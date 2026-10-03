Edi Iordănescu, asaltat cu oferte după ce a refuzat Dinamo Kiev! Trei cluburi din Golf îl vor, iar o forță din Europa a intrat pe fir

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Edward Iordănescu a refuzat oferta primită de la Dinamo Kiev, din motive obiective, însă este foarte aproape să revină în circuit. Fostul selecționer ar fi în discuții cu mai multe cluburi din zona Golfului, conform presei din Arabia Saudită, citată de

Edi Iordănescu nu duce lipsă de oferte în această perioadă. Fostul selecționer este dori inclusiv de Dinamo Zagreb

Concret, Iordănescu ar avea două oferte din Arabia Saudită și una din Emiratele Arabe Unite. Mai mult, pe fir au intrat și croații de la Dinamo Zagreb, aceștia fiind extrem de interesați de o colaborare cu Iordănescu care ar putea să-l convingă pe antrenor să se întoarcă pe bancă.

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, precum și una de la un club din Emiratele Arabe Unite. Clubul croat Dinamo Zagreb a intrat, de asemenea, în cursă pentru serviciile sale, iar Iordănescu își analizează în prezent opțiunile înainte de a lua o decizie finală”, scrie Al-Riyadiyah, publicație arabă.

Cu toate că este fără angajament de aproape un an, Iordănescu a rămas apropiat de lumea fotbalului și nu a plecat niciodată, cu adevărat, din fenomen. Cluburile care l-au ofertat nu uită că Iordănescu a dus România la EURO 2024 unde nu s-a făcut de râs.

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Edi Iordănescu recunoaște că experiența la Legia Varșovia a fost una nefastă, dar e pregătit de o nouă provocare

însă asta nu pare să-l încurce prea tare pe fostul selecționer. Cât despre oferta de la Dinamo Kiev, aceasta a fost refuzată în contextul geopolitic din Ucraina. „Este în afara Europei, discuție clară, și una în Europa mai puțin avansată. E important proiectul.

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Cum am pățit-o și în Polonia, nu mai intru în detalii. În final oamenii te judecă după continuitate și rezultate, dar unii factori îți afectează munca. Ce a fost a fost”, comenta această informație Iordănescu înainte să refuze oferta ucrainenilor.

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În urmă cu 24 de ore, Edward Iordănescu a comentat situația de la echipa națională, unde „Regele” Gică Hagi a reușit contraperformanța de a primi 10 goluri în două partide. „Am avut și eu aceleași probleme. Călătoream mult, eram activ și în perioadele astea moarte, când erau jucători cu probleme. Tot timpul au fost probleme”, își aduce aminte Iordănescu Jr. la Digi Sport.