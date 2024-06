Edi Iordănescu, anunț surpriză în Portugalia! Ce face selecționerul după EURO 2024: ”Sunt pregătit să accept provocarea dintr-o ligă europeană”

Selecționerul României, Edi Iordănescu, a acordat un interviu amplu pentru cotidianul portughez A Bola, în care s-a referit și la planurile sale după EURO 2024. Președintele FRF, Răzvan Burleanu, încearcă de șase luni să-l convingă pe tehnician să semneze care expiră după turneul final din Germania, dar părțile nu au ajuns încă la un numitor comun.

Edi Iordănescu este decis să plece de la naționala României după EURO 2024

”Ambiția dumneavoastră este în viitor să ajungeți la un club mare european sau să continuați ca selecționer?”, a fost întrebat Edi Iordănescu de reporterul .

Tehnicianul de 45 de ani a explicat că este pregătit să accepte o nouă provocare de la un club din Europa. ”După ce am antrenat toate nivelurile fotbalului de club românesc, mi-am îndeplinit mereu obiectivele și în final am câștigat campionatul. Conducerea naționalei României mi s-a părut următorul pas normal. Am atins obiectivul pe care îl aveam, calificarea la EURO 2024.

Așadar, pentru viitor, mi se pare cumva un pas evident să accept provocarea într-o ligă europeană, la nivel de club, și sunt pe deplin pregătit pentru acest tip de provocare. În acest moment sunt concentrat pe această oportunitate incredibilă pe care o avem eu și echipa mea, EURO 2024.

Îmi place meseria de antrenor principal al naționalei României, nu aș spune „nu” unei provocări similare, dar trebuie să recunoaștem că antrenarea unei echipe de club oferă o gamă mai largă de posibilități de a ne pune în practică abilitățile. Există mai mult timp pentru a pregăti jucătorii, pentru a construi chimie pe teren și în afara terenului și, de asemenea, modalități de îmbunătățire a echipei prin transferuri”.

Ce spunea Edi Iordănescu în România despre contracul său cu FRF

În decembrie 2023, Edi Iordănescu declara umătoarele pentru FRF TV: ”Contractul meu pentru mine nu este momentul de faţă o prioritate. Prioritatea este pregătirea turneului. Cred că şi pentru federaţie nu este o prioritate şi nu ar trebui să fie. Prioritate ar trebui să fie cum pregătim cât mai bine ceea ce urmează.

Dacă într-o zi voi fi abordat la o discuţie privind contractul meu, cu siguranţă că disponibilitatea mea pentru echipa naţională este totală, dar nu cred că asta ar trebui să se producă în perioada următoare”.

FANATIK a dezvăluit în ianuarie 2024 că Edi Iordănescu nu este interesat de petrodolarii din zona Golfului și că

Edi Iordănescu: ”Campionatul European va fi o provocare fantastică pentru mine și pentru tinerii mei jucători”

Edi Iordănescu a confirmat pentru A Bola că tricolorii nu vor să facă doar act de prezență la EURO 2024, ci vor face tot posibilul să se califice în optimi de pe primul loc în grupa din care mai fac parte Ucraina, Belgia și Slovacia.

din postură de câștigătoare de grupă și neînvinsă, având ca adversare Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra.

”Faptul că ne-am calificat câștigând o grupă cu Elveția, Israel și Kosovo, și că am făcut-o fără înfrângere, a determinat multe schimbări pozitive și sper că vor veni și mai multe. Campionatul European va fi o provocare fantastică pentru mine și pentru tinerii mei jucători. Vom face totul pentru a ajunge la următorul nivel al angajamentului nostru și pentru a dovedi că potențialul nostru este și mai mare decât cel demonstrat în preliminarii”, a declarat Edi Iordănescu, pentru .

Selecționerul României a explicat cum a reușit o echipă fără mari vedete să termine în fața Elveției. ”Am implementat o viziune bazată pe organizare tactică, pe disciplină și pe o analiză aprofundată atât a adversarilor noștri, cât și a propriilor noastre performanțe.

Acestea au devenit eficiente prin combinarea cu mentalitatea de luptă, unitatea, spiritul de sacrificiu și dorința fiecărui jucător de a-și arăta cea mai bună versiune în fiecare minut al jocului, pentru obiectivul comun. Acesta este drumul pe care îl vom menține, încercând să îmbunătățim fiecare parte a proiectului nostru!”.

Edi Iordănescu mizeză pe forța grupului

Edi Iordănescu crede că România se va prezenta ca o echipă și la EURO 2024 și nu mizează pe un fotbalist anume.

”A avea o echipă cu mulți jucători tineri pentru acest nivel internațional poate fi, în același timp, o provocare și o oportunitate. Depinde de fiecare jucător să dea totul pentru echipă și prin rezultate pot transforma momentul într-o oportunitate! Am construit o echipă și, așa cum spun adesea jucătorii mei, este o mică familie.

Tot ceea ce am realizat până acum s-a reușit acționând și reacționând cu o energie extraordinară dată de forța acestui grup. Deci, dacă vom fi o surpriză, cred că vom fi o surpriză ca echipă, chiar dacă că avem și jucători cu calitate individuală. Aceasta este abordarea noastră câștigătoare!”.

Edi Iordănescu: ”Vom face tot posibilul pentru a ajunge pe primul loc”

Edi Iordănescu a explicat că Belgia este favorita grupei, însă a transmis că România va lupta la fel ca în preliminarii pentru a răsturna calculele hârtiei și, de ce nu?, să termine pe locul 1.

”Belgia este o echipă mare, cu jucători valoroși, care au experiență la cel mai înalt nivel și valoare incontestabilă. În plus, ca echipă, au experiență internațională cu rezultate deosebite în ultimele decenii, care din păcate nouă ne lipsesc. Abordarea noastră este să obținem cât mai mult posibil din fiecare joc, indiferent de numele sau reputația adversarilor noștri.

Ne-am propus să ne calificăm la Campionatul European și am făcut-o. Înainte de ultimul meci, împotriva Elveției , acasă, am avut ocazia să terminăm pe primul loc în grupa noastră. În Germania , ne vom concentra pentru a arăta cel mai bun joc al nostru, în același timp, să profităm de slăbiciunile adversarilor.

Nu avem un obiectiv să câștigăm grupa. Dar, așa cum am arătat în preliminarii, dacă vom avea această oportunitate, vom face tot posibilul pentru a ajunge pe primul loc în grupă”, a precizat încrezător Edi Iordănescu.

Favoritele lui Edi Iordănescu la câștigarea EURO 2024

Întrebat dacă ar include naționala României printre echipele favorite să câștige turneul final din Germania, selecționerul României a răspuns:

”Preferata inimii mele va fi întotdeauna România, dar mintea îmi spune că cel mai probabil câștigătoarea va fi una dintre următoarele patru: Franța, Anglia, Portugalia sau Spania”.

Naționala României a intrat în linie dreaptă cu pregătirea pentru EURO 2024. Tricolorii se pregătesc pentru ultimele teste: cu . Ambele meciuri se vor disputa pe stadionul Steaua.

Programul din grupa României de la EURO 2024

17 iunie, ora 16:00 : ROMÂNIA – Ucraina (Munchen/PRO TV)

: ROMÂNIA – Ucraina (Munchen/PRO TV) 17 iunie, ora 19:00: Belgia – Slovacia (Frankfurt/PRO TV)

Belgia – Slovacia (Frankfurt/PRO TV) 22 iunie, ora 16:00: Slovacia – Ucraina (Dusseldorf/PRO TV)

Slovacia – Ucraina (Dusseldorf/PRO TV) 22 iunie, ora 22:00: Belgia – ROMÂNIA (Koln/PRO TV)

Belgia – ROMÂNIA (Koln/PRO TV) 26 iunie, ora 19:00: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt/PRO TV)

Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt/PRO TV) 26 iunie, ora 19:00: Belgia – Ucraina (Stuttgart/PRO TV)