Trandafir.

În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Edi Iordănescu s-a arătat extrem de dezamăgit de prestația arbitrilor români. Tehnicianul celor de la Legia a solicitat un penalty și i-a reproșat lui Feșnic că l-a eliminat pe Kapustka.

„Sincer sunt și un pic nemulțumit de cum am gestionat, dar cred că a fost și o înlănțuire de evenimente nefericite. Ne-am dat autogol, am luat și roșu. Și sunt un pic trist, pentru că a fost o brigadă românească, foarte bună de arbitri, cu foarte multă experiență, dar am fost foarte dezamăgit de ce s-a întâmplat.

După meci conducerea chiar m-a întrebat, ‘Domne, ați avut vreo dispută în trecută? S-au plătit ceva polițe?’ Chiar făceau haz de necaz ‘A trebuit să vină brigadă din România ca să pierdem primul meci?’. Eram neînvinși până atunci, aveam doar un egal și numai victorii”.

„Au fost lucruri pe care nu le pot explica”

„Sincer am fost nemulțumit. Sigur nu a fost rea intenție, exclud asta. Sunt o brigadă foarte experimentată. Și VAR-ul și al 4-lea arbitru, cu meciuri internaționale. Dar au fost niște lucruri pe care nu le pot explica. Am avut feelingul că au vrut să fie corecți și că nu au niciun parti-pris, că eu sunt român și că am fost la echipa națională. Dar din dorința asta de a fi foarte corecți și ne-am dorit să fie corecți, parcă în loc de vorba aia de pe vremuri dai gazdelor 5%, ei au dat 20%.

Și de ce spun asta? La 0-0 am avut gol anulat, un ofsaid milimetric, dar este ofsaid. După care am luat roșu. Dar după două galbene, primul nici fault n-a fost. S-au pripit total. Dar golul de 2-1, unde s-a rupt totul. A fost henț clar în careu la un corner al nostru și trebuia dat penalty pentru noi. Nu se dă penalty, se lasă jocul să continue și din faza respectivă, pe contraatac, iese gol.

Și așa cum nouă ne-a fost anulat la VAR ofsaidul ăla milimetric, așa am solicitat și noi să se vadă hențul, pentru că e henț clar în careu. 

E henț clar! Se ajută de mână și schimbă direcția mingii. De acolo iese contraatac și gol. Trebuia analizată faza și sunt convins că se dădea penalty pentru noi. Adică în loc să fie 2-1 pentru noi, e 2-1 pentru gazde”. 

„Ne-au pus într-o situație dificilă și au creat și o imagine urâtă în Polonia”

„Toată echipa a reacționat, toți s-au dus către central și au cerut henț. Noi am cerut să vadă VAR-ul. Am văzut live pe bancă. Am avut video. E henț! Cu tot respectul, sunt arbitrii valoroși, dar ne-au pus într-o situație dificilă și au creat și o imagine urâtă în Polonia. Dacă la final conducerea m-a întrebat dacă am avut vreo contră în trecut cu ei…

Feelingul conducerii a fost că au venit împotriva mea. Dar nici vorbă de așa ceva. Am avut senzația că au vrut să demonstreze că fiind români și eu român sunt foarte corecți și au dat-o în extrema cealaltă”, a declarat Edi Iordănescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

