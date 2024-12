Edi Iordănescu, antrenorul anului la Super Gala Fanatik 2024. Discurs profund al fostului selecționer: „Vine ca o recunoștință pentru munca făcută, sacrificii și multele nopți albe”

După mai bine de două decenii, echipa națională a României a reușit în acest an să depășească din nou faza grupelor la un turneu final major. Formația pregătită de Edward Iordănescu a învins Ucraina cu 3-0 și a terminat pe primul loc într-o grupă din care mai făceau parte Belgia și Slovacia. Drumul României la EURO s-a oprit în optimi după un eșec contra Țărilor de Jos, dar parcursul remarcabil al „tricolorilor” a produs un impact imens în societatea românească. Pentru aceste realizări, fostul selecționer a primit titlul de „Antrenorul anului” .

Edward Iordănescu: „Acest premiu nu-mi aparține în totalitate”

Antrenorul de 46 de ani a vorbit în cadrul evenimentului despre cele întâmplate în Germania și despre toți oamenii care au adus o contribuție la rezultatele obținute de „Generația de Suflet” la EURO.

„Faptul că în această seară sunt aici, în fața dumneavoastră, atât de multe personalități, oameni de succes ai sportului românesc, ai fotbalului românesc și, bineînțeles, din atât de multe domenii, este pentru mine deja un premiu câștigat. Acest premiu are o dublă valoare pentru mine. În primul rând vine ca o recunoștință pentru munca făcută, pentru eforturi, pentru sacrificii, pentru multele nopți albe. În același timp, pentru că reputația și valoarea celor care mă onorează cu el îl legitimează. Mulțumesc din suflet echipei Fanatik, felicit echipa Fanatik pentru această seară deosebită, dar, în mod special, pentru toată activitatea, cu munca voastră ne-ați făcut pe toți să fim mai buni.

Mai departe, trebuie să spun cu sinceritate. Chiar dacă sunt mândru de acest premiu, nu-mi aparține în totalitate. Simt că trebuie să-l împart cu persoane care sunt în sufletul meu și mă gândesc în mod special la componenții echipei naționale, la toți băieții care au contribuit, toți cei cu care am lucrat. O parte dintre ei îi avem aici, este în mod special meritul lor. La fel, trebuie să-i amintesc pe colegii mei din staff-ul tehnic, care au dat plus valoare muncii noastre.

„Mulțumesc celor care au contribuit indirect la performanța echipei naționale a României”

Mă gândesc la toți cei care au fost în spatele echipei naționale și vă spun cu sinceritate că am cunoscut în doi ani și jumătate oameni de mare calitate, atât profesională cât și umană. Mă gândesc la echipa federală, în frunte cu domnul președinte (n.r Răzvan Burleanu). Mulțumesc echipei federale pentru toată încrederea, pentru tot sprijinul, mai ales atunci când a fost mai greu.

Mă gândesc la oamenii din media, bineînțeles, au fost și critici, n-au fost ușor de digerat, au fost momente grele, dar cu siguranță că munca noastră la final a fost mai bună și datorită lor. Mulțumesc celor care au contribuit indirect la această performanță deosebită pentru echipa națională și pentru România. Aici mă gândesc la antrenorii care au lucrat înaintea mea, la formatorii care au lucrat cu băieții, la conducătorii care i-au îndrumat și la familiile lor. Toți au contribuit la performanța echipei naționale” a spus Edward Iordănescu la SUPER GALA FANATIK.

Edward Iordănescu: „Am dat un restart pentru fotbalul românesc”

Fostul selecționer a vorbit și despre impactul pe care l-au avut fanii în timpul mandatului său la cârma naționalei României de fotbal: „Nu în ultimul rând, aș menționa suporterii echipei naționale a României, pentru că am simțit că atunci când a fost mai greu și mai important, parcă ne-au împins din spate și am simțit asta mult mai mult decât probabil că ei își imaginează.

Pentru mine, pe lângă performanța sportivă, cea mai mare realizare a fost că am simțit că am unit din nou români, atât de mulți, din toate colțurile lumii, plus cei care au venit alături de noi în Germania. I-am făcut mândri din nou de echipa națională a României și i-am făcut fericiți. Simt că asta este cea mai mare realizare. Mai mult decât atât, am dat un restart pentru fotbalul românesc, pentru că au fost vremuri grele, vremuri triste”

Liber de contract după ce a părăsit postul de selecționer, Edward Iordănescu a discutat despre viitorul său, dar și despre cel al echipei naționale: „În ceea ce mă privește pe mine, spun cu sinceritate că nu știu încotro voi merge, dar indiferent unde voi fi, acest premiu mă stimulează, însă vine la pachet cu o obligație foarte mare, aceea de a munci și mai mult, și mai eficient și de a face cinste românilor și României oriunde voi fi.

Nea Mircea Lucescu este aici și sunt sigur că echipa națională este pe mâini deosebit de bune, îmi rămâne să spun doar ‘Baftă, România!’, baftă sportului românesc și baftă echipei naționale și hai din nou la un turneu final, la un mondial. Doamne ajută!”

