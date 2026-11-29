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Edi Iordănescu (48 de ani) și-a început aventura în fotbalul englez cu o remiză, scor 0-0, pe terenul celor de la Derby County. La o zi după debutul în Championship, antrenorul român a lansat o invitație specială pentru conaționalii săi din Anglia.

Edi Iordănescu îi cheamă pe românii din Anglia pe Vicarage Road

Duminică, 29 noiembrie, cu doar două zile înainte de Ziua Națională a României, Edi Iordănescu a făcut apel la comunitatea românească din Anglia. Tehnicianul în vârstă de 48 de ani își dorește să simtă susținerea conaționalilor săi la primul meci pe care îl va disputa în fața propriilor suporteri în calitate de manager al lui Watford.

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„Viespile” vor primi vizita celor de la Millwall, sâmbătă, 5 decembrie, de la ora 14:30, în etapa a 19-a din Championship. Fostul selecționer al României i-a îndemnat pe românii din Anglia să vină pe stadionul Vicarage Road cu steaguri tricolore.

„Dragi români din Watford, din Londra și din întreaga Anglie,

Mi-ar aduce o bucurie imensă să vă am alături, în tribune, la meciul de sâmbătă, susținând împreună Watford, un club care mi-a oferit încredere și pe care sunt mândru să îl reprezint. Dincolo de fotbal, avem oportunitatea de a reprezenta împreună România, cu demnitate, respect și mândrie, și de a construi o legătură frumoasă cu suporterii și comunitatea acestui club.

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Eu voi purta România în suflet, ca întotdeauna, dar să vă știu alături de mine și să vă văd purtând cu mândrie steagul nostru tricolor în tribune ar fi pentru mine o onoare și o emoție în plus. Fotbalul are puterea de a uni oameni, culturi și naționalități, iar respectul și pasiunea pentru acest sport ne aduc împreună.

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Oriunde ne-ar purta viața, să nu uităm niciodată de unde venim, dar să prețuim și locurile și oamenii care ne primesc cu brațele deschise. Vă aștept cu sufletul deschis, cu bucurie și profundă recunoștință! Hai, Watford! Hai, România!”, a scris Edi Iordănescu, pe contul personal de Facebook.

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Edi Iordănescu vrea prima victorie cu Watford

, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, Edi Iordănescu are la dispoziție o săptămână pentru a pregăti duelul cu Millwall. La primul său meci pe banca „viespilor”, fostul selecționer al României a Duelul a avut loc sâmbătă, 28 noiembrie, pe Pride Park Stadium.

Înainte să primească vizita celor de la Millwal, Watford are o serie de patru meciuri consecutive fără victorie în Championship, iar antrenorul român speră să spargă gheața chiar la prima sa apariție pe banca tehnică în fața suporterilor de pe Vicarage Road. Stadionul pe care evoluează noua echipă a lui Edi Iordănescu are o capacitate de 22.200 de locuri.