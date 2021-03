Edi Iordănescu, atac cu talpa la FCSB și Gigi Becali: „Suspendarea mea nu e întâmplătoare”. Video

Suspendat pentru meciul cu FCSB, Edi Iordănescu a prefațat partida dintre roș-albaștri și gruparea care se află pe prima poziție în Liga 1. Tehnicianul l-a atacat dur pe Gigi Becali.

În viziunea antrenorului campioanei, patronul roș-albaștrilor lucrează din umbră punând presiune pe arbitri și pe comisiile care au decis suspendarea sa după eliminarea care i-a fost dictată în meciul cu UTA.

De asemenea, tehnicianul a dezvăluit că echipa sa este dezavantajată și de absențe. FANATIK a anunțat în exclusivitate că Billel Omrani s-a accidentat chiar înaintea duelului de pe Arena Națională și nu va putea evolua în derby.

Edi Iordănescu, atac cu talpa la FCSB și Gigi Becali: „Totul e o strategie, nimic întâmplător”

Dincolo de prefața tactică a duelului de pe Arena Națională, Edi Iordănescu a profitat de conferința de presă de dinaintea meciului și pentru a lansa un atac extrem de dur la adresa roș-albaștrilor.

Iordănescu consideră că FCSB exercită presiuni uriașe asupra arbitrilor, special pentru a-i determina să ia decizii care să-i avantajeze pe oamenii lui Becali. De asemenea, antrenorul s-a arătat deranjat de unele afirmații ale patronului liderului.

Edi Iordănescu a sugerat chiar că presiunile lui Becali au influențat și arbitrajul partidei dintre Steaua și FCSB II, din Liga 3. „Militarilor” li s-a anulat atunci un gol perfect valabil, pentru un inexistent fault în atac.

„Sper că declarațiile nu influențează prestațiile arbitrilor. Îl cunosc foarte bine pe patronul FCSB-ului, îl respect sincer. Sunt multe lucruri bune produse de el în fotbal și nu numai. A investit în jucători tineri români, investiții care au ajutat fotbalul. Eu am dat de-a lungul timpului jucători pentru FCSB și știu cât de bine ne-au prins banii. Știu și de foarte multe acte de caritate pe care le-a făcut. Îl respect și pentru asta, dar și pentru că este un strateg deosebit.

Ce a făcut în ultima perioadă, e parte din strategia sa. Am fost decapitați acasă cu Voluntari, sunt sigur, neintenționat, iar a doua zi el iese și face presiune, vâlvă și amintește de un episod de acum patru luni, cu hențul lui Camora. Am lămurit situația și atunci, că a fost un fault clar. Dar probabil domnul Becali vorbea la telefon în acest moment și nu a surprins și acel eveniment. Toată aveastă strategie a fost menită să mute atenția, ceea ce cred că a avut impact.

Au avut jocuri în care au fost arbitrați foarte bine. Îmi pare rău pentru Gaz Metan Mediaș, am văzut prin ce au trecut la București. Nu cred nici că trimiterea mea în tribună și absența de la acest joc este o întâmplare. Tot presiunea de la TV a avut efect. Cred că și în Liga a 3-a a avut impact presiunea pe arbitri, am urmărit și eu meciul acela. Face parte din strategia lui Gigi Becali. Și-a dorit să creeze o imagine artificială că CFR a fost avantajată. Statisticile arată surprize interesante.

Mă aștept la o brigadă de arbitraj cu o manieră europeană de joc. Antrenez intensitatea. Am fost implicat în multe campanii europene, știu ce înseamnă și primăvara europeană. Îmi doresc adversitate, intensitate și în fotbalul românesc. Doar lăsând jocurile mai libere putem ridica nivelul. Am fost supărat pentru cartonașele primite în tur. Apreciez jucătorii talentați ai FCSB-ului, dar unele momente din acel joc nu le-au făcut cinste.

Sper să nu se regăsească asta și la București. La fiecare contact imediat jos, „au. au, au”… E sport de echipă, sport de bărbat. Asta vreau să văd. Manieră europeană. Am văzut că Gigi Becali a avut și o listă cu arbitrii pe care nu îi mai vrea la jocurile echipei sale. Aș vrea să văd dacă are o listă și cu cei pe care și-i dorește, ar fi mai simplu așa. Fotbalul românesc are nevoie de joc bărbătesc. Asta îmi doresc și pentru acest meci.

Le doresc sănătate jucătorilor de la FCSB. Tuturor jucătorilor și tuturor oamenilor. Efectiv m-a lăsat fără glas afirmația lui Gigi Becali (n.r. că a făcut Dumnezeu dreptate cu accidentările CFR-ului). Mi-aș dori să avem în față cel mai bun 11 al FCSB-ului. Cred că cei doi antrenori, Toni Petrea și Thomas Neubert, au un rol deosebit în ce s-a întâmplat la FCSB. Le doresc și lor și jucătorilor să fie sănătoși. M-a întristat afirmația lui Gigi Becali. Să vedem cum vor răspunde jucătorii pe teren”, a fost tirada lansată de antrenorul campioanei.

Edi Iordănescu despre FCSB: „Cea mai bună versiune din ultimii ani”

Chiar dacă a criticat jucătorii roș-albaștrilor pentru simulări, dar și conducerea clubului FCSB pentru presiunile făcute la adresa arbitrilor, Iordănescu a găsit și cuvinte de laudă pentru liderul Ligii 1.

Fostul antrenor al lui Pandurii, Gaz Metan Mediaș sau Astra Giurgiu crede că finalul de sezon va fi extrem de dificil și a subliniat că echipa sa va juca de șase meciuri cu FCSB și Craiova, până la finalul stagiunii.

„Un adevărat derby. Consider că nu există o favorită şi este un joc deschis oricărui rezultat. Dacă aş spune altceva, ar însemna să fiu ipocrit. Rămân la părerea că întâlnim cea mai bună FCSB din ultimii ani buni, o echipă care a crescut foarte mult, cu foarte mulţi jucători talentaţi, jucători care s-au maturizat între timp. Au jucat deja o perioadă bună împreună.

Majoritatea cred că au făcut pasul de la mari promisiuni la certitudini, ca dovadă sunt în circuitul echipei naţionale. Întâlnim un adversar care a marcat foarte mult, care a avut continuitate. Îmi aduc aminte că, în momentul în care am venit, aveau goluri marcate cât noi şi Universitatea Craiova la un loc. Chiar peste! Din fericire pentru noi am reuşit să recuperăm şi punctele, dar şi golurile distanţă. În momentul de față au doar trei goluri în plus. Avem și noi atuurile noastre.

Traversăm o perioadă bună, suntem bine mental. Venim după cinci meciuri fără gol primit, dintre care patru au fost victorii. Moral, și meciul cu FC Voluntari a fost tot o victorie, cu acea minge scoasă din poartă

Un avantaj de puncte contează mental, chiar dacă punctele se înjumătățesc. Dar focusul nu e să trecem pe primul loc, ci să avem un joc intens, eficient și productiv. Ne dorim trei puncte. Vom vedea la finalul campionatului regulat cum va arăta clasamentul.

Am marcat 9 goluri la ultimele două jocuri acasă, dar niciun meci nu a fost câștigat dinainte. Mai avem 13 jocuri din acest sezon. Vom întâlni de șase ori FCSB și Craiova. Deci 50% dintre jocuri sunt împotriva contracandidatelor. Va fi greu. Suntem pregătiți mental, trebuie să ne continuăm forma sportivă bună. Sperăm să avem parte și de condiții mai bune, mai ales meteorologice”, a spus Edi Iordănescu înaintea meciului de la București.

Probleme uriașe de efectiv pentru CFR Cluj. Fără soluții în atac

Blestemul COVID-19 a lovit din nou Clujul, iar cei de la CFR s-au trezit că au rămas fără Debeljuh, Costache și Rondon. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că cei trei s-au infectat cu noul coronavirus înaintea meciului cu Poli Iași. Ei au ratat meciul cu moldovenii și vor absenta și contra liderului.

Mai mult decât atât, tot FANATIK a aflat și că francezul Billel Omrani s-a accidentat la unul dintre ultimele antrenamente ale campioanei de dinaintea duelului cu formația lui Toni Petrea. Astfel, atacantul revigorat de Edi Iordănescu nu va fi nici el disponibil pentru partida de la București.

„Ne aşteptăm la un joc foarte greu, cred că ei au avantajul terenului propriu şi mai mult decât atât, este avantajul faptului că noi avem probleme medicale destul de importante. Suntem limitaţi ca variante, ca soluţii”, a mai spus antrenorul.

Ar fi vrut mai mulți oameni la națională: „Puteau fi 5-6”

Selecționerul Mirel Rădoi a convocat doi jucători de la CFR Cluj pentru primele trei dueluri din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2022. Edi Iordănescu crede că puteau fi mult mai mulți.

„Sunt fericit că îi avem pe Camora și Burcă la națională. Nu voi comenta selecția. L-am sprijinit mereu pe Mirel Rădoi, am încredere în el și în echipa lui. Cred că putem propune 5-6 jucători. Mă gândesc la Chipciu, Deac, Manea, Păun, Bordeianu, Bălgrădean.

Sunt jucători maturi, experimentați, productivi. Dar trebuie să respectăm decizia lui, responsabilitatea este tot a lui. Îi vom pregăti bine pe băieți și poate data viitoare vor fi de două ori mai mulți la națională. Este o pierdere pentru echipa națională că nu poate fi lângă echipă.

Sunt sigur că cei din staff-ul lui sunt oameni competenți, dar este altceva cu vocea principală acolo. Va fi un minus mare, dar sper să gestioneze bine lucrurile de la distanță și să scoată rezultate bune”, a declarat Edi Iordănescu la conferinţa de presă.