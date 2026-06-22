Sport

Edi Iordănescu a răspuns la oferta grecilor de la Levadiakos. Exclusiv

Edi Iordănescu a oferit un răspuns la oferta grecilor de la Levadiakos. Ce decizie a luat fostul selecționer despre viitorul său pe banca tehnică.
Cristi Coste, Iulian Stoica
22.06.2026 | 20:34
Edi Iordanescu a raspuns la oferta grecilor de la Levadiakos Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Edi Iordănescu a răspuns la oferta grecilor de la Levadiakos. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu (48 de ani) este în continuare unul dintre cei mai bine cotați antrenori români. Pe lângă performanța obținută la cârma echipei naționale, unde a ajuns până în optimile UEFA Euro 2024, tehnicianul mai are în palmares un titlu și două Supercupe alături de CFR Cluj și o Supercupă cu Legia Varșovia.

Edi Iordănescu a răspuns la oferta grecilor de la Levadiakos

Liber de contract după despărțirea de Legia Varșovia, Edi Iordănescu rămâne la mare căutare. Fostul selecționer a primit o ofertă din partea lui Levadiakos, echipă din Grecia ce a terminat pe locul 6 în sezonul recent încheiat. Ca de fiecare dată, antrenorul a analizat atent ceea ce dorește pentru viitorul său.

ADVERTISEMENT

Din informațiile FANATIK, Edi Iordănescu s-a arătat onorat de solicitarea grecilor, însă a decis să o refuze pe Levadiakos. Motivul? În prezent se află în negocieri avansate cu o altă echipă, iar nivelul financiar este mult mai ridicat decât cel oferit de gruparea din Grecia. Rămâne de văzut cu ce formație va semna tehnicianul român.

Cine este Levadiakos, echipa refuzată de Edi Iordănescu

Levadiakos este o formație care, de obicei, termină în a doua parte a clasamentului. Excepția a fost făcută în sezonul recent încheiat, când echipa a obținut locul 6, aceasta fiind cea mai bună clasare din istoria clubului. De-a lungul timpului, au fost legitimați patru fotbaliști români la echipă: Adrian Petre, Dragoș Balauru, Dorel Zaharia și Adrian Iordache.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a Rusiei după demisia lui Keir Starmer
Digi24.ro
Prima reacție a Rusiei după demisia lui Keir Starmer

Dacă ar fi dat curs ofertei, Edi Iordănescu, care a fost dorit și de CFR Cluj în această perioadă, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, ar fi devenit primul antrenor român din istoria clubului. Fotbalul din Grecia s-a despărțit recent de Răzvan Lucescu, tehnicianul plecând de la PAOK după 5 ani, spre întristarea tuturor suporterilor – un semn că românii sunt extrem de apreciați în campionatul elen.

ADVERTISEMENT
Zlatan Ibrahimovic l-a văzut la Cupa Mondială și a spus-o direct: ”E cel...
Digisport.ro
Zlatan Ibrahimovic l-a văzut la Cupa Mondială și a spus-o direct: ”E cel mai bun din lume. E excepțional”

Steaua (n.r. – actual FCSB), FC Vaslui, Fortuna Brazi, FCM Târgu Mureș, Pandurii, CSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan, echipa națională a României și Legia Varșovia sunt echipele din CV-ul lui Edi Iordănescu. La cea mai recentă experiență, cea din Polonia, antrenorul a avut o medie de 1,63 puncte/meci.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali, pariu cu Marius Şumudică pe Cupa Mondială: „Să vedem cine e...
Fanatik
Gigi Becali, pariu cu Marius Şumudică pe Cupa Mondială: „Să vedem cine e mai şmecher”
Argentina – Austria 0-0, LIVE VIDEO în grupa J de la CM 2026,...
Fanatik
Argentina – Austria 0-0, LIVE VIDEO în grupa J de la CM 2026, etapa 2
Norvegia – Senegal, LIVE VIDEO în grupa I de la CM 2026, etapa...
Fanatik
Norvegia – Senegal, LIVE VIDEO în grupa I de la CM 2026, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real
Tags:
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
'A pierdut apartamente și sute de mii de euro din patima jocurilor de...
iamsport.ro
'A pierdut apartamente și sute de mii de euro din patima jocurilor de noroc. Craiova a fost nevoită să îi plătească datoriile la cămătari'. Informații uluitoare despre un cunoscut fotbalist român
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!