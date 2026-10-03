Sport

Edi Iordănescu, asaltat cu oferte după ce a refuzat Dinamo Kiev! Trei cluburi din Golf îl vor, iar o forță din Europa a intrat pe fir

Fostul selecționer Edward Iordănescu este aproape să se întoarcă în antrenorat. Liber de contract de aproape un an, după ce a plecat de la Legia Varșovia, Iordănescu a fost ofertat acum o lună de Dinamo Kiev.
Flaviu Popa
03.10.2026 | 18:44
Edi Iordanescu asaltat cu oferte dupa ce a refuzat Dinamo Kiev Trei cluburi din Golf il vor iar o forta din Europa a intrat pe fir
ULTIMA ORĂ
Edi Iordănescu nu duce lipsă de oferte
ADVERTISEMENT

Edward Iordănescu a refuzat oferta primită de la Dinamo Kiev, din motive obiective, însă este foarte aproape să revină în circuit. Fostul selecționer ar fi în discuții cu mai multe cluburi din zona Golfului, conform presei din Arabia Saudită, citată de GSP.ro.

Edi Iordănescu nu duce lipsă de oferte în această perioadă. Fostul selecționer este dori inclusiv de Dinamo Zagreb

Concret, Iordănescu ar avea două oferte din Arabia Saudită și una din Emiratele Arabe Unite. Mai mult, pe fir au intrat și croații de la Dinamo Zagreb, aceștia fiind extrem de interesați de o colaborare cu Iordănescu care ar putea să-l convingă pe antrenor să se întoarcă pe bancă.

ADVERTISEMENT

„Iordănescu a primit oferte de la două cluburi saudite, precum și una de la un club din Emiratele Arabe Unite. Clubul croat Dinamo Zagreb a intrat, de asemenea, în cursă pentru serviciile sale, iar Iordănescu își analizează în prezent opțiunile înainte de a lua o decizie finală”, scrie Al-Riyadiyah, publicație arabă.

Cu toate că este fără angajament de aproape un an, Iordănescu a rămas apropiat de lumea fotbalului și nu a plecat niciodată, cu adevărat, din fenomen. Cluburile care l-au ofertat nu uită că Iordănescu a dus România la EURO 2024 unde nu s-a făcut de râs.

ADVERTISEMENT
„Sullivan vs Sullivan”. De ce crede Trump că un profesor pensionat din Alaska...
Digi24.ro
„Sullivan vs Sullivan”. De ce crede Trump că un profesor pensionat din Alaska face parte dintr-un complot împotriva președinției sale

Edi Iordănescu recunoaște că experiența la Legia Varșovia a fost una nefastă, dar e pregătit de o nouă provocare

Ce-i drept, experiența la Legia Varșovia nu a fost una de succes, însă asta nu pare să-l încurce prea tare pe fostul selecționer. Cât despre oferta de la Dinamo Kiev, aceasta a fost refuzată în contextul geopolitic din Ucraina. „Este în afara Europei, discuție clară, și una în Europa mai puțin avansată. E important proiectul.

ADVERTISEMENT
Scandal de proporții în Liga Națiunilor:
Digisport.ro
Scandal de proporții în Liga Națiunilor: "Nu pune mâna pe mine!". Conferința de presă, încheiată

Cum am pățit-o și în Polonia, nu mai intru în detalii. În final oamenii te judecă după continuitate și rezultate, dar unii factori îți afectează munca. Ce a fost a fost”, comenta această informație Iordănescu înainte să refuze oferta ucrainenilor.

ADVERTISEMENT

În urmă cu 24 de ore, Edward Iordănescu a comentat situația de la echipa națională, unde „Regele” Gică Hagi a reușit contraperformanța de a primi 10 goluri în două partide. „Am avut și eu aceleași probleme. Călătoream mult, eram activ și în perioadele astea moarte, când erau jucători cu probleme. Tot timpul au fost probleme”, își aduce aminte Iordănescu Jr. la Digi Sport.

LIVE BLOG Liga Națiunilor, etapa 3. Echipele de start în Croația – Anglia
Fanatik
LIVE BLOG Liga Națiunilor, etapa 3. Echipele de start în Croația – Anglia
Cristian Tudor Popescu a distrus un „tricolor” după Polonia – România 6-0: „Aleargă...
Fanatik
Cristian Tudor Popescu a distrus un „tricolor” după Polonia – România 6-0: „Aleargă într-un trap de cal de circ”
Meme Stoica, speriat de ce a văzut la România: „Nu credeam că există...
Fanatik
Meme Stoica, speriat de ce a văzut la România: „Nu credeam că există fotbaliști care, pentru Gică Hagi, să NU aibă atitudine!”
Tags:
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Cristi Chivu a trecut peste decizia lui Răzvan Lucescu: 'Gândul meu era doar...
iamsport.ro
Cristi Chivu a trecut peste decizia lui Răzvan Lucescu: 'Gândul meu era doar la asta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!