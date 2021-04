Edi Iordănescu are alibi pentru prestația modestă a lui CFR Cluj: ”Nimeni nu se dă la o parte”

Antrenorul echipei CFR Cluj, Edi Iordănescu, are alibi pentru prestația modestă a elevilor săi în partida cu Dinamo, din etapa a 29-a a Ligii 1, și crede că adversarul a arătat foarte bine.

Campioana en-titre s-a impus greu cu 1-0, în ciuda faptului că bucureștenii au jucat în dubla inferioritate încă din prima repriză.

Arbitrul Marcel Bîrsan l-a eliminat ușor pe Paul Anton, după ce mijlocașul dinamovist a făcut un fault la centrul terenului. Câteva minute mai târziu, Florin Bejan a fost și el eliminat pentru cumul de cartonașe galbene.

Ce alibi a găsit Edi Iordănescu pentru jocul slab al celor de la CFR Cluj

”Hai să analizăm jocul, până să apară cartonașele roșii. Am avut 2-3 ocazii, două bare, vorbeam altfel dacă intra vreuna. Apoi au venit eliminările, total justificate. Nu înțeleg de ce se discută așa mult, brigada de arbitri a avut un meci greu. Dacă vorbim așa, hai să țipăm și noi. Am avut două penalty-uri!”, a declarat la alibi Edi Iordănescu după întâlnirea cu Dinamo.

”Portarul lor a fost azi omul meciului, a avut prezență, a arătat valoare. Raul, fundașul lor, mi-a plăcut iar foarte mult. Nemec a revenit și el bine. Văzând echipa de start a lui Dinamo ne-am dat seama că va fi un meci greu”, a lăudat tehnicianul clujenilor evoluția ”câinilor”.

”Noi am avut probleme de lot, jucători veniți de la loturile naționale, mult accidentați. Eu sunt mulțumit pentru cele trei puncte. Marcând atât de târziu a fost ceva tensiune, dar nu m-au interesat decât cele trei puncte. Dacă marcam mai devreme avea alt entuziasm, dar ratăm destul de mult”, a continuat Iordănescu jr.

Edi Iordănescu vrea să clădească un nou început după această victorie

”Ne-am depărat de Craiova, dar ne așteaptă un meci infernal cu ei. Se fac planuri de viitor, dar eu nu-mi permit să mă gândesc ce va fi de la vară. Avem un lot bogat, dar am avut mulți absenți. Trebuie să clădim în jurul acestui rezultat.

Aș vrea să mai remarc ceva. Am văzut ce s-a discutat după Iași și Pitești, când am marcat 4, 5 goluri, ce greșeli au făcut adversarii. Despre câte ocazii am avut, nu s-a discutat. Azi spunem că ne-am chinuit. E fotbal! E normal așa ceva, nimeni nu se dă la o parte. Am văzut un Dinamo combativ”, a încheiat Edi Iordănescu.

Managerul sportiv al clubului CFR Cluj, Marius Bilaşco, a contraatacat furibund la finalul meciului cu Dinamo, din etapa a 29-a din Liga 1, și consideră că formația sa a fost privată de două penalty-uri.

