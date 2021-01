Edi Iordănescu, atac voalat la FCSB: „Ar trebui să ne supunem toți acelorași reguli!”. Video

Antrenorul campioanei CFR Cluj, Edi Iordănescu, a susținut o conferință de presă înaintea partidei cu Academica Clinceni. El a vorbit și despre situația celor de la FCSB, plecați în cantonament în Turcia.

Iordănescu susține că toate echipele din Liga 1 ar trebui să beneficieze de același tratament, sugerând că nici FCSB nu ar fi trebuit să aibă dreptul de a se pregăti în străinătate pentru a doua parte a sezonului.

Antrenorul din Gruia crede că echipa sa va avea o misiune dificilă la primul meci de după reluare. Clujenii vor da piept cu o echipă pe care Iordănescu o consideră revelația sezonului actual al Ligii 1.

Edi Iordănescu, atac voalat la FCSB: „Regulile sunt la fel pentru toți. Pe noi nu ne-au lăsat să plecăm”

Ajuns la 42 de ani, fiul lui Anghel Iordănescu se află în fața unei provocări extrem de importante pentru cariera sa. Fostul tehnician de la Astra sau Pandurii a preluat de la Dan Petrescu o echipă care a câștigat ultimele trei ediții ale Ligii 1. Acum, CFR se află la trei puncte în spatele liderului FCSB.

Bucureștenii au profitat de pauza de iarnă pentru se pregăti într-un cantonament centralizat din Turcia. Decizia a fost contestată de rivali, care au solicitat ca roș-albaștrii să intre în auto-izolare la revenirea în țară. Turcia este pe lista galbenă, în contextul pandemiei de coronavirus, astfel că cei care vin din țara respectivă ar trebui să respecte această restricție.

„Cred că regulile sunt făcute pentru toți la fel. Toți trebuie să ne supunem. Cei care vor analiza vor vedea dacă partenerii noștri de competiție au greșit sau nu. Dar vă spun că și mie mi-ar fi plăcut să putem merge în străinătate și să putem să ne organizăm un cantonament în care să nu ne confruntăm cu toate aceste probleme de climă, de vreme rece.

Aștept să văd în ce măsură se vor rezolva lucrurile. Când am întrebat, conducerea mi-a spus că nu am primit aviz pentru a merge în străinătate. Ne-ar fi fost permis doar în cazul unor competiții oficiale. Acum încerc să mă concentrez doar pe munca noastră, pe misiunea noastră”, a spus Iordănescu în cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o înaintea meciului cu Academica Clinceni.

Se teme de ilfoveni: „Nu este printre revelații, este revelația”

Programat să se dispute joi, 14 ianuarie, de la ora 20:00, meciul dintre CFR Cluj și Academica Clinceni se anunță a fi unul extrem de dificil pentru ardeleni. Cel puțin așa crede Edi Iordănescu, cel care a vorbit la superlativ despre adversara din etapa a 16-a a Ligii 1.

“Este o situație fără precedent. Niciodată nu a mai fost pauză competițională în acest format. Vom încerca să producem un joc consistent, care să ne aducă cele trei puncte. Am urmărit și celelalte meciuri care s-au jucat deja și am văzut că echipele încă își caută ritmul. Nu a fost consistență, claritate, în majoritatea jocurilor. E greu, iar terenurile sunt foarte greu practicabile. Ne trebuie, însă, punctele. Trebuie să găsim mijloacele pentru a le obține.

Pentru mine, Academica Clinceni nu este una dintre revelații. Este revelația sezonului până în acest moment. A avut un parcurs fantastic. A avut spirit, atitudine… Este o echipa care a produs foarte multe rezultate bune, mult peste așteptări. În ultimele opt meciuri nu au suferit înfrângeri și asta înseamnă ceva. Nu multe echipe au reușit un astfel de parcurs. Am în cap și acea serie de 4 victorii consecutive, în fața unor echipe de calibru din campionat

În plus, este echipa cu a treia cea mai bună apărare din competiție, dar noi avem un obiectiv clar și trebuie să găsim ritmul necesar, să luăm deciziile corecte în joc și să fim eficienți că să câștigăm cele 3 puncte extrem de importante pentru a continuă lupta pentru titlu”, a mai spus antrenorul clujenilor.

Edi Iordănescu despre transferurile de la CFR: „Îmi trebuie un mijlocaș de creație”

Edi Iordănescu, cel care vrea titlul cu CFR, a vorbit și despre mișcările pe care gruparea sa le va face pe piața transferurilor în această iarnă. Antrenorul a reiterat că are nevoie de un mijlocaș de creație. Principalul favorit pentru un transfer este italianul lui Dinamo, Diego Fabbrini, despre care FANATIK a anunțat în exclusivitate că și-a depus memoriu pentru a deveni liber de contract.

„Mi-aș dori unul – doi jucători, probabil un jucător de profil ofensiv ar fi ceea ce ne-ar trebui cel mai tare. Un mijlocaș de creație care se ne ajute, să dea un impuls suplimentar la ceea ce înseamnă forță noastră de joc. Atât ne-ar trebui și suntem în căutări. Sper să se rezolve cât mai repede.

În ceea ce înseamnă plecări, vom vedea în zilele următoare. Nu aș vrea, însă, să mă găsesc în situația de a avea 3-4-5 jucători indisponibili din cauza pandemiei și să rămân doar cu 3 soluții. Nu aș vrea nici să am jucători care să stea doar în tribună sau să fie doar la număr, în lot, dar trebuie să fim pragmatici și să putem să fim acoperiți în orice moment”, a completat tehnicianul campioanei.