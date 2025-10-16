Edi Iordănescu a sărit în apărarea lui Răzvan Marin și Nicolae Stanciu: „În urmă cu un an erau competitivi, acum nu?”. „Înțepături” către Mircea Lucescu

Încă din timpul mandatului lui Edi Iordănescu, dar și în debutul celui al lui Mircea Lucescu, Nicolae Stanciu și Răzvan Marin au părut să aibă locurile asigurate, indiferent de performanțele de la club. De acum, „Il Luce” pare că a pus piciorul în prag și Cum a comentat Edi Iordănescu criticile actualului selecționer la adresa celor doi fotbaliști.

Edi Iordănescu este de partea lui Răzvan Marin și Nicolae Stanciu. Ce a spus despre cei doi fotbaliști

Răzvan Marin și Nicolae Stanciu au fost doi fotbaliști cruciali ai României în mandatul lui Edi Iordănescu, iar Mircea Lucescu a continuat cu echipa formată de actualul antrenor de la Legia Varșovia. Cu toate că multă lume l-a lăudat pentru această decizie în campania din UEFA Nations League, naționala părea că are nevoie de o schimbare.

și a declarat că nici Nicușor Stanciu nu ar fi jucat, chiar dacă ar fi fost apt din punct de vedere fizic. Deciziile selecționerului au dat roade, iar România a câștigat duelul cu Austria cu scorul de 1-0, iar prestația a fost una foarte solidă.

Edi Iordănescu, selecționerul ce a dus România la un turneu final după o pauză de 9 ani, este de părere că Răzvan Marin și Stanciu sunt doi jucători prea importanți, adevărați lideri, pentru a putea fi lăsați pe bancă sau chiar în afara lotului:

„Referitor la Marin și Stanciu, am avut o relație fantastică cu ei. Erau liderii în jurul cărora am construit. Sunt jucători cu personalitate în care am crezut și cred în continuare. Au fost foarte importanți în teren și în afara terenului. Mereu am apelat la ei. Cred în continuare în ei.

Cei doi au dat primele două goluri cu Ucraina. Acum un an și un pic erau jucători competitivi și acum nu mai sunt? Despre ce vorbim? E o părere personală. Nu știu criteriile de selecție, nu știu ce e înăuntru. Nu mă băgați în conflicte. Respect foarte mult ce se întâmplă acolo”, a spus Edi Iordănescu, conform

Edi Iordănescu i-a dat replica lui Lucescu. Fostul selecționer a fost deranjat de declarația lui „Il Luce”

Mircea Lucescu a declarat la finalul partidei cu Austria că naționala condusă de Edi Iordănescu a fost una bazată, în primul rând, pe emoție. Actualul antrenor al Legiei este de părere că „emoția” nu îți poate câștiga două grupe, una de calificare, în detrimentul Elveției, și una la turneul final, unde România s-a luptat cu Belgia, Slovacia și Ucraina.

„A fost o discuție care recunosc că m-a deranjat. S-a discutat despre faptul că s-a construit o echipă națională bazată pe emoție. Nu poți să câștigi două grupe, una de calificare împotriva Elveției, o echipă cu foarte multă calitate. Și am câștigat-o detașat, cu 5 puncte, cu cea mai bună apărare și a treia cea mai bună din calificări. Asta a însemnat muncă.

Latura psihologică, mentală, a fost și ea foarte importantă, dar s-a muncit mult, echipa a avut o organizare de joc, disciplină. Au fost sute de ore de studiu, de analiză, iar lucrurile astea ne-au dus la un European. Dar eu știu că atunci când am plecat am lăsat o echipă competitivă, o echipă care avea o filozofie clară de joc, cu identitate”, a explicat fostul selecționer.

Ce a spus Mircea Lucescu despre Răzvan Marin și Nicolae Stanciu

După ce la conferința de presă i-a avertizat pe Stanciu și Marin că trebuie să lupte pentru locurile la echipa națională, Mircea Lucescu a explicat cu lux de amănunt pentru FANATIK de ce nu a mai dorit să se bazeze pe cei doi:

„Nu, nu am avut nimic cu Răzvan Marin. Noi am pierdut în Cipru din cauza mijlocului terenului. S-au pierdut toate contactele acolo! Au fost jucători, în afară de Marius Marin, care a fost net superior adversarului direct, care au pierdut tot. La Viena a fost la fel, nu puteam să continui! (n.r. – Nu puteați continua nici cu Răzvan Marin, nici cu Stanciu) Cam asta s-a întâmplat, ca să fim sinceri. Am vrut să o fac cu discreție, cu eleganță și cu respectul cuvenit.

Am profitat de faptul că a spus că îl doare, că a ieșit din antrenament. Nu s-a antrenat joi și vineri, nu cum spun alții. Joi, după meciul cu Moldova, a făcut 5 minute, plus alte 3 minute. Acesta nu este antrenament! Vineri nu a făcut niciun fel de antrenament, sâmbătă s-a dus să facă RMN-ul, a spus că e în regulă. Era o miozită de efort, adică se inflamează nervul pe fibrele musculare. Eu am spus că nu o să joace.

La Stanciu a fost altceva, el s-a accidentat. Stanciu trebuie să revină, trecerea de la Arabia Saudită… Pe el l-a dat mult în spate Arabia Saudită. Faptul că a jucat în Arabia Saudită a făcut ca randamentul lui să scadă. Nu întâmplător, din momentul în care am început Liga Națiunilor și până acum, nu a mai dat un gol, o pasă de gol.

Eu îl aștept acum și sper să îl ridice campionatul Italiei. Nu e ușor să intri într-un alt format, e foarte greu. Eu, în momentul acesta, trebuia să fac o alegere. Stanciu s-a accidentat. Dacă nu se accidenta, revenea, dar tot nu juca! Eram hotărât să nu joace, voiam să joc cu Dragomir. Nu au fost ei vinovați, doar că noi am pierdut cu Cipru la mijlocul terenului”, a explicat Mircea Lucescu în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce s-a schimbat în jocul naționalei de la venirea lui Mircea Lucescu

În timp ce naționala lui Edi Iordănescu era o echipă de luptă, care încerca să se apere cât mai bine și să speculeze greșelile adversarilor, actuala echipă tricoloră condusă de Mircea Lucescu este una care își dorește să construiască și să domine jocul.

Edward Iordănescu este de părere că România nu are resursele necesare pentru un astfel de joc, însă „Il Luce” nu se va îndepărta de filosofia sa. Cu Ianis Hagi în rolul de „decar” și fără Stanciu și Răzvan Marin, cel puțin pentru un moment, Mircea Lucescu este sigur că poate califica România la Campionatul Mondial după aproape 3 decenii.

Un alt lucru interesant pe care actualul selecționer a încercat să-l facă la națională a fost acela de a aduce mai mulți jucători tineri sau cu puțină experiență la națională, care să stea în cantonament alături de nucleul de jucători consacrat, pentru a aduce suflu nou în echipă. Baiaram, Mihai Popescu, Kevin Ciubotaru și mulți alții au debutat sub tricolor în ultima perioadă.