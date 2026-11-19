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Edi Iordănescu a analizat schimbările importante produse de Gigi Becali la FCSB, după venirea foștilor fotbaliști Łukasz Szukała și Raul Rusescu. Fostul antrenor al roș-albaștrilor a vorbit despre situația tensionată dintre patron și Mihai Stoica, dar și despre provocările care îi așteaptă pe cei doi nou-veniți. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Edi Iordănescu a explicat de ce transferurile și activitatea de scouting trebuie să pornească de la o strategie tehnică bine definită și a transmis un avertisment în privința alegerii jucătorilor doar pe baza imaginii acestora.

Edi Iordănescu, reacție după schimbările lui Gigi Becali la FCSB! Ce spune despre Mihai Stoica

Gigi Becali a început o reorganizare la FCSB, iar a atras atenția oamenilor din fotbalul românesc. Cei doi foști jucători ai roș-albaștrilor urmează să contribuie la activitatea clubului, într-un moment în care și relația dintre patron și Mihai Stoica a devenit subiect de discuție.

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Contactat telefonic la FANATIK SUPERLIGA, Edi Iordănescu și-a exprimat susținerea pentru cei doi foști fotbaliști și s-a arătat optimist în privința depășirii tensiunilor dintre Gigi Becali și Mihai Stoica.

„Eu sunt alături de cei care au venit la FCSB. Nu pot să vorbesc prea multe de situația lui MM, că am văzut că au ieșit deja câteva dispute verbale între el și patron. Ei au o relație extraordinară, a fost cu suișuri și coborâșuri pe parcursul anilor. Eu zic că vor depăși acest impas. Cred că e vorba doar de timp până când MM se va reîntoarce, dar mă bucur pentru cei doi băieți care au venit la FCSB, Szukała și Rusescu”, a declarat Edi Iordănescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Edi Iordănescu are încredere în Szukała și Rusescu: „Știu cum se face performanță”

Fostul selecționer consideră că e în perioada în care au evoluat la FCSB poate reprezenta un avantaj important în noile lor responsabilități. Edi Iordănescu a subliniat că cei doi cunosc presiunea și așteptările de la club și sunt preocupați de propria dezvoltare profesională.

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„Sunt doi foști fotbaliști la nivel bun, cunosc așteptările, știu cum se face performanță. Sunt doi băieți școliți, preocupați pentru dezvoltarea profesională. Îmi doresc să reușească să aducă plusvaloare”, a adăugat fostul antrenor al FCSB.

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Dincolo de numirile făcute de Gigi Becali, Edi Iordănescu a insistat asupra modului în care FCSB ar trebui să își construiască strategia de transferuri. În opinia sa, alegerea fotbaliștilor nu trebuie să se bazeze exclusiv pe reputație sau pe calitățile individuale, ci mai ales pe compatibilitatea cu sistemul de joc. Fostul selecționer a explicat că un jucător valoros poate să nu dea randamentul așteptat dacă profilul său nu corespunde cerințelor tactice ale antrenorului.

„Nu-mi permit să dau sfaturi, dar cred că tot ce înseamnă scouting, transferuri, strategie, monitorizare jucători trebuie să aibă la bază un concept tehnic. În general, facem greșeala că vorbim de jucători în funcție de imagine. Trebuie o strategie foarte clară! E vorba de profilul de jucător, de mai multe, nu că arată bine pe imagine. Poate să fie un jucător bun care să nu fie potrivit pentru ceea ce vrei tu să joci. Atunci el niciodată nu va livra”, a explicat Edi Iordănescu.

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De ce trebuie FCSB să țină cont de planurile lui Laurențiu Reghecampf

Edi Iordănescu a atras atenția și asupra presiunii specifice de la FCSB, unde așteptările privind câștigarea trofeelor sunt permanente. În acest context, fostul selecționer consideră esențial ca strategia de recrutare să fie adaptată ideilor antrenorului Laurențiu Reghecampf. Acesta a oferit și un exemplu din propria experiență, amintind că a avut fotbaliști valoroși pe care nu i-a putut integra în sistemul său.

„La FCSB pleci și de la latura mentală. E presiune, e publicul, se vor trofee, se vrea performanță, presă, tot. E important ce vrea Laurențiu să joace, ce abordare, ce tip de jucători are nevoie, cum să-i faci să fie complementari. Și eu am avut jucători buni pe care nu-i puteam integra în ideea mea de joc, nu puteau livra”, a concluzionat Edi Iordănescu.