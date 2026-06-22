Edi Iordănescu a răspuns la oferta grecilor de la Levadiakos. Exclusiv

Edi Iordănescu (48 de ani) este în continuare unul dintre cei mai bine cotați antrenori români. Pe lângă performanța obținută la cârma echipei naționale, unde a ajuns până în optimile UEFA Euro 2024, tehnicianul mai are în palmares un titlu și două Supercupe alături de CFR Cluj și o Supercupă cu Legia Varșovia.
Liber de contract după despărțirea de Legia Varșovia, Edi Iordănescu rămâne la mare căutare. Fostul selecționer a primit o ofertă din partea lui Levadiakos, echipă din Grecia ce a terminat pe locul 6 în sezonul recent încheiat. Ca de fiecare dată, antrenorul a analizat atent ceea ce dorește pentru viitorul său.
Din informațiile FANATIK, Edi Iordănescu s-a arătat onorat de solicitarea grecilor, însă a decis să o refuze pe Levadiakos. Motivul? În prezent se află în negocieri avansate cu o altă echipă, iar nivelul financiar este mult mai ridicat decât cel oferit de gruparea din Grecia. Rămâne de văzut cu ce formație va semna tehnicianul român.
Levadiakos este o formație care, de obicei, termină în a doua parte a clasamentului. Excepția a fost făcută în sezonul recent încheiat, când echipa a obținut locul 6, aceasta fiind cea mai bună clasare din istoria clubului. De-a lungul timpului, au fost legitimați patru fotbaliști români la echipă: Adrian Petre, Dragoș Balauru, Dorel Zaharia și Adrian Iordache.
Dacă ar fi dat curs ofertei, Edi Iordănescu, care a fost dorit și de CFR Cluj în această perioadă, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, ar fi devenit primul antrenor român din istoria clubului. Fotbalul din Grecia s-a despărțit recent de Răzvan Lucescu, tehnicianul plecând de la PAOK după 5 ani, spre întristarea tuturor suporterilor – un semn că românii sunt extrem de apreciați în campionatul elen.
Steaua (n.r. – actual FCSB), FC Vaslui, Fortuna Brazi, FCM Târgu Mureș, Pandurii, CSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan, echipa națională a României și Legia Varșovia sunt echipele din CV-ul lui Edi Iordănescu. La cea mai recentă experiență, cea din Polonia, antrenorul a avut o medie de 1,63 puncte/meci.