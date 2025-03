Edi Iordănescu, anunț despre revenirea la naționala României, după ce a urmărit documentarul „Generația de Suflet”: „Mi-aș dori”

Miercuri seară, la cinematograful din mall Băneasa, , iar , printre care și fostul selecționer al României, Edi Iordănescu, care a condus echipa la turneul final al Campionatului European de anul trecut.

Edi Iordănescu a vorbit despre plecarea de la echipa națională: „N-a fost o decizie ușoară, dar mi-am asumat-o și nu regret”

Tehnicianul a afirmat că nu regretă faptul că nu a continuat în rolul de selecționer al României, dar a vorbit și despre o potențială revenire în viitor pe banca naționalei. „A fost o decizie luată în timp, n-aș putea să spun motivul, a fost un cumul de factori specifici, profesionali și personali.

A fost o decizie pe care am analizat-o și reanalizat-o din toate unghiurile, n-a fost o decizie ușoară, dar mi-am asumat-o și nu regret, în mod special pentru că datoria mea totală era pentru grupul de jucători și am simțit că în următoarele luni nu aș mai fi putut să ofer jucătorilor ce am oferit doi ani și jumătate. A fost o decizie asumată, nu mă mai uit niciodată în urmă, mă uit în față și sper că echipa națională va avea în continuare succes.

Nu știu dacă mă voi întoarce la echipa națională, asta doar Dumnezeu știe, timpul poate să ne răspundă. Echipa națională a fost tot timpul în sufletul meu, așa am fost crescut, așa am fost educat, asta am simțit de mic, în casa noastră s-a vorbit tot timpul despre fotbal și despre echipa națională.

Pentru noi România este sfântă, va fi mereu și când va veni vorba despre echipa națională voi avea o sensibilitate în suflet dusă la extrem. Mi-aș dori, dar cu siguranță nu se va întâmpla în perioada imediat următoare” a transmis Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu a rememorat meciul cu Olanda: „Dacă lucrurile s-ar fi întâmplat puțin diferit, am fi putut să avem un alt rezultat”

România a câștigat grupa E de la Euro după victoria fabuloasă cu Ucraina, 3-0, și remiza contra Slovaciei, 1-1, dar a fost „recompensată” în optimi cu un duel împotriva Olandei. Valoarea batavilor și-a spus cuvântul și aceștia s-au calificat în sferturi după ce au învins cu 3-0.

După ce a urmărit filmul „Generația de suflet”, Edi Iordănescu a rememorat cele întâmplate la turneul final și a vorbit în mod special despre partida din optimi. „Am realizat pe parcursul filmului că eu multe momente nu le-am trăit.

Presiunea, dorința, miza, importanța, volumul foarte mare de muncă pe care l-am avut împreună cu colegii mei, ne-au băgat într-o zonă de concentrare și ne-am dedicat total pentru ce aveam de făcut, încât multe evenimente efectiv nu le-am trăit și nu le-am simțit. Acum, le-am constatat pentru prima oară și au fost fabuloase, sunt momente unice, care rămân în sufletul nostru pe viață.

„Nu știu dacă erau multe lucruri pe care le puteam face diferit”

Cred că fiecare dintre jocurile pe care le-am avut la european le-am văzut de minim patru-cinci ori, cu plăcere, deși au fost și frustrări. Te gândești la ce ai fi făcut diferit, dar aceste gânduri mă cotropeau chiar după jocul cu Olanda, nu trebuia să mai așteptăm aproape un an ca să mă gândesc la ele. Aș fi dat multe ca să putem să mai încercăm o dată. Chiar dacă sunt autocritic și tot timpul am fost extrem de obiectiv, nu știu dacă erau multe lucruri pe care le puteam face diferit.

Cred că era nevoie și de puțină șansă, la 0-0 am avut acea ocazie mare a lui Ianis și posibilitatea de a primi un penalty, cu un galben, care câteva momente mai târziu s-ar fi transformat într-un roșu. Te gândești că dacă lucrurile s-ar fi întâmplat puțin diferit, am fi putut să avem un alt rezultat” a afirmat fostul selecționer.

„Sunt sigur că această echipă poate produce în continuare performanțe”

Edi Iordănescu a fost înlocuit pe banca naționalei de legendarul Mircea Lucescu, iar sub comanda acestuia „tricolorii” au avut un parcurs perfect în grupa de Liga Națiunilor, pe care au încheiat-o cu punctaj maxim. Acum, România caută revenirea la o Cupă Mondială după 28 de ani și își va începe în curând parcursul din grupa preliminară, în care va înfrunta Austria, Bosnia, Cipru și San Marino.

„Am mare încredere în acest grup de jucători, în nivelul pe care echipa națională l-a obținut și știu că mai are marjă de creștere, sunt sigur că această echipă poate produce în continuare performanțe. E foarte important pentru fotbalul românesc să legăm performanțe și România după atât de mulți ani să fie din nou la un mondial” a transmis Edi Iordănescu.