Edi Iordănescu a rupt tăcerea! Anunț oficial despre viitoarea sa echipă

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După un an de pauză de la ultima experiență pe banca tehnică a polonezilor de la Legia Varșovia, Edi Iordănescu este gata de o nouă aventură. Fostul selecționer al României a transmis public în ce stadiu se află negocierile pe care le poartă și ce își dorește, de fapt.

Anunțul tranșant al lui Edi Iordănescu

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că , echipa din Championship. În ultima perioadă, antrenorul a avut , dar și din . Printr-un mesaj publicat pe pagina sa oficială de Facebook, tehnicianul a clarificat care este stadiul real al negocierilor și a subliniat că își dorește prudență în privința zvonurilor lansate. Mai exact, Edi Iordănescu a recunoscut că se pregătește pentru următorul pas din carieră și că își dorește să revină cât mai curând pe banca tehnică, însă ține să sublinieze că există totuși o diferență între o simplă manifestare de interes și o colaborare efectivă.

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„În ultima perioadă, numele meu a fost asociat cu mai multe cluburi, fiind vehiculate diverse informații despre posibile contacte, negocieri sau manifestări de interes. Unele dintre aceste informații au un fundament real, în timp ce altele sunt pur speculative și nu reflectă realitatea. Este adevărat că mă pregătesc pentru următoarea etapă a carierei mele de antrenor și îmi doresc să revin cât mai curând într-un proiect sportiv care să mă reprezinte și să mă motiveze. Așa cum știe oricine activează în fotbalul profesionist, există însă o distanță considerabilă între un prim contact, o manifestare de interes și concretizarea unei colaborări”.

Criteriile stricte urmărite de Edi Iordănescu pentru noul proiect din care vrea să facă parte

Tehnicianul a ținut să puncteze că prioritatea sa nu este să accepte prima ofertă primită, ci să facă o alegere bazată pe principii solide și pe o viziune stabilă pe termen lung. „De-a lungul carierei mele, am încercat să rămân fidel valorilor și principiilor mele profesionale. Prioritatea mea nu este să accept pur și simplu următoarea oportunitate, ci să fac alegerea potrivită, într-un proiect care să ofere stabilitate, o viziune sportivă clară, încredere reciprocă și perspective solide de dezvoltare”.

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Mesajul lui Edi Iordănescu pentru presă și susținătorii săi

Deși respectă munca jurnaliștilor, față de care s-a arătat tot timpul deschis, și înțelege interesul publicului pentru viitorul său profesional, Edi Iordănescu a făcut un apel la echilibru și prudență în relatarea informațiilor. Antrenorul român a garantat că va fi direct și transparent de îndată ce situația va deveni concretă. „Am observat, de asemenea, că numeroase informații apărute în presa internațională au fost ulterior preluate și de presa din România, dar si in sens invers. Respect activitatea jurnaliștilor, înțeleg interesul pentru viitorul meu profesional și apreciez atenția acordată. În același timp, asocierea aproape zilnică a numelui meu cu diferite cluburi, inclusiv în situații fără un fundament real, poate crea percepții și așteptări care nu corespund stadiului actual al lucrurilor și care nu sunt benefice pentru mine din punct de vedere profesional.

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Din acest motiv, aș aprecia ca informațiile referitoare la viitorul meu profesional să fie tratate cu echilibru și prudență, evitându-se, pe cât posibil, speculațiile care nu au la bază elemente concrete. Vreau să fiu foarte clar: în acest moment nu am ajuns la niciun acord cu vreun club. Există doar un număr restrâns de discuții preliminare și manifestări de interes. Îmi doresc ca, în perioada următoare, să se contureze oportunitatea potrivită pentru a începe un nou proiect.

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În momentul în care lucrurile vor deveni concrete și va exista o înțelegere clară cu un anumit club, voi fi primul care va confirma și va comunica public acest lucru. Până atunci, rămân concentrat pe pregătirea mea pentru următoarea provocare, cu aceeași ambiție, seriozitate și determinare care m-au ghidat de-a lungul carierei.

Următorul pas în cariera mea trebuie să fie definit de convingere, ambiții comune și proiectul sportiv potrivit, nu de speculații. Vă mulțumesc pentru înțelegere și respect!”, a fost mesajul amplu postat de Edi Iordănescu pe pagina oficială de Facebook.