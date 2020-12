Edi Iordănescu atacă arbitrajul după eliminarea lui CFR Cluj din Europa: “Nici gazdele nu au înţeles de ce s-a dat penalty”

CFR Cluj a fost eliminată din Europa League, după 1-2 cu Young Boys Berna. La finalul partidei, Edi Iordănescu a acuzat arbitrajul lui Benoit Bastien, care a acordat un penalty gratuit elveţienilor în prelungiri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Benoit Bastien a decis soarta meciului Young Boys Berna – CFR Cluj 2-1, după ce francezul a acordat gratuit un penalty pentru elveţieni atunci când campioana României conducea şi era aproape de calificarea în 16-imile de finală din Europa League.

Edi Iordănescu a susţinut că i s-a făcut o mare nedreptate în minutul 90+2, atunci când Benoit Bastien a acordat penalty-ul lui Young Boys Berna. În plus antrenorul lui CFR Cluj a acuzat delegarea unei brigăzi din Franţa, după ce s-a întâmplat acelaşi lucru şi la partida cu ŢSKA Sofia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu, prima reacţie după eliminarea lui CFR Cluj din Europa

“Simt că mi s-a făcut o mare nedreptate! Echipa a dat dovadă de caracter, de atitudine, am jucat pe un teren extrem de dificil. Ne-am organizat foarte bine, am făcut ce ne-am plănuit pentru a rămâne în joc. Am întâlnit un adversar cu multă experiență în Europa.

Am avut ocazii și în prima repriză, tot planul a mers extraordinar până în ultimul moment.Simt că mi s-a făcut o mare nedreptate! Echipa a dat dovadă de caracter, de atitudine, am jucat pe un teren extrem de dificil. Ne-am organizat foarte bine, am făcut ce ne-am plănuit pentru a rămâne în joc. Am întâlnit un adversar cu multă experiență în Europa. Am avut ocazii și în prima repriză, tot planul a mers extraordinar până în ultimul moment.

ADVERTISEMENT

Cred că decizia este total greșită, cred că delegarea este total neinspirată. În meciul cu CSKA am avut tot o brigadă din Franța. Nici gazdele n-au înțeles pentru ce s-a dat penalty. Dacă reușeam calificarea, era 100% calificarea jucătorilor. Acum trebuie să ne recuperăm și să continuăm în competiția internă.

“Va fi foarte greu să recuperăm echipa”

Aș fi dorit să mai bag un fundaș central și să ne apărăm în 5, dar Ciobi (n.r Ciobotariu) a avut niște probleme și a fost la număr pe bancă. Simțeam că este calificarea noastră, eram foarte încrezător, iar calificarea s-a evaporat într-un minut, pe o mare nedreptate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am curaj, am de când am venit, am curaj pentru că mă bazez pe jucători. Este un rezultat frustrant, mai ales după jocul pe care l-am făcut, dar trebuie să avem tăria să mergem mai departe.

Va fi foarte greu să recuperăm echipa din punct de vedere fizic și mental, am jucat pe un teren extrem de greu. Young Boys este o echipă care în medie pierde un meci pe an acasă. Echipa a strălucit în foarte multe momente, cu asta trebuie să rămânem”, a declarat Edi Iordănescu.

ADVERTISEMENT