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Edi Iordănescu (48 de ani) este gata să revină pe banca tehnică. Fostul selecționer al României a fost ofertat de Dinamo Kiev. În cazul în care va ajunge în Ucraina, tehnicianului nu îi va fi ușor deloc.

Avertisment pentru Edi Iordănescu înainte să accepte oferta lui Dinamo Kiev

FANATIK a anunțat în exclusivitate că și că fostul selecționer e gata să dea curs. Edi Iordănescu nu a mai stat pe banca tehnică a unei echipe din 31 octombrie 2025, când a pregătit-o pe Legia Varșovia. „Interesul lui Dinamo Kiev pentru el e mai vechi, nu a apărut ieri sau alaltăieri. La un moment dat depinde foarte mult de dubla pe care Dinamo Kiev o avea în play-off-ul de Conference League și pe care l-a ratat și de acolo au apărut nemulțumirile vis-a-vis de Kostiuk. Și probabil că s-au accelerat discuțiile cu Edi Iordănescu. Cred că Edi Iordănescu a rămas pe radarul ucrainenilor de la acel meci Ucraina – România, din Germania, și cred că de fiecare dată când au existat discuții la banca tehnică, a fost în prim planul lor. Și nu doar la Dinamo Kiev”, a spus Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

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În cazul în care va ajunge la Dinamo Kiev, acolo unde a antrenat și regretatul Mircea Lucescu, Edi Iordănescu va bifa a treia experiență în străinătate, după ȚSKA Sofia și Legia Varșovia. „Pentru mine ar fi o surpriză. Mă aștept să nu semneze. Nu ar fi o surpriză pentru mine ca el să antreneze la Dinamo Kiev. Pentru mine, tot contextul ăsta și cum îl cunosc pe Edi, știindu-i legăturile acasă, cu familia, aș fi mirat să se ducă într-o zonă de risc. El ca valoare se compară cu Kostiuk și ce au mai avut ei pe acolo în ultima vreme”, a continuat Andrei Vochin.

Dinamo Kiev e într-o situație dificilă

Dinamo Kiev a câștigat titlul ultima dată în anul 2025, dar acum nu traversează deloc un moment. Ucrainenii au ratat calificarea în „faza Ligii” Conference League după ce În campionat, după primele 4 meciuri, Dinamo Kiev e pe locul 4, cu 7 puncte.„Cred că da. Mai ales că noi am văzut și dubla cu U Cluj și are de muncă. Nu e o echipă… Cred că și anul ăsta Șahtior va lua campionatul”, a mai spus Cristi Coste.

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„Am văzut-o și cu PSV. E o echipă bună, bună. Nu mă așteptat să văd nivelul ăsta. Sau poate e PSV prea slabă, dar Șahtior e o echipă foarte bună. Despre Dinamo Kiev nu pot spune același lucru. Ba, mai mult, U Cluj chiar a avut o șansă bună să treacă de Dinamo Kiev”, a adăugat consilierul președintelui FRF.

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