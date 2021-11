Edi Iordănescu a vorbit despre ofertele pe care le are după plecarea de la FCSB. Ce spune de venirea la echipa națională

Edi Iordănescu a fost unul dintre numele vehiculate pentru preluarea echipei naționale, iar Gigi Becali că fiul lui „Tata Puiu” își dorește postul de selecționer.

a lămurit acest subiect și a transmis că nu dorește ca numele său să mai fie asociat cu personaje politice.

Edi Iordănescu spune că nu l-a căutat nimeni de la FRF să preia echipa națională a României

a dorit să risipească orice zvon conform căruia a purtat negocieri cu Federația Română de Fotbal pentru a prelua echipa națională a României, după plecarea lui Mirel Rădoi și .

„Am spus că nu mai ies public o perioadă şi vreau să-mi menţin decizia. Vă rog să nu mă mai sunaţi o perioadă pentru că o să vă refuz şi nu îmi place să fac asta. Nu am discutat cu nimeni despre echipa naţională”. – Edi Iordănescu

la scurt timp după despărțirea de Edi Iordănescu: „Nu știu de ce s-a supărat așa, eu nu am vrut niciodată să îl dau afară. Dar mi-a zis cineva că vrea la națională pentru că acum se eliberează postul și vrea să profite”.

Edi Iordănescu, despre ofertele pe care le are: „Am fost contactat de agenți, intermediari”

În acest moment, Edi Iordănescu a ținut să precizeze că nu negociază cu nicio echipă din Liga 1 singurele discuții purtate după plecarea de la FCSB fiind cu echipe din străinătate:

„Singurele discuţii pe care le-am avut, după plecarea mea de la FCSB, au fost în străinătate. Am fost contactat de agenţi, intermediari. Sunt ceva discuţii în desfăşurare, vedem ce va urma”. – Edi Iordănescu.

Iordănescu Jr. s-a arătat extrem de deranjat de faptul că numele a fost asociat cu personaje politice care l-ar susține în demersul său de a ocupa banca echipei naționale, datorită faptului că tatăl său a fost deputat PSD.

„E totuşi ceva ce mă deranjează. Nu este prima oară când se vorbeşte despre mine şi despre o eventuală susţinere politică pe care o am. E adevărat că tatăl meu a fost implicat, în trecut, în politică. Dar sunt mulţi ani de atunci şi nu am apelat niciodată la ajutor politic. Nici nu ştiu dacă l-aş fi primit”.

Edi Iordănescu îi amenință pe cei care îi vor mai asocia numele cu personaje politice: „Deja e prea mult”

a explicat că nu a folosit niciodată astfel de pârghii și nu o va face nici de acum încolo, fiindcă are foarte mare încredere în calitățile sale de antrenor.

„Am două motive pentru care nu am făcut asta. Sunt foarte stăpân pe munca mea şi apoi orgoliul meu a însemnat mereu o barieră. Am luat-o de jos, de la liga a 3-a şi a 2-a şi m-am chinuit. Nu mi-a fost uşor. Apoi la Liga 1 am luat echipe în condiţii foarte grele şi mi-am îndeplinit mereu obiectivele. Cu muncă şi sacrificii.

Din acest motiv, primul jurnalist sau persoană care va mai face afirmaţii neacoperite în spaţiul media despre o astfel de ipoteză, va trebui să probeze asta. Ştiu că trăim într-o ţară în care critica e sport naţional, dar deja e prea mult. Nu permit nimănui să îşi bată joc de munca mea”, a declarat fostul antrenor al FCSB pentru .