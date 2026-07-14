Sport

Edi Iordănescu, adevărul despre negocierile cu FCSB. Ce i-a cerut, de fapt, lui Gigi Becali: „Facem o conferinţă la bază, vorbesc, răspund la întrebări şi îmi încep activitatea”

Edi Iordănescu a oferit detalii din culise de la negocierile cu Gigi Becali. Tehnicianul a dezvăluit ce condiții i-a impus latifundiarului pentru a prelua gruparea „roș-albastră”.
Bogdan Mariș
14.07.2026 | 11:30
Edi Iordanescu adevarul despre negocierile cu FCSB Ce ia cerut de fapt lui Gigi Becali Facem o conferinta la baza vorbesc raspund la intrebari si imi incep activitatea
ULTIMA ORĂ
Edi Iordănescu (48 de ani) a oferit detalii de la negocierile purtate în 2021 cu Gigi Becali (68 de ani). FOTO: Hepta / Sport Pictures / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu (48 de ani) a antrenat-o pe FCSB pentru o scurtă perioadă, în turul sezonului 2021-2022, iar acesta a oferit detalii despre contextul în care a ajuns pe banca echipei. Tehnicianul a dezvăluit că a inclus mai multe clauze dificile în contract, pe care nu credea că Gigi Becali (68 de ani) le va accepta, însă, până la urmă, acest lucru s-a întâmplat și Edi Iordănescu a preluat echipa.

Edi Iordănescu, dezvăluiri de la negocierile cu Gigi Becali

Fostul selecționer a vorbit despre numirea sa pe banca FCSB-ului. Tehnicianul a refuzat inclusiv cerința lui Gigi Becali de a fi prezentat la „Palat”. „Mi-a cerut să-mi fac singur contractul şi i-am înaintat un contract pe care nimeni de pe Pământ nu l-ar fi acceptat. Recunosc că în primă fază tocmai de aia l-am construit aşa, ca să-l refuze şi să-i ating orgoliul. Mi-a comunicat indirect, că dacă mai vreau în plus să-mi mai pun clauze, că nu-i o problemă. Două luni, două luni şi jumătate au fost extraordinare.

ADVERTISEMENT

(n.r. Ce clauze erau?) Ca să-i ating orgoliul şi să-l fac să meargă către altcineva. Inclusiv când mi-a spus ‘Da, gata, mâine ne întâlnim la palat ca să te prezint’, şi am zis ‘Nu, eu nu vin la palat, pentru că au fost prezentaţi suficienţi antrenori acolo. Eu vreau să merg să vorbesc eu, facem o conferinţă la bază, vorbesc, răspund la întrebări şi îmi încep activitatea’. Două luni şi jumătate a fost impecabil, apoi şi-a pierdut un pic răbdarea. După opt victorii şi un egal a trebuit să plec”, a declarat fostul selecționer pentru Orange Sport.

Ce rezultate a înregistrat FCSB în mandatul lui Edi Iordănescu

Edi Iordănescu a condus-o pe FCSB în 11 meciuri oficiale, având un bilanț de 8 victorii, 2 remize și un singur eșec. În perioada în care tehnicianul s-a aflat pe banca „roș-albaștrilor”, aceștia au suferit și o înfrângere la „masa verde”, 0-3 cu FC Voluntari în Cupa României Betano, FCSB nereușind să dispute partida deoarece nu avea suficienți jucători disponibili din cauza accidentărilor și a infecțiilor cu COVID.

ADVERTISEMENT
VIDEO Filmul tragediei din Munții Bucegi. Greșeala care i-a fost fatală alpinistei care...
Digi24.ro
VIDEO Filmul tragediei din Munții Bucegi. Greșeala care i-a fost fatală alpinistei care a căzut 40 de metri în gol: „Evident nu ține”

Mandatul lui Edi Iordănescu la FCSB a durat doar două luni și jumătate, tehnicianul părăsind echipa din cauza criticilor primite din partea lui Gigi Becali. După câteva luni, acesta avea să devină selecționerul României, rol în care a activat timp de doi ani și jumătate. Sub comanda lui Edi Iordănescu, „tricolorii” s-au calificat la EURO 2024 și au obținut calificarea în faza eliminatorie, fiind învinși de Olanda în optimi.

ADVERTISEMENT
Petiția
Digisport.ro
Petiția "Argentina, OUT de la Cupa Mondială" și-a atins obiectivul: peste 5.000.000 de oameni au semnat-o

La aproximativ un an după plecarea de la națională, antrenorul a preluat-o pe Legia Varșovia, unde a rezistat însă doar patru luni. Din noiembrie 2025, acesta este liber de contract. Recent, Edi Iordănescu a fost dorit de Levadiakos, aspect dezvăluit în exclusivitate de FANATIK, însă a refuzat oferta, iar pe banca grecilor a ajuns fostul antrenor al FCSB-ului, Elias Charalambous.

ADVERTISEMENT
De ce este Rapid „cel mai greu club din România”. Bogdan Baratky, editorial...
Fanatik
De ce este Rapid „cel mai greu club din România”. Bogdan Baratky, editorial după interviul oferit de Daniel Pancu: „Are întotdeauna vorbele la el”
Scandal total înainte de semifinala Franța – Spania. Lamine Yamal și-a etalat colierul...
Fanatik
Scandal total înainte de semifinala Franța – Spania. Lamine Yamal și-a etalat colierul și ironiile, răspuns de KO al lui Didier Deschamps: „O să ne aducem aminte de ce a zis”
El este francezul care vine să dea goluri pentru FCSB. Andrei Vochin, încântat...
Fanatik
El este francezul care vine să dea goluri pentru FCSB. Andrei Vochin, încântat de transfer: ”Are niște cifre…”
Tags:
Parteneri
Radu Banciu l-a distrus pe Marius Lăcătuș: 'Dacă va fi antrenată de prostul...
iamsport.ro
Radu Banciu l-a distrus pe Marius Lăcătuș: 'Dacă va fi antrenată de prostul ăsta...'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!