Edi Iordănescu, anunț de ultim moment despre viitorul său la Legia: „A fost decizia lor”

Edi Iordănescu, fostul selecționer al echipei naționale a României, continuă la Legia! Antrenorul a vorbit la conferința de presă premergătoare meciului cu Shakhtar Donețk din Conference League despre viitorul său și a dat de înțeles că, în urma discuțiilor cu oficialii clubului, s-a ajuns la decizia de a continua la cârma echipei poloneze.

Edi Iordănescu nu pleacă de la Legia! Anunțul făcut de antrenorul român

Aventura lui Edi Iordănescu în Polonia nu a început prea bine. Echipa din Varșovia este departe de primele locuri din clasament, iar fanii își pierd încet-încet răbdarea. Se pare că nici antrenorul român nu este prea mulțumit de situația de la club.

În urmă cu doar o zi, FANATIK a informat că Edi Iordănescu Și că românul a cerut rezilierea contractului. Chestiune care s-a confirmat.

Discuții aprinse între Edi Iordănescu și oficialii de la Legia

Acum, la conferința de presă, fiul lui Anghel Iordănescu a dat de înțeles în mod destul de clar că șefii clubului nu au fost de acord cu această variantă. rămâne, așadar, pe banca polonezilor. Cel puțin pentru moment. Rămâne deci de văzut de acum cum vor decurge lucrurile în perioada imediat următoare din acest punct de vedere.

„Voi încerca să fiu foarte clar și sincer, sunt mereu așa. Da, acesta nu este niciun moment bun, nici ușor. Cred că fanii merită un răspuns și o explicație. Nu-mi place să vorbesc prea mult despre mine. Uneori trebuie să te comporți ca un antrenor, dar, de obicei, nu mă simt confortabil cu asta.

Acum nu sunt într-o situație confortabilă pentru că nu obținem succesele pe care ni le dorim cu toții. În plus, sunt suficient de matur și, cu siguranță, am dreptate să pun clubul și echipa pe primul loc. E normal, corect. – După ultimul meci, am cerut să mă întâlnesc cu factorii de decizie. Mă bucur că clubul este condus de oameni foarte competenți, inteligenți și onești. Mi-am arătat disponibilitatea de a lua cea mai bună decizie pentru echipă și club. Acestea au fost discuții foarte lungi, cu analize complexe.

Există un lucru important despre care cred că toată lumea ar trebui să știe în ceea ce privește cooperarea și contractul meu cu Legia. Nu pot intra în detalii, este normal, dar Michał Zewłakow, directorul nostru sportiv, v-a spus recent că, atunci când vine vorba de finanțe, a fost cel mai ușor aspect în timpul discuției despre transferurile mele. Este adevărat, pentru că am venit aici pentru provocări și pentru a lupta pentru trofee; nu m-am uitat la bani. Nu au existat negocieri privind finanțele. Nu exista niciun motiv să lupt pentru alte câteva mii când am avut ocazia să merg într-un loc unde aș fi câștigat de zece ori mai mult. Este adevărat – trebuie să spunem adevărul și să nu ne fie frică de el.

Aceasta este realitatea. Dar restul contractului este foarte complex, profesional. Nu am vrut să blochez selecția celei mai bune decizii pentru echipă – chiar dacă a însemnat o schimbare de antrenor. Am avut o discuție lungă, deschisă, la fel ca din primul moment în care am venit la Varșovia. Sunt sigur că așa va fi până la sfârșitul șederii mele la Legia. Eram pregătit pentru orice decizie când venea vorba de interesele clubului”, a declarat Edi Iordănescu la conferința de presă.