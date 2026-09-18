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Edi Iordănescu a luat o decizie importantă în privința viitorului său, după ce numele său a fost vehiculat pentru banca tehnică a celor de la FCSB. , iar în ultimele ore a respins și o ofertă concretă venită din Arabia Saudită. Antrenorul își continuă negocierile pentru următoarea provocare din carieră, iar FANATIK a aflat toate detaliile.

Edi Iordănescu a refuzat oferta din Arabia Saudită

Edi Iordănescu analizează în continuare variantele pe care le are la dispoziție pentru următoarea provocare din carieră. Potrivit informațiilor prezentate de Cristi Coste, antrenorul a primit o ofertă din Arabia Saudită, de la Al Dhafra, însă a decis să nu o accepte. Proiectul clubului saudit nu ar fi fost unul potrivit pentru ceea ce își dorește tehnicianul, motiv pentru care negocierile nu s-au concretizat. În același timp, Edi Iordănescu mai are discuții și pentru alte oportunități, inclusiv în Turcia.

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„Edi Iordănescu nu va veni la FCSB. Aseară a refuzat o ofertă din Arabia Saudită, de la Al Dhafra. Proiectul nu este ok pentru ce-și dorește Edi Iordănescu. Încă sunt discuții, însă, în zona saudită, dar și în Turcia“, a declarat Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali l-a dorit, dar discuția cu Edi nu este una nouă

, mai ales în contextul problemelor de pe banca tehnică. Cristi Coste a precizat însă că discuția dintre Gigi Becali și Edi Iordănescu nu reprezintă o negociere apărută recent. Cei doi s-ar fi întâlnit în urmă cu aproximativ o lună, la biserică, iar subiectul antrenorului FCSB ar fi fost abordat atunci.

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„Edi Iordănescu nu va veni la FCSB. Domnul Becali a mutat discuția de acum o lună și ceva, când s-au întâlnit la biserică și cu copiii lui Edi, ceva mai aproape, pentru că tot se punea problema de antrenor la FCSB. Este discuția de acum o lună, nu e nimic nou“, a mai spus Cristi Coste.

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Două variante pentru Gigi Becali dacă Marius Baciu va pleca

În cazul în care Gigi Becali va decide să renunțe la Marius Baciu, FCSB ar avea, potrivit informațiilor prezentate la FANATIK SUPERLIGA, două variante luate în calcul. Cristi Coste i-a indicat pe Mirel Rădoi și Ianis Zicu drept posibile soluții pentru banca tehnică a roș-albaștrilor. Situația ar urma să fie clarificată în funcție de rezultatul și evoluția echipei în perioada următoare.

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Acesta va fi subiect de breaking news în acest weekend, indiferent de rezultatul meciului de la Craiova. Două variante are Gigi Becali dacă Baciu va pica și anume Mirel Rădoi și Ianis Zicu“, a adăugat moderatorul emisiunii.

În emisiune a intervenit și Sabin Ilie, care a vorbit despre dificultatea de a lucra la FCSB în contextul implicării patronului în deciziile privind echipa. Fostul internațional a susținut că un antrenor care acceptă postul la FCSB trebuie să țină cont de faptul că Gigi Becali are propriile preferințe în privința jucătorilor utilizați: „Orice antrenor din lumea asta, în momentul în care a intrat în vestiar, în magazinul lui Gigi de jucătorii, trebuie să faci ce trebuie. Că dacă nu-l bagi pe ăla și pe celălalt, în secunda doi te dă afară“, a punctat și Sabin Ilie.