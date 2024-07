Edi Iordănescu, atacat virulent după plecarea de la echipa națională: ”Este un ipocrit. Noi nu am jucat fotbal”

După ce i-a dus pe ”tricolori” până în optimile de finală ale EURO 2024, , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, motivând faptul că are nevoie de o perioadă de liniște în care să fie alături de familie.

Discurs vehement după despărțirea lui Edi Iordănescu de echipa națională

Fostul patron al Politehnicii Timișoara, Marian Iancu, a lansat un atac necruțător la adresa lui Edi Iordănescu este de părere că gestul acestuia de a nu mia continua la echipa națională este unul logic.

ADVERTISEMENT

”Edi Iordănescu este ipocrit. Bine că a plecat de la națională. Noi nu am jucat fotbal. Asta cu forța grupului… Nu sunt fan Edi, dar sunt al fotbalului adevărat, european. Naționala nu a jucat un alt fotbal în era Edi. Am avut rezultate conjuncturale, pentru că fotbal nu am jucat.

Gestul lui Edi de a pleca este logic. Este un adevărat ipocrit. Una gândește și alta spune. Să ai două momente de fotbal și să egalezi, 2-2, în Elveția. Să nu îți dea Elveția vreo 7-8 la București și să dai gol de nicăieri. La Euro să-i prinzi desculți pe ucraineni, care ți-au făcut două cadouri…

ADVERTISEMENT

Apoi ți-au dat cu terenul în cap și Belgia și Olanda. Spui că ești la nivelul lor când tu nu ai văzut mingea. Ți-ai dat freza pe spate și spui că ai fost la coafor. Puteai lua vreo 10-11 în cele două înfrângeri. Nu avem forță, nu avem viteză, nu știm fotbal”, a declarat Iancu, la .

Iancu a refuzat să-l aducă pe Edi Iordănescu la Poli Timișoara

”Nu l-aș pune vreodată pe Edi antrenor la mine la club. Asta cu forța grupului nu există în fotbalul mare. Cândva, Daniel Stanciu, un apropiat al lui Edi, mi l-a propus, dar nu am acceptat. Mi-am dorit altceva.

ADVERTISEMENT

Și am avut Hagi, Olăroiu, Dusan Uhrin jr. Am mers după Răzvan Lucescu, l-am semnat, dar a plecat la națională și am acceptat să rupem contractul. Cu forța grupului să ne apucăm de rugby, cu un mixt de reguli și să creăm un nou sport, cu grup ordonat.

Ne amendează codul penal cu grupul organizat. Nu vreau să mai văd naționala și să mă rog tot timpul ca noi să marcăm și ei să rateze. Cu Elveția mi-a crăpat inima. Puteam lua vreo 7”, a mai spus Marian Iancu.

ADVERTISEMENT

După ce Edi Iordănescu a decis să nu mi continue la echipa națională, Răzvan Burleanu l-a contactat pe Gică Hagi, însă pentru a-și continua proiectul început la Farul, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Oficialii de la Casa Fotbalului s-au repliat imediat și l-au contactat pe Mircea Lucescu, fiind mari . FANATIK a aflat că tehnicianului i-a fost propus un contract pe doi ani, până după Mondial din 2026, și un salariu de 27.000 de euro pe lună, la fel ca și lui Hagi.