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Oferta din străinătate pe care a refuzat-o Edi Iordănescu înainte de a negocia cu Dinamo Kiev! Putea lucra din nou cu un român

Edi Iordănescu a refuzat de curând o ofertă importantă și interesantă din punct de vedere financiar din Armenia, de la o fostă cunoștință a Universității Craiova. Vezi despre cine este vorba.
Tibi Cocora
11.09.2026 | 10:45
Oferta din strainatate pe care a refuzato Edi Iordanescu inainte de a negocia cu Dinamo Kiev Putea lucra din nou cu un roman
EXCLUSIV FANATIK
Edi Iordănescu a refuzat de curând o ofertă importantă și interesantă din punct de vedere financiar din Armenia. Foto: Colaj Fanatik.
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Edi Iordănescu a refuzat în ultimele zile o ofertă importantă din punct de vedere financiar venită din Armenia, de la Noah, formație care a întâlnit-o pe Universitatea Craiova în sezonul trecut în Conference League. Dezvăluirea a fost făcută de Cristi Coste, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, în contextul informațiilor privind interesul lui Dinamo Kiev pentru fostul selecționer al României.

Edi Iordănescu a spus „nu” unei oferte din Armenia

Potrivit informațiilor prezentate de Cristi Coste în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Edi Iordănescu a avut pe masă o propunere concretă de la Noah, însă tehnicianul român a ales să nu dea curs ofertei, chiar dacă aceasta era una interesantă din punct de vedere financiar. Noah este o formație cunoscută fotbalului românesc, după întâlnirile cu Universitatea Craiova din sezonul trecut. În lotul formației armene se află și doi jucători familiarizați cu fotbalul din România: Valentin Costache și Oshima, fost mijlocaș al Craiovei.

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„Edi Iordănescu, ca să vă dau o informație în plus, a refuzat zilele precedente o ofertă interesantă din punct de vedere financiar din Armenia, de la Noah, echipă cu care ne-am mai întâlnit. Craiova a întâlnit-o sezonul trecut. E o echipă care îl are pe Vali Costache, jucător român și pe Oshima, fostul mijlocaș al Craiovei, cei doi fiind și oameni care au venit la meciul recent al oltenilor din Armenia pentru a-i susține“, a anunțat Cristi Coste, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Andrei Vochin, despre posibilitatea ca Edi Iordănescu să preia Dinamo Kiev

Refuzul ofertei de la Noah vine într-un moment în care numele lui Edi Iordănescu este asociat cu o posibilă aventură în Ucraina, la Dinamo Kiev. Andrei Vochin consideră, însă, că antrenorul român ar putea fi prudent în privința unei asemenea variante, mai ales după ce a analizat nivelul echipei ucrainene în dubla cu Universitatea Cluj.

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Vochin a amintit și legătura dintre Edi Iordănescu și Valentin Costache, cei doi colaborând la CFR Cluj în perioada în care formația din Gruia a cucerit titlul de campioană: „Apropo de Costache, este cel care a câștigat titlul împreună cu Edi Iordănescu la CFR Cluj. Nu-l uită polonezii, pentru că acolo este și ultimul lui club în care a activat, după cum nu-l uită nici ucrainienii, pentru că meciul ăla de la European a lăsat urme adânci atât la noi, cât și la ei, doar că la noi sunt pozitive, iar la ei negative.

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E normal să te gândești la un antrenor care reușește să câștige de o asemenea manieră în fața Ucrainei, în condițiile în care între cele două loturi era o diferență de valoare chiar și de 50% în favoarea ucrainienilor, dar un antrenor bun e acela care știe să șteargă diferența de valoare din transfermarkt și să o pună invers pe tabela de marcaj.

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Ar fi o surpriză pentru mine dacă Edi ar accepta oferta de la Dinamo Kiev. Cunoscându-l pe el și știind cât de meticulos este și cât cântărește riscurile și văzând și echipa celor de la Dinamo Kiev în dubla cu U Cluj, parcă aș spune că n-ar accepta Edi o echipă dintr-o asemenea zonă în momentul actual“, a declarat Andrei Vochin, analist FANATIK.

Oferta din străinătate pe care a refuzat-o Edi Iordănescu înainte de a negocia cu Dinamo Kiev!

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