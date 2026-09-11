Edi Iordănescu (48 de ani) este gata să revină pe banca tehnică. Fostul selecționer al României a fost ofertat de Dinamo Kiev. În cazul în care va ajunge în Ucraina, tehnicianului nu îi va fi ușor deloc.
FANATIK a anunțat în exclusivitate că Edi Iordănescu a fost ofertat de Dinamo Kiev și că fostul selecționer e gata să dea curs. Edi Iordănescu nu a mai stat pe banca tehnică a unei echipe din 31 octombrie 2025, când a pregătit-o pe Legia Varșovia. „Interesul lui Dinamo Kiev pentru el e mai vechi, nu a apărut ieri sau alaltăieri. La un moment dat depinde foarte mult de dubla pe care Dinamo Kiev o avea în play-off-ul de Conference League și pe care l-a ratat și de acolo au apărut nemulțumirile vis-a-vis de Kostiuk. Și probabil că s-au accelerat discuțiile cu Edi Iordănescu. Cred că Edi Iordănescu a rămas pe radarul ucrainenilor de la acel meci Ucraina – România, din Germania, și cred că de fiecare dată când au existat discuții la banca tehnică, a fost în prim planul lor. Și nu doar la Dinamo Kiev”, a spus Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.
În cazul în care va ajunge la Dinamo Kiev, acolo unde a antrenat și regretatul Mircea Lucescu, Edi Iordănescu va bifa a treia experiență în străinătate, după ȚSKA Sofia și Legia Varșovia. „Pentru mine ar fi o surpriză. Mă aștept să nu semneze. Nu ar fi o surpriză pentru mine ca el să antreneze la Dinamo Kiev. Pentru mine, tot contextul ăsta și cum îl cunosc pe Edi, știindu-i legăturile acasă, cu familia, aș fi mirat să se ducă într-o zonă de risc. El ca valoare se compară cu Kostiuk și ce au mai avut ei pe acolo în ultima vreme”, a continuat Andrei Vochin.
Dinamo Kiev a câștigat titlul ultima dată în anul 2025, dar acum nu traversează deloc un moment. Ucrainenii au ratat calificarea în „faza Ligii” Conference League după ce au fost eliminați în play-off de Qarabag. În campionat, după primele 4 meciuri, Dinamo Kiev e pe locul 4, cu 7 puncte.„Cred că da. Mai ales că noi am văzut și dubla cu U Cluj și are de muncă. Nu e o echipă… Cred că și anul ăsta Șahtior va lua campionatul”, a mai spus Cristi Coste.
„Am văzut-o și cu PSV. E o echipă bună, bună. Nu mă așteptat să văd nivelul ăsta. Sau poate e PSV prea slabă, dar Șahtior e o echipă foarte bună. Despre Dinamo Kiev nu pot spune același lucru. Ba, mai mult, U Cluj chiar a avut o șansă bună să treacă de Dinamo Kiev”, a adăugat consilierul președintelui FRF.